Ремонт атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" завершат к 2021 году

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" идет в соответствии с графиком и завершится до 2021 года, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Планируется, что ремонт и глубокая модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" будет завершена до 2021 года", — сказал он.

По его словам, работы идут в соответствии с графиком. Он также отметил, что согласно контракту ремонтные и модернизационные работы крейсера проводит северодвинское судостроительное предприятие "Севмаш" (Северодвинск).

"В настоящее время на крейсере уже сформированы и установлены фундаменты под новые системы оборудования, производится ремонт и обновление систем жизнеобеспечения, прокладка кабель-трасс", — сообщил начальник технического управления Военно-морского флота контр-адмирал Игорь Зварич, слова которого приводит пресс-служба Минобороны. Соответствующее заявление Зарич сделал по итогам рабочего совещания по вопросам ремонта и сервисного обслуживания кораблей ВМФ, которое прошло под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Владимира Королёва.

В результате модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводных сил ВМФ России.

ТАРКР "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года имел название "Калинин". Был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года спущен на воду. 30 декабря 1988 года пополнил боевой состав ВМФ России. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов".