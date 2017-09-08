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Безопасность

Выследить и ликвидировать. Как ВКС уничтожают главарей боевиков в Сирии

15:0708.09.2017
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 во время нанесения авиаударов в провинциях Ракка и АлеппоИстребитель-бомбардировщик Су-34 во время нанесения авиаударов в провинциях Ракка и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Боевая авиация ВКС России высокоточным ударом по командному пункту террористов под Дейр-эз-Зором уничтожила "министра войны" ИГ* Гулмурода Халимова. Об этом в пятницу сообщает Министерство обороны России. Вместе с Халимовым были ликвидированы еще два высокопоставленных главаря бандподполья, один из которых — "амир Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад Аш-Шимали — отвечал за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы.

© Фото : Минобороны РФГулмурод Халимов
© Фото : Минобороны РФ
Гулмурод Халимов

Известно, что Халимов служил в советском спецназе. Позже он стал командиром таджикского ОМОНа, служил в президентской гвардии, с 2003 по 2008 год три раза проходил специальную подготовку на американской военной базе Blackwater. Весной 2015 года Халимов примкнул к ИГ*, где быстро рос по "карьерной лестнице". Его ликвидация нанесла боевикам серьезный ущерб. О том, каких еще высокопоставленных террористов ликвидировали в Сирии российские ВКС, — в материале РИА Новости.

Идеолог терроризма

Горящая фотография лидера Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади
© AFP 2017 / Prakash Singh
Из американского лагеря — в лидеры террора. Кем был глава ИГ* аль-Багдади
Охота на лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади шла давно. Еще в 2011 году Государственный департамент США объявил за информацию о его местонахождении вознаграждение в размере 10 миллионов долларов. Тогда аль-Багдади был одним из главарей террористической организации "Аль-Каида". Он и его бандиты начали активно действовать в Сирии и Ираке с 2013 года. В июне 2014-го группировка аль-Багдади в течение месяца взяла под контроль значительную часть северного Ирака, включая второй по величине город страны Мосул.

Именно аль-Багдади был идеологом "мирового джихада". Пятого июля 2014 года он произнес свою первую публичную речь во время пятничной молитвы в мечети Мосула, где призвал мусульман мира подчиниться ему и присоединиться к "священной войне" под руководством ИГ*. По словам аль-Багдади, вслед за Сирией и Ираком джихад нужно распространять и дальше: в Иорданию, Израиль, Палестину, Кувейт, Ливан, Турцию и Россию. В рядах террористов этот главарь пользовался беспрекословным авторитетом, а его проповеди зачастую воспринимались как прямое руководство к действию.

© AFP 2017Лидер "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади
© AFP 2017
Лидер "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади

Найти и ликвидировать лидера террористов пытались и российские, и западные спецслужбы. Сообщения о его смерти появлялись в СМИ около десяти раз. Десятого июня 2017 года сирийские медиа заявили, что аль-Багдади был уничтожен в результате авиаудара. Большинство экспертов восприняли эту новость как очередную "утку", однако уже 16 июня Министерство обороны России сообщило, что, возможно, высокопоставленный террорист погиб еще 28 мая под бомбежкой самолетов ВКС в южном предместье Ракки. Об обнаружении тела аль-Багдади не сообщается. Однако с тех пор он не появлялся на публике официально, а также не записывал видеообращений для своих сторонников. С большой долей вероятности это может говорить о том, что он действительно мертв.

С земли и с воздуха

Еще два высокопоставленных главаря бандподполья были уничтожены под Дейр-эз-Зором 6 и 8 июня 2017 года в результате упреждающих авиационных ударов российских ВКС по объектам боевиков ИГ*. Речь идет о полевых командирах Абу Умаре аль-Бельжики и Абу Ясине аль-Масри. Они оба руководили в регионе действиями достаточно серьезной группировки, насчитывавшей более 200 боевиков.

Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Найти и уничтожить: как спецслужбы России ликвидировали главарей боевиков
Интересный факт: сразу после сообщения Минобороны России об уничтожении главарей и публикации их фотографий пользователи интернета обнаружили, что с одним из них мог быть лично знаком американский сенатор-"ястреб" Джон Маккейн. Во время своего визита в Сирию и встречи с "умеренной оппозицией" политик чуть ли не по-дружески общался с аль-Масри. Это запечатлели камеры ведущих западных телеканалов, в частности CNN.

Чуть позже, в июле, греческие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о ликвидации в Сирии одиозного террориста из Косова Лавдрима Мухаджери, известного также как Абу Абдулла аль-Косова. Его называли "мясником", в пропагандистских видеороликах ИГ* он лично обезглавливал христиан, шиитов и алавитов. В Сирию он вернулся в мае после четырехмесячной поездки в Албанию и Косово. По данным СМИ, террориста уничтожили ВКС России и сирийский спецназ "Тигры" во время совместной операции в провинции Идлиб. Также были ликвидированы шесть из 20 его личных телохранителей.

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© Министерство обороны РФ
Минобороны России показало, как крылатые ракеты ВКС уничтожили склады ИГ* в Сирии

Ранее ВКС России удалось нанести серьезный удар по сирийскому бандподполью 30 августа 2016 года. По сообщениям военных, в этот день истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по крупному скоплению боевиков в районе Мааратат-Умм-Хауш провинции Алеппо. Погибло до 40 террористов, среди которых был небезызвестный "пресс-секретарь ИГ*" Абу Мухаммед аль-Аднани — автор многих пропагандистских роликов террористов. Он также считался руководителем одного из подразделений псевдохалифата "Вилаят Синай". Именно оно взяло на себя ответственность за взрыв российского авиалайнера Airbus A321 в конце октября 2015 года. Тогда, напомним, погибли 224 человека.

А первую ощутимую "оплеуху" руководству ИГ* российская авиация дала 4 декабря 2015 года, спустя всего два месяца после начала воздушной операции в Сирии. Бомбардировщики атаковали корректируемыми авиабомбами блиндаж в провинции Латакия, уничтожив главаря крупной группировки Абу-Абду и ряд других полевых командиров. После этого авиаудара позиции террористов в Латакии серьезно пошатнулись, а Сирийская арабская армия смогла одержать над ними ряд значимых побед.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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