На учения "Запад-2017" в Ленобласти пригласили 90 иностранных наблюдателей

ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ (Ленинградская область), 18 сен – РИА Новости. Наблюдатели и военные атташе из более чем 60 стран приглашены на один из центральных эпизодов стратегических российско-белорусских учений "Запад-2017" в Ленинградской области, сообщили в Минобороны России.

"Министерство обороны Российской Федерации обеспечило зарубежным военным дипломатам возможность наблюдать за действиями войск в ходе розыгрыша основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2017". На полигон Лужский приглашены более 90 иностранных наблюдателей и военных атташе из более чем 60 государств", — сообщили в российском военном ведомстве.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышает 12 тысяч человек. Также к маневрам привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.