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Безопасность

Бомб не жалеть. Российская авиация вышибает боевиков из "зеленого города"

18:0110.10.2017
(обновлено: 18:12 10.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУдар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-ЗораУдар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Несмолкаемый рев самолетов, раз за разом выходящих на боевой курс, разрывы тяжелых боеприпасов, дым до небес. На востоке Сирии закрывается новый "котел", в который угодили сотни боевиков ИГ*. По сообщениям Минобороны России, фронтовые бомбардировщики ВКС ежесуточно наносят до 150 авиаударов по позициям террористов в городе Меядин в 40 километрах к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Именно в этот крупный населенный пункт на правом берегу Евфрата противник пытается стянуть подкрепления, прибывающие из Ирака. И именно сюда отступают боевики, разбитые в других частях провинции. Какое значение имеет город и что даст правительственным войскам ликвидация "меядинского котла" — в материале РИА Новости.

Город-крепость

Боевики Исламского государства в окрестностях Мосула, Ирак
© AP Photo / Militant website
Военный политолог: США выгодно продолжение войны именно на территории Сирии
Меядин (или Эль-Меядин) располагается на изгибе реки Евфрат и стоит на возвышенности посреди равнины Хасаб — около 187 метров над уровнем моря. До начала гражданской войны здесь проживало порядка 60 тысяч человек. Сирийцы называли Меядин "зеленым городом" — здесь относительно мягкий климат и богатый растительный мир. Большая часть жителей работала в сфере торговли и сельского хозяйства. Кроме того, муниципальная казна пополнялась доходами от туризма — прямо в центре городских кварталов на холме возвышается уникальный древний замок Рахба IX века постройки. В древности он имел стратегическое значение. Гарнизон замка охранял торговый путь из Багдада в Дамаск.

Последние годы величественное фортификационное сооружение использовалось боевиками ИГ* в качестве наблюдательного пункта и бомбоубежища: казематы Рахбы способны единовременно укрыть десятки человек. С его полуразрушенных бастионов отлично просматривается большая часть долины реки в провинции Дейр-эз-Зор, в том числе и ключевые транспортные магистрали. Меядин контролирует многокилометровый участок автотрассы 4, протянувшейся от самого юго-восточного города страны Абу-Кемаля на границе с Ираком аж до Алеппо на северо-западе. Этот участок выполняет функцию, по сути, рокадной дороги, идущей вдоль линии фронта, которой сегодня является река Евфрат.

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© Ruptly
Сирийские военные переправили бронетехнику и машины через Евфрат

Боевики ИГ* взяли Меядин 3 июля 2013 года и создали в нем плацдарм для последующего броска на Дейр-эз-Зор. На протяжении всей войны город оставался тыловой базой и логистическим центром для бандформирований. Боевики из Ирака и другие иностранные "легионеры" беспрепятственно прибывали сюда, уже на месте распределялись по отрядам и двигались дальше вглубь страны. Отработанные схемы они пытаются использовать и сегодня.

"Боевики прибывают в район Меядина со стороны Ирака на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением, они хорошо вооружены, — рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. — Продолжающаяся подпитка террористов из Ирака вызывает серьезные вопросы к целям операций против террористов, проводимых в регионе авиацией США и так называемой международной коалицией".

Конашенков подчеркнул, что коалиция во главе с США имитирует борьбу с террористами в Ираке. Так, в сентябре коалиция значительно снизила число ударов по боевикам. При этом ослабление интенсивности совпало по времени с переброской крупных сил ИГ* из Ирака к Дейр-эз-Зору.

Опорный пункт

Авиаудары российских ВКС по объектам террористов в Сирии. 10 октября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Беспилотники обнаружили в районе Меядина опорный пункт террористов
В настоящий момент передовые подразделения Сирийской арабской армии ведут бои на окраинах Меядина и постепенно продвигаются вглубь городской застройки. Населенный пункт блокирован с севера, запада и частично с юга. Штурмовая и бомбардировочная авиация ВКС России наносит удары как по позициям террористов, так и по колоннам с живой силой и техникой, которые идут из Ирака на подмогу взятым в "клещи" боевикам. Меядин представляет собой "занозу", не удалив которую САА не сможет форсировать Евфрат в произвольном месте и активно развивать наступление далее в восточном направлении.

В минувшую пятницу сирийской армии удалось войти в город и взять под свой контроль рынок на западе Меядина, цитадель Рахба и район Савами аль-Галяль. Ожесточенные столкновения с боевиками продолжаются на юге населенного пункта. Там правительственные войска захватили фермы аш-Шабли и район аль-Мадфаийя. Армия обеспечила гуманитарные коридоры, позволяющие жителям покинуть город. Однако террористы продолжают удерживать часть людей, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве "живого щита".

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© Министерство обороны РФ
Удары ВКС РФ по позициям боевиков ИГ*, вторгшихся в провинцию Дейр-эз-Зор

На сегодня правительственным войскам удалось уничтожить более 80 боевиков в Меядине, в том числе около десяти выходцев с Северного Кавказа, более 20 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и несколько складов с боеприпасами. Отличились и ВКС России. По словам Игоря Конашенкова, в ночь на вторник беспилотники обнаружили в окрестностях города мощный опорный пункт ИГ*. Как сообщает Минобороны, на этом объекте располагался склад артиллерийских и танковых боеприпасов. Кроме того, под "опорником" была оборудована сеть подземных туннелей, где укрывалось большое число террористов, выходцев из азиатских республик СНГ и Алжира.

Освобождение Дейр-эз-Зора
© Инфографика
Сражение за Дейр-эз-Зор
На уничтожение важной цели были отправлены две пары бомбардировщиков Су-34, которые последовательно нанесли 14 ударов. Как подчеркнул Конашенков, средства объективного контроля подтвердили уничтожение четырех танков, трех БМП, девяти внедорожников с крупнокалиберным вооружением и двух установок РСЗО. В результате были уничтожены 50 боевиков, около 30 террористов остались заблокированными в подземных туннелях. Еще один удар был нанесен по опорному пункту 40 минут спустя. Бомбардировщикам удалось накрыть 20 боевиков, пытавшихся эвакуировать раненых.

Конечно, пока рано говорить об освобождении провинции Дейр-эз-Зор от террористов. Однако полный разгром ИГ* как организованной структуры уже не за горами. По словам официальных лиц, САА и ВКС России смогли одержать главную победу любой войны — экономическую. Как подчеркнул генерал-майор Игорь Конашенков, у боевиков в Сирии просто-напросто не осталось источников финансирования для закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников. Таким образом, последние попытки террористов прорваться к своим единомышленникам, окруженным в Меядине и Дейр-эз-Зоре, являются жестом отчаяния.

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