"Вертолеты России" обсуждают с ВМФ поставки машин Ка-52К

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" на сегодняшний день не планирует поставок боевых вертолетов Ми-28Н ("Ночной охотник") и Ка-52 ("Аллигатор") в интересах морской авиации ВМФ России, в приоритете находится проект корабельного вертолета Ка-52К, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-служба холдинга.

Так в холдинге прокомментировали ранее опубликованную в газете "Известия" информацию со ссылкой на главное командование ВМФ, согласно которой до конца 2017 года ВМФ якобы получит боевые вертолеты Ми-28Н ("Ночной охотник") и Ка-52 ("Аллигатор"), которые должны будут поступить на базы морской авиации Балтийского флота.

"Вопросы поставки вертолетов Ми-28Н и Ка-52 для морской авиации ВМФ РФ ранее не поднимались, однако холдинг готов рассмотреть соответствующий запрос, если он поступит", — сообщила пресс-служба.

При этом в "Вертолетах России" отметили, что ключевым проектом, реализуемым компанией в интересах ВМФ, на данный момент является работа над вертолетом Ка-52К корабельного базирования.