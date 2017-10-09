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Безопасность

Аравийский прорыв: Россия теснит США на рынке оружия Ближнего Востока

17:3609.10.2017
(обновлено: 17:45 09.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 БуратиноТяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Зенитно-ракетные системы, противотанковые комплексы, гранатометы, тяжелые огнеметы, стрелковое оружие — делегаты из Саудовской Аравии увезут из Москвы толстую папку договоров на поставку российских вооружений, заключенных с "Рособоронэкспортом". Экспертное сообщество уже назвало результаты переговоров "сделкой века". Россия серьезно теснит США и Европу на их традиционном рынке сбыта военной продукции. Интерес Эр-Рияда к российскому оружию объясним: диверсификация поставок позволит частично снизить зависимость страны от военно-промышленного комплекса стран НАТО. Кроме того, некоторая российская техника больше подходит для аравийского климата и рельефа, чем американская, а стоит заметно дешевле.

"Триумф" оборонки

Система ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Андрей Станавов
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Технические характеристики
В эти дни стало известно, что Саудовская Аравия намерена закупить в России самые современные зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Таким образом, ближневосточная монархия станет третьим государством после Китая и Турции, подписавшим с "Рособоронэкспортом" контракт на поставки новейших ЗРС. Если аналогичный договор будет подписан и с Индией (а Нью-Дели добивается этого с 2015 года), то Россия может превратиться в крупнейшего поставщика дальнобойных систем ПВО странам, не входящим в Североатлантический альянс.

"Сделка с Саудовской Аравией — серьезная имиджевая победа для России, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Вдобавок еще и выгодная. Саудиты будут платить за оружие живыми деньгами, а не пальмовым маслом. Но не стоит думать, что мы выгнали с этого рынка американцев. Совсем недавно Саудовская Аравия и США договорились о поставке Эр-Рияду систем противоракетной обороны THAAD аж на 15 миллиардов долларов. Таким образом, наши и заокеанские системы ПВО/ПРО будут "конкурировать" между собой уже в войсках. Монархия, очевидно, пытается диверсифицировать каналы поставок вооружений, чтобы не быть зависимой от единственного продавца, который по геополитическим или другим причинам может "перекрыть кран" в любой момент".

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© Минобороны РФ
Крейсер "Москва" и ЗРК С-400 на боевом дежурстве по защите базы Хмеймим

Эксперт подчеркнул, что к этой сделке готовились годы, если не десятилетия. В конце 2000-х Эр-Рияд обещал закупить серьезный пакет российских вооружений на миллиарды долларов при условии, что Москва откажется продавать Ирану С-300. Сделку с Тегераном заморозили в 2010-м. Но Саудовская Аравия в ответ ограничилась лишь приобретением партии стрелкового оружия и экипировки для сил спецназа на несколько десятков миллионов долларов. Сегодня, очевидно, политическая конъюнктура изменилась — благодаря своим действиям в Сирии, Россия превратилась в ключевого игрока на Ближнем Востоке. И иметь с ней дело стало выгодным.

Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Ракетный компромисс: кто выиграет от сделки России и Турции по С-400
При этом, по мнению специалистов, не стоит опасаться "утечки" ключевых военных технологий. Во-первых, на С-400 давно готов экспортный паспорт. Проще говоря, за рубеж идут сильно упрощенные системы, которые невозможно будет использовать против российской авиации, благодаря конструктивным и программным особенностям. Во-вторых, Саудовская Аравия просто-напросто не сможет скопировать российское оружие такой сложности — сил пока маловато.

"Там нет подходящей научной и производственной базы, — считает Михаил Ходаренок. — С-400 — это все-таки не автомат Калашникова. Чтобы собирать в Саудовской Аравии "Триумфы", туда надо перевезти половину нашего оборонно-промышленного комплекса. Этот факт, кстати, ставит саудитов в зависимость от России. За запчастями они смогут обращаться только к нам. Кадры для работы на С-400 готовят тоже только у нас. Так что мы получим определенные рычаги влияния на крупнейшую ближневосточную монархию. В дальнейшем они очень помогут добиться уступок по самым разным вопросам".

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвтоматический станковый гранатомет АГС-30 на открытии выставки "День передовых технологий правоохранительных органов РФ"
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автоматический станковый гранатомет АГС-30 на открытии выставки "День передовых технологий правоохранительных органов РФ"

Договор на поставку ЗРС С-400 — лишь вишенка на торте. Помимо "Триумфов", Саудовская Аравия закупит в России и другие вооружения. В частности, речь идет о поставках противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Буратино", гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103. Последние Эр-Рияд планирует производить по лицензии. Экспортный АК-103 под патрон 7,62х39 миллиметров хорошо знаком саудовским военным. Он, в частности, стоит на вооружении воздушно-десантных войск и спецназа монархии. Судя по всему, это оружие в пустынном климате зарекомендовало себя лучше, чем американские, немецкие и французские штурмовые винтовки, которые Эр-Рияд закупал ранее.

"Что касается "Корнетов", то эти ПТРК на Ближнем Востоке хорошо известны, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — Они достаточно успешно использовались в ряде конфликтов и успешно поражали тяжелобронированные немецкие, израильские и американские танки. Еще "Корнетами", кстати, воюют турки. Что касается ТОС-1А "Солнцепек" — аналогов этой системе в мире нет. Опыт ее боевого применения в Сирии и Ираке подтвердил высокую эффективность такого оружия".

Что же касается автоматических станковых гранатометов, то они в арсеналах Саудовской Аравии отсутствуют как класс. Вместе с тем это очень эффективное противопехотное оружие, способное на открытой местности доставить противнику массу проблем. В частности, АГС-30 активно используют в Сирии бойцы российских Сил специальных операций для неожиданных ударов по скоплениям террористов. Этот гранатомет весит существенно легче ближайшего западного аналога — американского MK-40 Striker — и имеет больший темп стрельбы (400 выстрелов в минуту против 300).

Планы на будущее

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Кремле прокомментировали сделку по поставкам С-400 Саудовской Аравии
Стоит отметить, что достигнутые договоренности — лишь первая "весточка". О перспективах военно-технического сотрудничества с Эр-Риядом в апреле этого года говорил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече с замначальника Генштаба Саудовской Аравии Файядом Хамидом Аль-Рувейли. Он подчеркнул, что за последние несколько лет между двумя государствами "резко активизировалось военное сотрудничество". В свою очередь, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров пояснил, что Саудовская Аравия интересуется российскими самолетами и сухопутным вооружением.

"В первую очередь саудовских военных может интересовать наша авиация — истребители Су-30СМ, Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34 — все то, что последние два года наносит удары по объектам ИГ*, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — То же самое касается и бронетехники, которая зарекомендовала себя в ближневосточном климате лучше техники других стран. Я говорю в первую очередь о танках Т-90С и их последующих модификациях. Нам есть что предложить. На всю эту технику есть паспорта экспортного облика. Если интерес обоюдный, то никаких препятствий быть не может".

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТанк Т-90 участвует в специализированном показе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Танк Т-90 участвует в специализированном показе

На сегодня основным боевым танком Сухопутных войск Саудовской Аравии остается американский "Абрамс" в модификации M1A2S — у Эр-Рияда в распоряжении порядка 450 машин. Кроме того, имеется около 500 танков М-60, устаревших даже по меркам Ближнего Востока. Основными преимуществами Т-90С перед "Абрамсами" можно считать низкий силуэт, меньшую массу, более надежный дизельный двигатель против газотурбинного у М1А2S (который в условиях пустыни имеет тенденцию забиваться песком и глохнуть). Кроме того, российский танк стоит гораздо дешевле американского: около пяти миллионов долларов против восьми миллионов. Так что финансистам военного ведомства Саудовской Аравии есть над чем подумать.

"Поставки российского оружия, российская заинтересованность в налаживании отношений с Саудовской Аравией, как и с рядом других стран Ближнего Востока — это важный фактор современной политической ситуации, — рассказал в эфире радио Sputnik профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. — И договоренности с Саудовской Аравией говорят о том, что начинается новый этап в нашей политике на Ближнем Востоке и в мировой политике в целом".

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