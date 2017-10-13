Россия перебросила в Казахстан военную авиацию на учения миротворцев ОДКБ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Экипажи оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) перебазированы в Казахстан для участия в совместных маневрах миротворческих сил стран ОДКБ "Нерушимое братство — 2017", сообщили в пятницу в пресс-службе округа.
По данным ЦВО, летчики обеспечат поддержку с воздуха действий миротворческих сил, перевозку "раненых", а также доставку грузов военного назначения и гуманитарной помощи.
Ранее сообщалось, что в учениях "Нерушимое братство-2017" примут участие более тысячи военнослужащих. С казахстанской стороны в маневрах задействованы более 600 человек, четыре вертолета Ми-17 и два вертолета Huey II ("Хьюи-2").
Совместные маневры пройдут в период с 16 по 20 октября на полигонах Илийский и Шошкалы на юго-востоке Казахстана. Основными целями учений являются укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение практического умения, навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении подразделениями при выполнении миротворческих задач.