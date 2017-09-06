Шойгу проверил объекты противоракетной обороны Москвы

ВИДНОЕ (Московская область), 6 сен — РИА Новости. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил объекты противовоздушной и противоракетной обороны Москвы, сообщили в министерстве.
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4.2%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
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При этом министр заслушал доклады командования ВКС о ходе перевооружения соединения на новейшие образцы вооружения и военной техники. Также министру доложили о строительстве объектов инфраструктуры, обеспечивающих высокий уровень боевой готовности.
В свою очередь Шойгу проверил готовность к эксплуатации сооружений военного городка Первой армии, возведенных с использованием блочно-модульных конструкций.
Кроме того, возведение военных городков, обеспечивающих несение боевого дежурства, повышает боеспособность соединений и частей ВКС, выполняющих задачи по противовоздушной и противоракетной обороне российской столицы, заключили в военном ведомстве.