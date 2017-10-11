Полный эрзац: самое нелепое оружие украинской оборонки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Шасси — от танка, пушка — от БМП, идея — от российских конструкторов. Украинские оружейники на этой неделе с гордостью представили на суд общественности свое очередное детище — боевую машину огневой поддержки "Страж". Ее показали на форуме "Оружие и безопасность-2017", который ежегодно проходит в Киеве и собирает под одной крышей представителей крупных концернов и местных кулибиных. Новинки ОПК Незалежной каждый раз тщательно и с изрядной долей иронии обсуждают как пользователи интернета, так и военные эксперты. Такой интерес объясняется тем, что украинские конструкторы с завидным упорством выдают на гора вооружение с крайне сомнительной боевой эффективностью и спорными конструкторскими решениями. Или вовсе называют откровенное старье очередным прорывом. О самых противоречивых военных разработках Украины и их высокой боевой неэффективности — в материале РИА Новости.
По следам "Терминатора"
"Молодящаяся" боевая машина защищена навесной динамической защитой "Контакт-1", вышедшей в серийное производство в конце 1982 года. Для своего времени она была достаточно эффективной, но сегодня уже не способна противостоять продвинутым кумулятивным боеприпасам. Впрочем, вывести "Стража" из строя можно даже одним осколочно-фугасным снарядом. Весь его высокотехнологичный "обвес" — камеры, датчики и прицелы — не защищен броней. А значит, такую технику довольно легко "ослепить" в бою.
Стоит отметить, что создатели "Стража" явно вдохновлялись российской боевой машиной поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2", которую, кстати, "обкатывают" в Сирии. Она тоже вооружена спаренной 30-миллиметровой пушкой, но на этом сходства заканчиваются. Шасси "россиянина" — от танка Т-72, сравнимого по боевым возможностям с Т-64, но более надежного. Противотанковые средства — новейшая модификация современных ракет "Атака", начавших поступать в войска в 1996 году. Они расположены в бронированных корпусах-кожухах, которые уверенно "держат" попадания из стрелкового оружия. От автоматических гранатометов было решено отказаться, что позволило сократить численность экипажа с пяти человек до трех. Кроме того, "Терминатор-2" прикрыт динамической защитой "Реликт", от которой "Контакты" по своим характеристикам отстают на поколение. Таким образом, "Стража" можно назвать лишь дешевой "копией" ранних версий российских БМПТ, но никак не техникой XXI века.
"Мусорка" с пушками
"Азовец" был построен на базе танка Т-64. Вместо башни — два боевых модуля с 23-миллиметровыми авиационными пушками ГШ-23, принятыми в эксплуатацию аж в 1965 году. Довольно странный выбор оружия для "городского танка", как его позиционируют разработчики. Скорострельная ГШ с темпом стрельбы в 3,5 тысячи выстрелов в минуту в реальном бою "сожжет" весь боекомплект практически моментально. А эффективность 23-миллиметрового снаряда в условиях городских сражений весьма сомнительна. У СССР был опыт боевого применения зенитных самоходок "Шилка", использующих схожие боеприпасы, по наземным целям в Афганистане. Снаряды буквально отскакивали от стен укрепленных укрытий.
И, наконец, в-четвертых, одну единицу БМП ее создатели оценили в пять миллионов долларов. Примерно столько же, для сравнения, стоит полноценный основной боевой танк российской армии Т-90А, броню которого "Азовец" не сможет даже поцарапать.
Планы и реальность
Помимо БМП, "Азов" представил концептуальную разработку нового боевого танка T-Rex, который украинские СМИ немедленно окрестили "убийцей "Арматы". Стоит признать, что задумка довольно любопытная. В T-rex планируется реализовать ряд ноу-хау новейшего российского Т-14: необитаемая башня, расположение экипажа в защищенном отсеке за толстой лобовой броней, круговой обзор с камер наблюдения, дистанционно управляемое пулеметное вооружение и другое. За основу, правда, будет взято не новое шасси, а все тот же Т-64. Грубо говоря, "Тирекс" — это не новая машина, а достаточно смелый проект модернизации имеющегося танкового парка.
Судить о перспективах этой машины сложно. Хроническая нехватка денег в оборонно-промышленном комплексе Украины привела к тому, что более-менее современные "Булаты" в войсках исчисляются единицами, а "Оплоты" только продаются за рубеж. А ВСУ, как и прежде, воюют на откровенном старье.
"Уникальная" показуха
Периодически удивляют публику и украинские производители стрелкового оружия. В рамках конференции "Оружие и безопасность-2015" завод "Маяк" представил "оперативно-портативную" штурмовую винтовку "Гопак", больше всего напоминающую обычный АК с прикладом от пулемета Калашникова. Этого разработчикам показалось мало, и они прицепили к "гибриду" пулеметные же сошки, глушитель и оптический прицел на крышку ствольной коробки. Не хватает разве что подствольного гранатомета и штык-ножа.
Скорострельность оружия, снаряженного старым добрым патроном калибра 7,62х39 миллиметров, составляет всего 30 выстрелов в минуту. По мнению некоторых специалистов, ее перезарядка производится вручную. Об этом говорит и отсутствие в конструкции "Гопака" газовой трубки. Никакими преимуществами перед другим оружием такого типа новая винтовка не обладает и представляет собой, по сути, обвешанный "тюнингом" АК без возможности стрельбы очередями.