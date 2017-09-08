Минобороны сообщило о ликвидации в Сирии "министра войны" ИГ*

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "Министр войны" группировки "Исламское государство"* Гулмурод Халимов уничтожен в Сирии. Гибель террориста стала результатом удара российских ВКС в окрестностях Дейр-эз-Зора.
По данным ведомства, вместе с Халимовым погибли еще трое влиятельных полевых командиров ИГ*.
Среди убитых оказался и "амир Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад Аш-Шимали, который отвечал за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы боевиков. В Минобороны отметили, что европейские спецслужбы считали Аш-Шимали организатором терактов в Париже в ноябре 2015 года.
"Результативные действия ВКС России позволили ускорить деблокирование города Дейр-эз-Зор и приступить сирийским войскам к его непосредственному освобождению", — добавили в министерстве.
Чем известен Гулмурод Халимов
Гулмурод Халимов начал свою карьеру еще в советском спецназе. Позже он стал командиром таджикского ОМОНа, служил в президентской гвардии, а с 2003 по 2008 год три раза проходил специальную подготовку на американской военной базе Blackwater.
Таджикские власти объявили Халимова в розыск по линии Интерпола, а Госдеп США объявил награду в три миллиона долларов за информацию о его местонахождении, назвав Халимова одним из ключевых лидеров "Исламского государства"*.
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана запросил у российских военных информацию об ударе в районе Дейр-эз-Зора. Сейчас таджикские спецслужбы проверяют информацию о гибели Халимова.
Подорвать дух и волю ИГ*
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что ликвидация Халимова и Аш-Шимали нанесет серьезный урон ИГ*.
Сенатор Игорь Морозов назвал удар ВКС в районе Дейр-эз-Зора "невероятно большим" успехом в борьбе с терроризмом.
"Мы фактически обезглавили ИГ*", — пояснил Морозов РИА Новости, добавив, что теперь структуры ИГ* остаются без управления как финансами, так и огнем и тактическим перемещением боевых подразделений.
"Подразделения ИГ* фактически рассыпятся сейчас, плотность джихадистов на территории Сирии будет невысокой, что даст возможность "разрезать" всю провинцию Дейр-эз-Зор на квадраты, которые могут эффективно обрабатываться как с воздуха, так и на земле", — добавил сенатор.
"Уничтожение командиров высшего уровня означает, что дух и воля противника будут подорваны", — отметил военный эксперт.
По мнению Коротченко, гибель "министра войны" ИГ* и "амира Дейр-эз-Зора" является важной стратегической победой в борьбе с международным терроризмом, а также серьезным психологическим и военным проигрышем "Исламского государства"*.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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