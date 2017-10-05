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Безопасность

Над всей Россией: зачем Минобороны "встряхнуло" дальнюю авиацию

14:4305.10.2017
(обновлено: 14:46 05.10.2017)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара по объектам террористов в СирииСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Два десятка поднятых по тревоге бомбардировщиков и ракетоносцев, летающие танкеры, аэродромы и полигоны от Калуги до Камчатки — Минобороны устроило внушительную проверку ударному ядру дальней авиации.

Бомбардировщик Ту-22М3 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь. 5 октября 2017
© Фото : Минобороны России
На аэродром Анадырь на Чукотке впервые приземлились дальние бомбардировщики
Экипажи стратегических Ту-95МС и дальних Ту-22М3 демонстрируют навыки в навигации и оперативной смене аэродромов, дозаправляются в воздухе и наносят мощные ракетные удары по учебным целям. Несколько бомбардировщиков Ту-22М3 впервые в истории приземлились на аэродроме Анадырь. О том, для чего проводится такая масштабная проверка и с чем может быть связана переброска ракетоносцев на Чукотку — в материале РИА Новости.

© Flickr / Dmitry TerekhovАвиационный топливозаправщик Ил-78
© Flickr / Dmitry Terekhov
Авиационный топливозаправщик Ил-78

"Месседж для США"

Проверка "дальников" и "стратегов" затронет пять аэродромов и два полигона в различных регионах России — от Камчатки до Калужской области. Летчики перебазируются на аэродромы подскока, учатся находить и поражать цели управляемыми ракетами, а также проводить забор топлива в полете у самолета-заправщика Ил-78. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 впервые в истории перелетели на аэродром Анадырь, совершив по пути с аэродрома дислокации две промежуточные посадки.

© Министерство обороны РФПерейти в фотобанкУдар бомбардировщиков Ту-22 по вновь выявленным объектам ИГ в районах Пальмиры
© Министерство обороны РФ
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Удар бомбардировщиков Ту-22 по вновь выявленным объектам ИГ в районах Пальмиры

Такие навыки позволяют заметно расширить радиус применения дальней авиации и подтвердить возможность нанесения массированных ракетно-бомбовых ударов по объектам вероятного противника, расположенным практически в любой точке земного шара.

Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Архивное фото
© РИА Новости
Бомбардировщики Су-24МР уничтожили технику "противника" под Волгоградом
По мнению экспертов, учения носят инспекционный характер и по факту не что иное, как очередная проверка боеготовности экипажей, авиационной техники и аэродромного персонала. Всероссийский масштаб позволит командованию комплексно оценить уровень подготовки летчиков авиабаз в разных регионах и наглядно покажет, насколько оперативно и слаженно может работать авиация.

Впрочем, военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец углядел политический контекст в этих дальневосточных маневрах, проводимых на фоне обострения ситуации вокруг КНДР.

"Это своего рода месседж, прежде всего Соединенным Штатам, — заявил Баранец в эфире радио Sputnik в среду. — Чтобы там не забывали, что, в отличие от северокорейских ракет, еще не известно, способных или нет долететь до материковой части США, у России есть такое оружие, такие самолеты, в том числе и стратегические, которые в случае реальной военной угрозы достанут где угодно. Я бы назвал эти учения попыткой остудить горячие головы в Белом доме и Пентагоне".

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС на тренировке групп парадного строя авиации к параду Победы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС на тренировке групп парадного строя авиации к параду Победы

"Медведи" и "Бэкфайры"

Самолеты действительно серьезные. Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 (по кодификации НАТО "Бэкфайр") при максимальной загрузке несет 24 тонны боеприпасов, разгоняется до 2300 км/ч и может действовать на удалении в тысячи километров от аэродрома.

"Если говорить о Калужской области, то там бомбардировщики Ту-22М3 базируются только на авиабазе Шайковка, — рассказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Взлет" Андрей Фомин. Эти самолеты вооружают управляемыми сверхзвуковыми ракетами Х-22М различных модификаций".

Каждая "тушка" обычно берет до трех таких ракет, способных поражать морские и наземные цели на дальностях до 480 километров. Кроме того, "Бэкфайр" может нести свободнопадающие бомбы или до десяти оперативно-тактических аэробаллистических ракет Х-15. Они разгоняются до пяти Махов и позволяют на дистанции до 300 километров уничтожать авиабазы, радары, командные пункты и военные заводы противника.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 во время всероссийского этапа международного конкурса "Авиадартс-2016"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 во время всероссийского этапа международного конкурса "Авиадартс-2016"

Сейчас идет модернизация "двадцать вторых" до версии М3М, после которой их боевая эффективность вырастет в десятки раз — самолет получит цифровую подсистему для повышения точности бомбометания, обновленную авионику, связь и сможет применять новейшие высокоточные ракеты Х-32 и Х-38.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары по объектам террористов в Сирии
Примечательно, что в релизах об учениях на Дальнем Востоке Минобороны ничего не пишет про бомбометания и пуски стратегических крылатых ракет, а отмечает лишь применение "управляемого ракетного вооружения" по целям на земле. Из этого можно предположить, что подразумеваются только удары тактическими ракетами класса "воздух-поверхность".

Задействованные в учениях "стратеги" Ту-95МС (по кодификации НАТО "Медведь") вместе со сверхзвуковыми ракетоносцами Ту-160 сегодня составляют костяк дальней авиации России. Главное оружие этих самолетов — дальнобойные крылатые ракеты, способные нести как обычные, так и ядерные заряды.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России

По оценке западных экспертов, дальность действия новейшей стратегической ракеты Х-101 (и ее ядерной версии Х-102) достигает 5000 километров при пятиметровом радиусе вероятного отклонения. Первым официальным свидетельством применения "Медведями" новых ракет стало видео, опубликованное Минобороны в конце 2016 года. На кадрах видно, как Х-101 сходит с пилона бомбардировщика и отправляется к позициям сирийских боевиков.

"На Дальнем Востоке Ту-95 базируются на аэродроме  "Украинка", — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Воздушно-космический рубеж" Михаил Ходаренок. Там целая дивизия таких бомбардировщиков. В советские времена на учениях "Медведей" перебрасывали на авиабазы Чукотки и там дозаправляли, после чего они должны были выполнять боевые задачи по континентальной части США".

Небо, море и суша

Параллельно с учениями бомбардировочной авиации в эти дни в Приморье активно проверяют боеготовность морской, фронтовой и истребительной авиации, а также флота, танкистов и мотострелков.

Российские бомбардировщики Су-24. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Су-24 выполнили практическое бомбометание на учениях "Запад-2017"
В четверг полеты на максимальный радиус действия совершили самолеты-разведчики Су-24МР над акваторией Охотского моря. "Сушки" приписаны к объединению ВВС и ПВО, дислоцированному в Приморском крае. Экипажи взаимодействовали с наземными дежурными силами по ПВО и кораблями Тихоокеанского флота.

Там же неподалеку, на приморском полигоне "Сергиевский", состоялись крупные учения мотострелков, которые были подняты по тревоге. В них задействовали более двух тысяч военных и около 700 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, вертолеты Ми-8АМТШ и самолеты МИГ-31.

© РИА Новости / ВВС СШАПерейти в фотобанкВ кабине для стрелка советского стратегического бомбардировщика Ту-95. Снято летчиками американского истребителя F-4 "Фантом"
© РИА Новости / ВВС США
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В кабине для стрелка советского стратегического бомбардировщика Ту-95. Снято летчиками американского истребителя F-4 "Фантом"
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