В тени макарова. Малоизвестные пистолеты российских силовиков

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Андрей Коц. На этой неделе российский концерн "Калашников" официально представил новый девятимиллиметровый самозарядный пистолет, получивший обозначение ПЛ-15К. Оружие весит всего 700 граммов, имеет емкость магазина в 14 патронов калибра 9х19 миллиметров, обладает эргономичной рукоятью и отличается высокой надежностью. На предприятии подчеркнули, что этот пистолет сможет стать полноценной заменой легендарному ПМ, впервые поступившему в войска в далеком 1951 году. Спору нет, макаров — отличное оружие, но емкость магазина все-таки маловата — всего девять патронов. Тем не менее ПМ — не единственный пистолет, стоящий на вооружении российских силовых структур. РИА Новости публикует подборку менее известного короткоствольного оружия российского производства с отличными боевыми характеристиками.

Самый бесшумный

Пистолет самозарядный специальный (ПСС) от ЦНИИточмаш был принят на вооружение советского спецназа в 1983 году. Он обеспечивает бесшумную и беспламенную стрельбу на дальности до 50 метров. При этом ПСС прекрасно обходится без массивного глушителя и имеет очень компактные габариты — всего 170 миллиметров. Основной отличительной чертой пистолета является эксклюзивно созданный для него патрон СП-4 (7,62х41,5 миллиметра) с очень интересной механикой действия. Между пороховым зарядом и пулей в патроне установлен специальный поршень. При выстреле пороховые газы бьют по поршню, который и выталкивает пулю из ствола, заклиниваясь в дульце гильзы. Таким образом, пороховые газы остаются внутри гильзы, что практически полностью исключает шум от стрельбы. Емкость магазина ПСС — всего шесть патронов, но для выполнения специальных задач большего и не нужно: часового можно бесшумно снять и одним выстрелом. По слухам, именно из этого пистолета бойцы спецназа ФСБ в марте 2000 года ликвидировали телохранителей одного из главарей чеченского бандподполья Салмана Радуева перед тем, как его арестовать.

Самый универсальный

ОЦ-27 "Бердыш" от Тульского КБ приборостроения принят на вооружение МВД России в 2002 году, хотя изначально был предназначен для Вооруженных сил. Особенностью пистолета является его "всеядность". Он может стрелять патронами калибров 9х18 миллиметров, 9х19 миллиметров ("Парабеллум") и 7,62х25 миллиметров (ТТ). Для этого достаточно лишь поменять на оружии быстросъемный ствол и магазин. Правоохранительным органам, где арсенал боеприпасов достаточно разношерстный, данный пистолет пришелся как нельзя кстати. В частности, ОЦ-27 пользуются подразделения вневедомственной охраны, ФГУП "Охрана", а также прокуроры и следователи прокуратуры в качестве оружия самообороны. С декабря 2005 года ОЦ-27 стал еще и наградным оружием.

Самый компактный

П-96М от Тульского КБ приборостроения в крупносерийное производство так и не пошел, хотя и был принят на вооружение Федеральной службы судебных приставов в 2003 году. Тем не менее этот пистолет является очень интересным по своим тактико-техническим характеристикам. Его длина — всего 150 миллиметров, а вес — чуть меньше 500 граммов. При этом он вмещает в себя магазин на 14 патронов калибра 9х18 миллиметров. П-96М отлично подходит для скрытого ношения. Известно, что, помимо судебных приставов, этим оружием пользуются следователи российской прокуратуры, а также ряд подразделений криминальной полиции МВД России.

Самый бронебойный

В декабре 1996 года на вооружение спецподразделений ФСБ и ФСО стали поступать пистолеты СР-1 от ЦНИИточмаш под патрон СП-10, разработанные на базе самозарядного пистолета Сердюкова (СПС). Умелый стрелок способен поражать из этого оружия цели на дальности до 100 метров, выводить из строя автотранспорт и эффективно пробивать на ближней дистанции все типы бронежилетов. Таких показателей удалось достичь благодаря использованию специального патрона калибра 9х21 миллиметр с бронебойной пулей. На 50-метровой дальности она способна пробить бронежилет класса защиты IIIA, лист стали толщиной пять миллиметров или титана толщиной 2,4 миллиметра. В России такой бронебойностью не может похвастать ни одно другое короткоствольное оружие. Кроме того, для этого пистолета позже были разработаны патроны СП11 с малорикошетирующей пулей, СП12 с экспансивной пулей, СП13 с бронебойно-трассирующей пулей. В 2003 году СПС начали поступать на вооружение армейских спецподразделений.

Самый "заряженный"

Одной из главных особенностей девятимиллиметрового ГШ-18, производимого на Тульском оружейном заводе, является его рекордная для советских и российских пистолетов емкость магазина — аж 18 патронов. Вдвое больше, чем в ПМ. Рамка пистолета выполнена из стеклонаполненного полиамида со стальными вставками, что уменьшило вес оружия, а также несколько снизило импульс отдачи за счет демпфирующих свойств пластика. В 2000 году ГШ-18 был принят на вооружение спецподразделений Министерства юстиции России, в 2001 году — на вооружение спецподразделений и отдельных категорий сотрудников МВД России, в 2006 году — на вооружение Федеральной службы судебных приставов. В Вооруженных силах в то время он не прижился, так как в армейских арсеналах было сравнительно немного патронов калибра 9х19 миллиметров.