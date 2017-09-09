Российские танкисты состязаются в скорости и стрельбе в горах Таджикистана

ДУШАНБЕ, 9 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Состязания на лучший танковый экипаж в канун профессионального праздника проходят на 201-й российской военной базе в Таджикистане, сообщил РИА Новости офицер пресс-службы Центрального военного округа майор Николай Беркалов.

"На горном полигоне Ляур, что в 40 километрах южнее Душанбе, военнослужащие демонстрируют навыки управления вооружением танка Т-72, а также технику вождения многотонных бронемашин", — сказал он.

По его словам, экипажи состязаются в выполнении нормативов по стрельбе штатным снарядом из 125-миллиметровой гладкоствольной пушки в движении и с места по целям на дальности до 2 тысяч метров. Механики-водители также преодолевают сложную горную трассу протяженностью 5 тысяч метров, которая изобилует крутыми подъемами и спусками.

Лучший танковый экипаж будет награжден ценным подарком и переходящим кубком командира 201-й российской военной базы.