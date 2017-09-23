МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Ракету-мишень Е-95, имитирующую беспилотный летающий аппарат (БЛА), впервые использовали на учениях "Боевое содружество-2017", сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО ВКС) — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

Мишень "Е-95" – комплекс, предназначенный для обеспечения боевой подготовки войск и отработки средств ПВО. Мишень имитирует маневренные цели типа БЛА, планирующие управляемые авиабомбы, крылатые ракеты. Максимальная скорость полета "Е-95" — 380-410 км/ч, высота – 200-3000 метров.

"Е-95 мишень, которая имитирует беспилотный летательный аппарат, тоже крайне сложная, мы их на этих учениях ("Боевое Содружество") опробовали впервые", — сказал Гуменный в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что было запущено две такие мишени. Подобные мишени являются сложными, так как обладают малой эффективно отражающей поверхностью.

По его словам, также в ходе учений были использованы мишени, которые имитируют весь класс воздушных целей, которыми обладает потенциальный противник. В частности, были использованы такие сложные ракеты-мишени, как "Кабан", летящие по баллистической траектории – их было запущено четыре – все они были уничтожены расчетами С-400. Для зенитно-ракетной системы С-300ПС были запущены ракеты-мишени "Пищаль" и "Армавир" — все были также успешно уничтожены в ходе боевой учебы.

"Порядка 25 мишеней мы запускали, причем мишени мы запускали одновременно. Вся стрельба по этим боевым целям – 4-5 минут, практически одновременно — это очень красиво и впечатляет", — сказал Гуменный.