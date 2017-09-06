В Северной Осетии мотострелки ЮВО проводят батальонные учения

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Подразделения отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) начали батальонные тактические учения с боевой стрельбой на полигоне Тарское в Северной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В учениях принимает участие более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста", 120-миллиметровые минометы "Сани", командно-штабные машины Р-166 и Р-419Л1, комплекс радиоэлектронной разведки "Торн", а также комплексы беспилотных летательных аппаратов "Застава", — сказал Астафьев.

По замыслу учений, мотострелковый батальон был поднят по тревоге и совершил марш в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований условного противника.

По словам Астафьева, комплексы БЛА "Застава" применяются для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений.

Он подчеркнул, что особое внимание на учениях уделяется вопросам совершенствования слаженности подразделения и профессиональных навыков личного состава при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений и создании фортификационных сооружений.