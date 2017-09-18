Путин отметил интерес иностранных атташе к учениям "Запад-2017"

ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ (Ленинградская область), 18 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал присутствие иностранных наблюдателей на российско-белорусских учениях "Запад-2017".

В понедельник Путин на Лужском полигоне в Ленинградской области понаблюдал за одним из этапов учений. Министр обороны Сергей Шойгу, который находился вместе с президентом, поинтересовался у своих подчиненных, сколько иностранных атташе присутствует на манёврах, и получил ответ, что за действиями российских военных следят 95 иностранных представителей из 50 стран.

"Интересуются", — констатировал Путин.

Стратегические учения "Запад-2017" являются завершающим этапом совместной подготовки вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии. В учениях задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.