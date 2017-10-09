Москва и Эр-Рияд договорились о поставке С-400 и других вооружений

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, заявила РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева.

Также Москва будет поставлять Эр-Рияду противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Буратино", гранатометы АГС-30 и автоматы Калашникова АК-103.

Кроме того, Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания (SAMI) подписали контракт о размещении в королевстве лицензионного производства АК-103 и патронов к нему.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на пресс-релиз Саудовской военно-промышленной компании (Saudi Arabian Military Industries, SAMI), что Москва и Эр-Рияд подписали контракты на поставку комплексов С-400 и другого вооружения.

Как отмечали в Кремле, сотрудничество России и Саудовской Аравии в оборонной сфере не направлено против третьих стран