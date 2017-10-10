ВКС наносят до 150 ударов в сутки по боевикам, пытающимся попасть в Меядин

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Воздушно-космические силы России совершают до 150 ударов в сутки по формированиям террористической группировки "Исламское государство"*, которые пытаются проникнуть в сирийский Меядин, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Авиация ВКС России круглосуточно перемалывает эти формирования ИГИЛ* вместе с подвозимыми боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов в сутки", — отметил он.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.