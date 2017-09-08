Минобороны сообщило о ликвидации в Сирии "министра войны" ИГ*

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "Министр войны" группировки "Исламское государство"* Гулмурод Халимов уничтожен в Сирии. Гибель террориста стала результатом удара российских ВКС в окрестностях Дейр-эз-Зора.

"После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолета Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами", — рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, вместе с Халимовым погибли еще трое влиятельных полевых командиров ИГ*.

Среди убитых оказался и "амир Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад Аш-Шимали, который отвечал за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы боевиков. В Минобороны отметили, что европейские спецслужбы считали Аш-Шимали организатором терактов в Париже в ноябре 2015 года.

В Минобороны пояснили, что на совещании боевики обсуждали ситуацию с наступлением сирийской армии. В результате авиаудара были уничтожены подземный командный пункт террористов, узел связи и около 40 боевиков.

"Результативные действия ВКС России позволили ускорить деблокирование города Дейр-эз-Зор и приступить сирийским войскам к его непосредственному освобождению", — добавили в министерстве.

Чем известен Гулмурод Халимов

Гулмурод Халимов начал свою карьеру еще в советском спецназе. Позже он стал командиром таджикского ОМОНа, служил в президентской гвардии, а с 2003 по 2008 год три раза проходил специальную подготовку на американской военной базе Blackwater.

В начале мая 2015 года Халимов не вышел на службу. Спустя несколько месяцев в интернете стали появляться видеоролики, на которых бывший глава таджикского ОМОНа заявлял, что примкнул к террористам ИГ*.

Таджикские власти объявили Халимова в розыск по линии Интерпола, а Госдеп США объявил награду в три миллиона долларов за информацию о его местонахождении, назвав Халимова одним из ключевых лидеров "Исламского государства"*.

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана запросил у российских военных информацию об ударе в районе Дейр-эз-Зора. Сейчас таджикские спецслужбы проверяют информацию о гибели Халимова.

Подорвать дух и волю ИГ*

"Мы должны все тщательно проверить, так как это уже третье сообщение о ликвидации беглого экс-командира ОМОНа Таджикистана. Первое появилось в 2015 году, через несколько месяцев после его бегства, второе — в прошлом году, что он погиб в ходе авиаудара коалиции по Мосулу", — сказал источник РИА Новости в ведомстве.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что ликвидация Халимова и Аш-Шимали нанесет серьезный урон ИГ*.

"Уничтожение таких значимых для ИГ* фигур, в том числе их так называемого "военного министра", означает не только потерю на какое-то время оперативной управляемости подразделений террористов, но и, думаю, последующую борьбу внутри ИГ* за властные полномочия, поскольку внутри этой группировки сейчас очень серьезные противоречия. И вызваны они в том числе успешным наступлением сирийских правительственных войск при поддержке ВКС", — отметил депутат в эфире радио Sputnik.

Сенатор Игорь Морозов назвал удар ВКС в районе Дейр-эз-Зора "невероятно большим" успехом в борьбе с терроризмом.

"Мы фактически обезглавили ИГ*", — пояснил Морозов РИА Новости, добавив, что теперь структуры ИГ* остаются без управления как финансами, так и огнем и тактическим перемещением боевых подразделений.

"Подразделения ИГ* фактически рассыпятся сейчас, плотность джихадистов на территории Сирии будет невысокой, что даст возможность "разрезать" всю провинцию Дейр-эз-Зор на квадраты, которые могут эффективно обрабатываться как с воздуха, так и на земле", — добавил сенатор.

Аналогичную позицию высказал и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По его словам, уничтожение командиров высшего звена ИГ* — серьезное психологическое и военное поражение террористов.

"Уничтожение командиров высшего уровня означает, что дух и воля противника будут подорваны", — отметил военный эксперт.

По мнению Коротченко, гибель "министра войны" ИГ* и "амира Дейр-эз-Зора" является важной стратегической победой в борьбе с международным терроризмом, а также серьезным психологическим и военным проигрышем "Исламского государства"*.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.