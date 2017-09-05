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Безопасность

На Дейр-эз-Зор. Закончит ли решающая битва сирийскую войну

17:1405.09.2017
(обновлено: 17:20 05.09.2017)
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© Фото : SANAСирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. 4 сентября 2017Сирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. 4 сентября 2017
© Фото : SANA

Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Источник: отряд сирийской армии прорвался через окружение ИГ* в Дейр-эз-Зор
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Сирийские правительственные войска при поддержке российской боевой авиации за сутки уничтожили более ста боевиков ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом заявил губернатор провинции Мухаммед Ибрагим Самра. Он подчеркнул, что в настоящий момент части Сирийской арабской армии (САА) с боями продвигаются в сторону нагорья Джебель ат-Тарда, после чего планируют занять территорию аэропорта и использовать ее как плацдарм для наступления на районы города, удерживаемые террористами. Чуть позже во вторник президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, сообщил, что ситуация в Сирии в целом развивается в пользу правительственных войск. По словам главы государства, взятие Дейр-эз-Зора САА нанесет ИГ*серьезное поражение. Решающая битва за Сирию уже началась.

С трех сторон

Дейр-эз-Зор — крупнейший город на востоке страны с довоенным населением в 230 тысяч человек. Сами сирийцы называют его "жемчужиной пустыни". Город занимает важное положение на правом берегу реки Евфрат и является крупным торговым и промышленным центром. В городе и окрестностях развиты скотоводство, зерновое растениеводство и выращивание хлопка. После открытия нефти в Сирийской пустыне Дейр-эз-Зор стал центром нефтедобывающей промышленности государства. Неподалеку от города расположены нефтяные поля и скважины. Что еще более важно, Дейр-эз-Зор является важным перекрестком и крупным транспортным узлом.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазрушенные здания района, контролируемого боевиками, в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Разрушенные здания района, контролируемого боевиками, в сирийском городе Дейр-эз-Зор

В пригороде Джафра до войны функционировал одноименный аэропорт. Его уже более трех лет удерживает гарнизон сирийских войск, сражающийся в полном окружении. Боеприпасы, продовольствие и медикаменты ему доставляют по воздуху. Во вторник 5 сентября к окруженцам смогло прорваться подразделение сирийского спецназа, частично сняв, таким образом, блокаду. Кроме того, под контролем правительства находятся западные районы населенного пункта. Большинство других частей города контролируют боевики ИГ*. Именно сюда они прорывались и прорываются из осажденной Ракки и иракского Мосула.

Сирийские солдаты сжигают флаг террористической группировки Исламское государство (запрещенная в РФ), снятый с крепости Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Добить раненого зверя. Сирийская армия готовится к прорыву на Дейр-эз-Зор
В настоящий момент на Дейр-эз-Зор направлены три ударных "кулака" САА. В середине августа сирийским войскам удалось захватить Ас-Сухну в 135 километрах юго-западнее "последней столицы ИГ*". Этот населенный пункт располагается на возвышенности и позволяет контролировать важнейшую трассу М20, соединяющую Дейр-эз-Зор с Пальмирой. За прошедшие недели САА превратила Ас-Сухну в плацдарм для дальнейшего наступления на северо-восток. В начале сентября ударная группировка пришла в движение и продолжает методично зачищать трассу и окрестности от боевиков.

Второй "кулак" движется к Дейр-эз-Зору с запада, со стороны Сирийской пустыни и нефтяных полей. Наступление этой группировки стало возможным после того, как части САА смогли занять город Акербат на границе провинций Хама и Хомс и окружить крупное бандформирование. На сегодняшний день бои здесь еще продолжаются, террористы контратакуют и пытаются вырваться, однако, по оценкам специалистов, их дни уже сочтены. Наступление на Дейр-эз-Зор с запада было бы невозможным без ликвидации акербатского котла — в противном случае боевики ИГ* получили бы возможность бить ударной группировке в тыл.

Сложная цель

Адмирал Эссен ударил ракетами по террористам в Сирии. Кадры пусков
© Минобороны РФ
"Адмирал Эссен" ударил ракетами по террористам в Сирии. Кадры пусков
Третье направление наступления на "столицу ИГ*" — с севера и северо-запада вдоль реки Евфрат. В задачу этой группировки входит разгром бандформирований террористов, пытающихся добраться до Дейр-эз-Зора со стороны Ракки. Путь Сирийской армии расчищает авиация ВКС России, а также военные корабли, наносящие удары по объектам ИГ* из Средиземного моря. В частности, 5 сентября "Калибрами" по скоплению боевиков отстрелялся фрегат "Адмирал Эссен". Тем не менее недооценивать врага было бы преждевременным — все три ударные группировки подвергаются постоянным фланговым ударам со стороны террористов, которые активно используют смертников на "джихад-мобилях". Впрочем, Сирийской арабской армии есть чем им ответить.

"Дейр-эз-Зор для сирийских войск будет сложной целью, — рассказал РИА Новости руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. — Очевидно, что там собрались наиболее боеспособные и хорошо оснащенные бандформирования ИГ*. Не стоит сомневаться, что подконтрольные им районы города террористы превратили в крепость. Но в то же время Сирийская арабская армия уже не та, что была два года назад. Наши специалисты за это время подготовили около двадцати бригад, обучили их ведению современной войны. Дейр-эз-Зор будут брать именно эти соединения, уже прошедшие Алеппо и имеющие опыт боев в городской застройке и штурма укрепрайонов".

Сирийские войска, очевидно, будут использовать ту же тактику, что и в боях за Алеппо: занять часть города в качестве плацдарма и начать методично, дом за домом, район за районом "откусывать по кусочку" от контролируемой ИГ* территории. Вся операция может затянуться на месяцы — отступать террористам, по сути, некуда, поэтому они будут драться до последнего. Впрочем, говорить о близком окончании войны в Сирии пока что преждевременно.

© Фото : предоставлено пресс-службой президента СирииБойцы армии САР, прорвавшие трехлетнюю осаду города Дейр-эз-Зор в районе территории 137-й механизированной бригады
© Фото : предоставлено пресс-службой президента Сирии
Бойцы армии САР, прорвавшие трехлетнюю осаду города Дейр-эз-Зор в районе территории 137-й механизированной бригады

"Я сомневаюсь, что сразу после взятия Дейр-эз-Зора война в Сирии закончится, — считает Анатолий Цыганок. — Все-таки в стране остается немало сирийцев, симпатизирующих ИГ*. Есть и другие террористические группировки. Вспышки насилия будут возникать еще год-два. Однако, как показал опыт создания зон безопасности, остановить стрельбу вполне возможно".

"Зачистка" Идлиба

Скорее всего, расширением этих зон сирийское правительство и займется после победы в Дейр-эз-Зоре. Напомним: 4 сентября член делегации вооруженных группировок на переговорах по урегулированию Фатех Хассун сообщил РИА Новости о поддержке сирийской оппозицией идеи создания новой зоны деэскалации — в провинции Идлиб на севере страны. Впрочем, он оговорился, что даже если будет достигнута договоренность на переговорах в Астане по Идлибу, то на земле ее выполнение будет крайне сложно реализовать из-за присутствия в провинции боевиков "Джебхат ан-Нусры"*.

© AFP 2017 / Rami Al-SayedБоевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии
© AFP 2017 / Rami Al-Sayed
Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии

Как подчеркнул в конце августа начальник главного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов, в настоящий момент около девяти тысяч боевиков группировки пытаются взять провинцию под свой контроль. Он добавил, что общая численность "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии превышает 15 тысяч террористов. Вероятно, после Дейр-эз-Зора САА и ВКС России вплотную займутся наведением порядка в Идлибе и окрестностях.

Удар ВКС
Минобороны обнародовало видео уничтожения боевиков у Дейр-эз-Зора
"Нельзя расслабляться, оставлять без внимания направления, на которых концентрируются боевики, — пояснил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин. — Как, например, было с Пальмирой, когда правительственные войска активно взялись за освобождение Алеппо. Получилось, что более пяти тысяч боевиков сконцентрировались и захватили город повторно. Так что на сегодняшний день нельзя сказать, что все легко, что правительственные войска готовы поставить точку. Приходится активно бороться, сдерживать террористов по всем направлениям и решать сложнейшие тактические задачи по возможному прорыву боевиков на направлениях, где находится "умеренная оппозиция".

*Террористические организации, запрещенные в России.

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