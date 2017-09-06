НАТО пришлет наблюдателей на российско-белорусские учения "Запад-2017"

Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017

Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017

БРЮССЕЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО будет внимательно следить за предстоящими совместными белорусско-российскими учениями "Запад-2017", которые пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, и направляет на них троих наблюдателей, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы направляем троих наблюдателей", — сказал он на пресс-конференции в Эстонии, которую транслировала пресс-служба НАТО.

При этом Столтенберг заявил, что не видит прямой угрозы для альянса со стороны России.