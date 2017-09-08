Выследить и ликвидировать. Как ВКС уничтожают главарей боевиков в Сирии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Боевая авиация ВКС России высокоточным ударом по командному пункту террористов под Дейр-эз-Зором уничтожила "министра войны" ИГ* Гулмурода Халимова. Об этом в пятницу сообщает Министерство обороны России. Вместе с Халимовым были ликвидированы еще два высокопоставленных главаря бандподполья, один из которых — "амир Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад Аш-Шимали — отвечал за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы.

© Фото : Минобороны РФ Гулмурод Халимов © Фото : Минобороны РФ Гулмурод Халимов

Известно, что Халимов служил в советском спецназе. Позже он стал командиром таджикского ОМОНа, служил в президентской гвардии, с 2003 по 2008 год три раза проходил специальную подготовку на американской военной базе Blackwater. Весной 2015 года Халимов примкнул к ИГ*, где быстро рос по "карьерной лестнице". Его ликвидация нанесла боевикам серьезный ущерб. О том, каких еще высокопоставленных террористов ликвидировали в Сирии российские ВКС, — в материале РИА Новости.

Идеолог терроризма

Охота на лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади шла давно. Еще в 2011 году Государственный департамент США объявил за информацию о его местонахождении вознаграждение в размере 10 миллионов долларов. Тогда аль-Багдади был одним из главарей террористической организации "Аль-Каида". Он и его бандиты начали активно действовать в Сирии и Ираке с 2013 года. В июне 2014-го группировка аль-Багдади в течение месяца взяла под контроль значительную часть северного Ирака, включая второй по величине город страны Мосул.

Именно аль-Багдади был идеологом "мирового джихада". Пятого июля 2014 года он произнес свою первую публичную речь во время пятничной молитвы в мечети Мосула, где призвал мусульман мира подчиниться ему и присоединиться к "священной войне" под руководством ИГ*. По словам аль-Багдади, вслед за Сирией и Ираком джихад нужно распространять и дальше: в Иорданию, Израиль, Палестину, Кувейт, Ливан, Турцию и Россию. В рядах террористов этот главарь пользовался беспрекословным авторитетом, а его проповеди зачастую воспринимались как прямое руководство к действию.

© AFP 2017 Лидер "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади © AFP 2017 Лидер "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади

Найти и ликвидировать лидера террористов пытались и российские, и западные спецслужбы. Сообщения о его смерти появлялись в СМИ около десяти раз. Десятого июня 2017 года сирийские медиа заявили, что аль-Багдади был уничтожен в результате авиаудара. Большинство экспертов восприняли эту новость как очередную "утку", однако уже 16 июня Министерство обороны России сообщило, что, возможно, высокопоставленный террорист погиб еще 28 мая под бомбежкой самолетов ВКС в южном предместье Ракки. Об обнаружении тела аль-Багдади не сообщается. Однако с тех пор он не появлялся на публике официально, а также не записывал видеообращений для своих сторонников. С большой долей вероятности это может говорить о том, что он действительно мертв.

С земли и с воздуха

Еще два высокопоставленных главаря бандподполья были уничтожены под Дейр-эз-Зором 6 и 8 июня 2017 года в результате упреждающих авиационных ударов российских ВКС по объектам боевиков ИГ*. Речь идет о полевых командирах Абу Умаре аль-Бельжики и Абу Ясине аль-Масри. Они оба руководили в регионе действиями достаточно серьезной группировки, насчитывавшей более 200 боевиков.

Интересный факт: сразу после сообщения Минобороны России об уничтожении главарей и публикации их фотографий пользователи интернета обнаружили, что с одним из них мог быть лично знаком американский сенатор-"ястреб" Джон Маккейн. Во время своего визита в Сирию и встречи с "умеренной оппозицией" политик чуть ли не по-дружески общался с аль-Масри. Это запечатлели камеры ведущих западных телеканалов, в частности CNN.

Чуть позже, в июле, греческие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о ликвидации в Сирии одиозного террориста из Косова Лавдрима Мухаджери, известного также как Абу Абдулла аль-Косова. Его называли "мясником", в пропагандистских видеороликах ИГ* он лично обезглавливал христиан, шиитов и алавитов. В Сирию он вернулся в мае после четырехмесячной поездки в Албанию и Косово. По данным СМИ, террориста уничтожили ВКС России и сирийский спецназ "Тигры" во время совместной операции в провинции Идлиб. Также были ликвидированы шесть из 20 его личных телохранителей.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Министерство обороны РФ Минобороны России показало, как крылатые ракеты ВКС уничтожили склады ИГ* в Сирии

Ранее ВКС России удалось нанести серьезный удар по сирийскому бандподполью 30 августа 2016 года. По сообщениям военных, в этот день истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по крупному скоплению боевиков в районе Мааратат-Умм-Хауш провинции Алеппо. Погибло до 40 террористов, среди которых был небезызвестный "пресс-секретарь ИГ*" Абу Мухаммед аль-Аднани — автор многих пропагандистских роликов террористов. Он также считался руководителем одного из подразделений псевдохалифата "Вилаят Синай". Именно оно взяло на себя ответственность за взрыв российского авиалайнера Airbus A321 в конце октября 2015 года. Тогда, напомним, погибли 224 человека.

А первую ощутимую "оплеуху" руководству ИГ* российская авиация дала 4 декабря 2015 года, спустя всего два месяца после начала воздушной операции в Сирии. Бомбардировщики атаковали корректируемыми авиабомбами блиндаж в провинции Латакия, уничтожив главаря крупной группировки Абу-Абду и ряд других полевых командиров. После этого авиаудара позиции террористов в Латакии серьезно пошатнулись, а Сирийская арабская армия смогла одержать над ними ряд значимых побед.

*Террористическая организация, запрещенная в России.