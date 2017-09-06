Шойгу проверил объекты противоракетной обороны Москвы

ВИДНОЕ (Московская область), 6 сен — РИА Новости. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил объекты противовоздушной и противоракетной обороны Москвы, сообщили в министерстве.

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"Глава военного ведомства проинспектировал Первую армию противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил, обеспечивающую охрану воздушного пространства Москвы", — сообщили в военном ведомстве.

При этом министр заслушал доклады командования ВКС о ходе перевооружения соединения на новейшие образцы вооружения и военной техники. Также министру доложили о строительстве объектов инфраструктуры, обеспечивающих высокий уровень боевой готовности.

В свою очередь Шойгу проверил готовность к эксплуатации сооружений военного городка Первой армии, возведенных с использованием блочно-модульных конструкций.

"Использование современных технологий строительства позволяет в кратчайшие сроки создавать высокотехнологичные сооружения, обеспечивающие высокий уровень бытовых условий для военнослужащих", — уточнили в Минобороны.

Кроме того, возведение военных городков, обеспечивающих несение боевого дежурства, повышает боеспособность соединений и частей ВКС, выполняющих задачи по противовоздушной и противоракетной обороне российской столицы, заключили в военном ведомстве.