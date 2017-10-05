Новейший ледокол "Илья Муромец" отправился на государственные испытания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Дизель-электрический ледокол нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец", построенный для ВМФ России, в четверг отправился на государственные испытания.
Он отметил, что ледокол "Илья Муромец" — это многофункциональное судно, которое "будет выполнять задачи по проводке кораблей в ледовых условиях, научно-исследовательские и гидрографические работы, также при необходимости оказывать помощь аварийному кораблю или подводной лодке".
По его словам, ВМФ России не принимал в свой состав подобные суда ледового класса более 40 лет. "Для нас это долгожданное судно… Получив ледокол подобного класса, группировка Военно-морского флота получает самодостаточность обеспечения всех задач, которые возложены на флот. Это выполнение по обеспечению боевой готовности, обороноспособности и защите государственных интересов в арктических морях", — отметил заместитель главкома.
Как сообщили в главном штабе ВМФ РФ, в первой декаде ноября планируется переход ледокола "Илья Муромец" на Северный флот для завершения испытаний. До конца ноября на ледоколе будет поднят флаг ВМФ России.
Ранее ледокол завершил заводские ходовые испытания, которые проходили в августе-сентябре в морских полигонах Финского залива и в акватории города Балтийска. Программа испытаний включала в себя отработку взлета и посадки вертолета на штатную вертолетную площадку ледокола, работу с грузом.
"Илья Муромец" станет первым за несколько десятилетий судном подобного класса, строящимся для Военно-морского флота РФ.
Ледокол нового поколения "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола — 85 метров, ширина — 20 метров, осадка — 7 метров, скорость — 15 узлов, ледопроходимость — 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.
"Илья Муромец" — первый ледокол в России, на котором винторулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет ледоколу свободно двигаться носом, кормой и бортом.