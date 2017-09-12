В Волгоградской области мотострелков привели в высшую степень боеготовности

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Дислоцированные в Волгоградской области мотострелки начинают учения, сообщил начальник пресс-служба Южного военного округа Вадим Астафьев.

Он уточнил, что эти мотострелки впервые принимают участие в двухстороннем командно-штабном учении на полигоне "Прудбой" под Волгоградом.

"Для мотострелкового соединения учение началось с приведения в высшую степень боевой готовности, в ходе которого были отработаны вопросы подготовки вооружения и военной техники к совершению марша и боевому применению, а также загрузки запасов материальных средств", — сказал он.

По словам Астафьева, после этого военнослужащие совершили марш в район сосредоточения для получения дальнейших распоряжений. Особое внимание уделяется работе штабов с применением автоматизированных систем управления.

Астафьев добавил, что в учении, которое проводится под руководством командующего общевойсковой армии, задействованы более 2 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения, боевой и спецтехники.