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Военный эксперт: в учениях авиации на Дальнем Востоке есть месседж для США

16:1904.10.2017
(обновлено: 16:25 04.10.2017)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСопровождение истребителем Су-30СМ бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил РоссииСопровождение истребителем Су-30СМ бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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На Дальнем Востоке начались масштабные учения авиации, сообщает Минобороны. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что учения проходят на фоне обострившихся отношений между США и Северной Кореей.

В маневрах на Дальнем Востоке примут участие стратегические ракетоносцы Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты-заправщики Ил-78, сообщает Минобороны России.

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Летный состав отработает перебазирование на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, а также применение управляемого ракетного вооружения по наземным целям на полигоне.

Всего в учениях задействуют более 20 единиц авиационной техники, а также пять аэродромов и два полигона в различных регионах, от Калужской области до Камчатки. 

Учения проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что командование хочет проверить боеготовность авиации на Дальнем Востоке.

"Это, по сути, ритуальное мероприятие, имеющее отчасти инспекторский характер. Командование хочет проверить реальное состояние авиации на Дальнем Востоке. Только одна примета должна о многом рассказать: в маневрах участвуют стратегические бомбардировщики Ту-95, которые не ходят вдоль российских берегов – это для них маленькие расстояния, они будут уходить и в дальние тихоокеанские зоны, не пересекая чьи-либо границы. Боеготовность авиации надо регулярно проверять – она, как спортсмен, всегда должна быть в хорошей форме", – сказал Виктор Баранец.

Вместе с тем, эти маневры – определенный сигнал Вашингтону, считает военный эксперт.

"Я усматриваю в учениях нашей авиации в данный период еще и политический момент. США все сильнее давят на Северную Корею, (президент США Дональд) Трамп то подгоняет, то отгоняет свои авианосцы, и мы слышим, что раздается из Пхеньяна – там клянутся огнем и мечем наказать Соединенные Штаты, если они вздумают бомбардировать с моря или с военно-воздушной базы Гуам. Именно на этом достаточно тревожном фоне и проходят учения нашей авиации. Это своего рода месседж прежде всего Соединенным Штатам Америки. Чтобы там не забывали, что, в отличие от северокорейских ракет, еще не известно способных или нет долететь до материковой части США, у России есть такое оружие, такие самолеты, в том числе и стратегические, которые в случае реальной военной угрозы достанут где угодно. Я бы назвал эти учения попыткой остудить горячие головы в Белом доме и Пентагоне", – сказал Виктор Баранец.

Однако, подчеркнул он, Россия не намерена кого-либо запугивать.

"Мы мирные люди, мы никому не грозим. Мы всегда летаем строго по правилам, только в своих или международных водах. Хотя в Америке есть провокаторы, которые при одном взлете российских стратегических бомбардировщиков на Дальнем Востоке начинают провозглашать панические лозунги", – заключил Виктор Баранец.

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