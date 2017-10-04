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Безопасность

Наказаны за борзость: уничтожены боевики, напавшие на российских военных

18:2904.10.2017
04020
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Инфракрасная камера российского военного беспилотника медленно наводит фокус на колонну пикапов в сирийской провинции Идлиб. Рядом с пикапами отчетливо различается группа из нескольких десятков людей. Пара секунд — и ее накрывает серией мощных взрывов. Эта запись стала последним "документальным кино", в главных ролях которого снялся высший командный состав одиозной террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*, уничтоженный точным ударом бомбардировщиков ВКС России. Как блестящая операция повлияет на дальнейшее развитие событий в Сирии и чем успели "отметиться" ликвидированные боевики — в материале РИА Новости.

Сигнал противнику

Обезглавливающий удар по группировке нанесли фронтовые бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35. Финальной фазе операции предшествовали долгие дни подготовки: выследить руководство "Нусры"* удалось не сразу. Разведке пришлось подключить все свои связи и задействовать максимум ресурсов. Однако результат того стоил: российским самолетам удалось одним махом уничтожить двенадцать полевых командиров. По данным Минобороны, главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни выжил, но находится в критическом состоянии. Он получил множественные осколочные ранения и потерял руку. Выжить после таких серьезных травм в полевых условиях практически невозможно.

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© Минобороны РФ
Кадры авиаудара по командованию "Джебхат ан-Нусры"*. Видео от Минобороны РФ

По информации российских военных, среди ликвидированных полевых командиров был и ближайший помощник аль-Джуляни — начальник службы безопасности "Джебхат-ан-Нусры"* Ахмад аль-Гизаи. Личности других уничтоженных главарей не раскрываются, однако известно, что "эмир" группировки — человек подозрительный, редко появлялся на публике и общался напрямую только с самыми доверенными сообщниками. Несомненно, в "Нусре"* найдутся люди, которые придут им на смену, однако у них не будет ни опыта, ни связей, ни стратегии действий в дальнесрочной перспективе. Говорить о победе над группировкой пока рано, но удар по ее боевой мощи и способности организованно вести террористическую деятельность был нанесен колоссальный.

Специальная операция Министерства обороны РФ по ликвидации международной террористической группировки Джебхат ан-Нусра*. 4 октября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Эксперт: ликвидация верхушки "Ан-Нусры"* нанесла ей серьезный удар
Уничтожение верхушки бандформирования является не только серьезным военным успехом, но и явным предупреждением другим боевикам. Проще говоря, показательным возмездием за борзость: именно штурмовики "Джебхат-ан-Нусры"* 18 сентября атаковали наблюдательный пост военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб. Наших военных пытались взять живыми, чтобы потом диктовать России свои условия. Однако благодаря своевременному вмешательству бойцов Сил специальных операций и сирийского спецназа взводу удалось без потерь вырваться из окружения. Ликвидация боевиков, планировавших дерзкий налет, станет для их единомышленников недвусмысленным сигналом: попробуете провернуть что-то подобное — и вас ждет та же участь.

Палачи и похитители

"Джебхат-ан-Нусра"*, отделение "Аль-Каиды"* на территории Сирии и Ливана, была основана в январе 2012 года и всю войну оставалась в тени более могущественной, многочисленной и "медийной" террористической организации — "Исламского государства"*. Однако ее боевики ни в чем не уступают головорезам ИГ* по части жестокости, религиозного фанатизма и полной "отмороженности". Эти качества оттолкнули от группировки многих союзников, в том числе из Свободной сирийской армии ("умеренной оппозиции" по классификации стран Запада). В результате "Нусра"* постоянно переименовывалась, меняла свою организационную структуру, металась от одних покровителей к другим. Но вести террористическую деятельность не прекращала. Вот лишь несколько примеров ее самых резонансных акций.

© AFP 2017 / Rami Al-SayedБоевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в Сирии
© AFP 2017 / Rami Al-Sayed
Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в Сирии

К июню 2013 года "Джебхат-ан-Нусра"* взяла на себя ответственность за 57 атак с использованием террористов-смертников из 70, совершенных с начала конфликта. В результате этих терактов погибли сотни, если не тысячи человек, по большей части мирные жители. Во время сражения за Алеппо именно боевики "Нусры"* обстреливали городские кварталы из самодельных "баллонометов", уничтожавших с одного попадания целые дома. Они же отметились тем, что постоянно отбирали у местных жителей продовольствие и топливо, что тоже, мягко говоря, не способствовало их популярности.

Дым после авиаудара сил коалиции в Ракке. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Два года войны с терроризмом: от ИГ* освободили более 89% территории Сирии
Кроме того, террористы группировки быстро приобрели недобрую славу палачей и садистов. Они неоднократно чинили расправы над мирным населением. В августе-сентябре 2013 года, во время наступления боевиков на провинцию Латакия, "Нусра"* под корень вырезала несколько алавитских деревень, жестоко казнив более 200 местных жителей, исповедовавших "неправильную" веру. Десятого июня 2015 года террористы показательно убили более 20 друзов в провинции Идлиб, в том числе и ребенка. Двенадцатого мая 2016 года каратели казнили 42 и похитили более 70 жителей алавитской деревни Зараа в южной Хаме. Доставалось также христианам и шиитам, с которыми расправлялись на месте.

Свой отдельный счет к экстремистам есть и у солдат правительственных войск. В середине сентября 2015 года боевики группировки казнили 56 пленных военнослужащих сирийской армии, захваченных ими при взятии 9 сентября 2015 года аэродрома Абу-ад-Духур. Зверства "Нусры" привели к тому, что к 2014 году большинство государств и международных структур официально признали ее террористической организацией.

© AP Photo / Hussein MallaПротивники президента Сирии Башара Асада во время демонстрации в городе Кафранбель
© AP Photo / Hussein Malla
Противники президента Сирии Башара Асада во время демонстрации в городе Кафранбель

Главари группировки обиделись и, видимо, чтобы обелить свое "честное имя", 28 августа того же года захватили в заложники 45 миротворцев ООН (граждан Фиджи), несших службу в районе Голанских высот. Основным условием их освобождения боевики назвали исключение "Нусры"* из списка ООН террористических организаций. Это как если бы вор-рецидивист, чтобы доказать, что он законопослушный гражданин, украл бы что-нибудь еще. Пленников удалось вызволить через две недели при посредничестве Катара.

Следующие в очереди

На сегодня вотчиной "Джебхат-ан-Нусры"* является провинция Идлиб. До недавних пор боевики чувствовали себя здесь достаточно вольготно, так как САА и ВКС России сосредоточили основные усилия на борьбе с ИГ*, действовавшим в других частях страны. Однако чем ближе полное освобождение Дейр-эз-Зора и разгром "Исламского государства"*, тем меньше времени остается у "Нусры"*, чтобы подготовиться к обороне собственных позиций.

— После освобождения провинции Дейр-эз-Зор ИГ* будет сломан хребет на территории Сирии. Оно останется в какой-то форме, будет мутировать, но той силы, которую это "Исламское государство"* имело еще месяц назад, уже не будет, — рассказал в сентябре на круглом столе в МИА "Россия сегодня" военный эксперт, заместитель директора института стран СНГ Владимир Евсеев. — Возникнет вопрос, что делать с провинцией Идлиб… Только совместными усилиями России, Ирана и Турции можно эту проблему решить. Там сосредоточены значительные силы боевиков — только "Джебхат ан-Нусра"* располагает примерно 20 тысячами боевиков. Когда основная часть сил сопротивления собрана в одном месте, в одной провинции, их победить легче. Легче наносить удары авиационные, легче действовать против них. Собрав в одном месте, их проще там уничтожить. Это следующее, что должно быть сделано.

А сегодня, в среду, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Энергия для глобального роста", вновь призвал все страны — участницы мирного урегулирования в Сирии объединить усилия для борьбы с террористическими группировками ИГ* и "Джебхат-ан-Нусра"*.

— Я уверен, нам удастся в конечном итоге эффективно завершить работу по разгрому террористических формирований в "Джебхате"* и ИГИЛ* совместно со всеми, — сообщил президент. — Упор нужно делать не на то, что служит предметом спора, а на то, что является общими интересами.

 

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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