В ОДК назвали сроки подготовки к летным испытаниям двигателя ТВ7-117СТ

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 12 сен — РИА Новости. Испытания двигателя ТВ7-117СТ в составе самолета Ил-112В начнутся в ноябре 2017 года, заявил журналистам во вторник генконструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин.

"Нами предусмотрено 20 полетов на летающей лаборатории (Ил-76ЛЛ — ред) во всех диапазонах скоростей и высот необходимых для самолетов Ил-112В и Ил-114. Мы планируем завершить их в течение двух месяцев, после этого он (двигатель – ред.) будет готов к полетам в составе самолета Ил-112В", — сказал он.

Шмотин добавил, что сертификация данной силовой установки запланирована на 2020 год.

В двигатель ТВ7-117СТ (форсированная модификация двигателя ТВ7-117СМ разработки "ОДК-Климов") заложены современные технические и конструктивные решения, повышающие его летно-технические характеристики. При этом именно ТВ7-117СТ станет штатным двигателем Ил-114-300 и Ил-112В вместо ранее планировавшегося ТВ7-117СМ.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, который придет на смену Ан-26, предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета.

По словам, заместителя министра обороны России Юрия Борисова, общая потребность российских силовых ведомств в данном самолете составляет 100 машин.

Начало серийных поставок военно-транспортных самолетов Ил-112 ожидается с 2021 года. По данным Объединенной авиастроительной корпорации, первый полет Ил-112, а также подписание контракта на поставку опытной партии этих машин планируется до конца 2017 года.