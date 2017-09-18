Разработчик рассказал о новом режиме экраноплавания в России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Разработчики экранопланов в России нашли новый режим экраноплавания – в водной пене, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор и главный конструктор компании "Небо+море" Владимир Буковский.

"Мы, например, нашли такой новый режим экраноплавания, как контактно-бесконтактный", — сказал Буковский.

По его словам, контактно-бесконтактный режим — это когда экраноплан почти вышел из воды, но в то же время остается с ней в контакте. Он создает среду типа водной пены. По словам разработчика, данная среда — самая безопасная, она по плотности намного выше воздуха, но ниже воды.

"Представляете, в движении экраноплана я убираю обороты, а машина, наоборот, разгоняется, то есть она попадает в какую-то неизведанную среду. Мы сейчас с особым интересом изучаем этот процесс", — сказал Буковский.