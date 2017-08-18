США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

Вбомбили в песок. Как ВКС России помогли заварить "котел" для террористов

14:1418.08.2017
(обновлено: 14:15 18.08.2017)
012680
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУдар Военно-космических сил России по позициям ИГ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация Исламское Государство) в СирииУдар Военно-космических сил России по позициям ИГ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация Исламское Государство) в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Сирийская арабская армия завершает окружение крупной группировки боевиков ИГ* в городе Акербат на востоке провинции Хама. В "котел", по предварительным данным, угодили несколько тысяч террористов. И выбраться из него им вряд ли удастся: авиация ВКС России наносит удар за ударом по всем выявленным целям. Пользуясь мощной поддержкой с воздуха, сирийская пехота отрезает бандформированиям последние пути к отступлению. Освобождение Акербата позволит выровнять фронт в провинции и создать плацдарм для дальнейшего наступления на восток, в сторону нефтяных полей, пока еще подконтрольных ИГ*, и Дейр-эз-Зора.

Старая "заноза"

Удар Калибров по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в Сирии.
© РИА Новости / Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Удар ВМФ России: ракеты "Калибр" уничтожили объекты ИГ* в провинции Хама
Акербат — небольшой город с населением менее 10 тысяч человек, расположенный у западного подножья горы Джабаль Балас. Населенный пункт занимает выгодное стратегическое положение у трассы, соединяющей Пальмиру на юго-востоке и Саламию на западе. Именно сюда ушла часть боевиков из блокированной Ракки, и именно отсюда они производят вылазки в города провинций Хама и Хомс. Кроме того, от Акербата буквально рукой подать до газовых полей в районе Пальмиры. Боевики давно пытаются взять их под контроль  и постоянно атакуют сирийские войска, обороняющие месторождения, скрытно пересекая горную цепь Джабаль Абу Руджмейн, являющуюся естественным "щитом" города с юга. Потенциально этот район мог использоваться в качестве плацдарма для прорыва к самой Пальмире — террористам достаточно было лишь собрать под Акербатом сильную ударную группировку.

© REUTERSБоевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в районе Пальмиры
© REUTERS
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в районе Пальмиры

Этот населенный пункт уже давно впивается "занозой" в подконтрольные САА территории. Небольшой город остается, по сути, последним серьезным оплотом боевиков в провинции Хама. До недавнего времени он был окружен с трех сторон и находился в "прицеле" сирийских армейских группировок, наступающих со стороны Хувейсиса и Аш-Шаира на юго-востоке, Тияса на юге, Саламии на западе и Итрии на севере. У боевиков оставался единственный путь к отступлению — по проселочным дорогам на восток, в пустыню с последующей попыткой прорыва к Дейр-эз-Зору. Теперь же сирийская армия замкнула окружение и с этой стороны.

Освободив Акербат, САА получит возможность создать фронт по линии Итрия — Аш-Шаир для наступления на подконтрольные ИГ* нефтяные и газовые поля на  востоке провинции Хама и на северо-востоке провинции Хомс. Их захват правительственными войсками создаст террористам серьезные финансовые трудности — положит конец нелегальной торговле черным золотом, давно ставшей одним из основных источников дохода ИГ*. Кроме того, САА получит плацдарм для наступления на Дейр-эз-Зор с запада.

Поддержка с воздуха

Естественно, последних успехов правительственным войскам не удалось бы достичь без помощи российской авиации. Боевики активно использовали горный рельеф местности для укрытия от артиллерийских обстрелов, организации засад и скрытной переброски сил. Разведке и летчикам ВКС удалось успешно выявить и уничтожить все эти "лазейки" с воздуха.

— В целях пресечения бегства боевиков ИГ* из окружения в Дейр-Эз-Зор авиация ВКС России круглосуточно ведет воздушную разведку с применением беспилотных средств, выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов, — сообщили в Минобороны России в пятницу.

На видеокадрах, опубликованных военным ведомством, видны результаты применения высокоточного оружия под Акербатом — управляемых ракет и корректируемых авиабомб. Российская авиация эффективно уничтожала боевую технику террористов как на открытой местности, так и в ущельях. Очевидно, не обошлось и без работы бойцов российских Сил специальных операций, ведущих разведку и выдающих бомбардировщикам целеуказание.

ВКС РФ. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Рогозин: действия ВКС в Сирии повлекли рост числа контрактов на вооружения
Всего, как сообщает Минобороны, российские ВКС уничтожили в Сирии более 730 объектов, принадлежащих террористам — подземные бункеры, склады вооружений, места скопления бронированной боевой техники, кустарные оружейные мастерские и прочее. Всего за это время было совершено 290 боевых вылетов. Отмечается, что еще более 120 вылетов с разведывательными целями совершили российские беспилотники. Ими было обнаружено более 160 террористических объектов.

Главная цель

Напомним, в середине августа правительственным войскам удалось занять Ас-Сухну — главный оплот боевиков в провинции Хомс. Этот город занимает стратегически важное положение на возвышенности у трассы М-20 — транспортной артерии, связывающей Пальмиру и Дейр-эз-Зор.  По сути, это единственная полноценная автострада в данной части страны. Контроль над ней позволяет быстро перебрасывать войска, технику, боеприпасы и продовольствие на восток Сирии к Дейр-эз-Зору. Многие аналитики называют его последним оплотом "Исламского государства".

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирийские военные на передовых позициях на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийские военные на передовых позициях на окраине Дейр-эз-Зора

От Ас-Сухны до Дейр-эз-Зора по трассе — около 130 километров. Вряд ли продвижение САА в направлении одного из последних оплотов террористов станет легкой прогулкой. Однако боевикам будет гораздо сложнее скрытно перебрасывать свои силы по пустыне на большие расстояния — без укрытий в населенных пунктах они станут еще более уязвимыми для атак с воздуха. Очевидно, ВКС России и сирийская авиация не преминут воспользоваться этим преимуществом. Кроме того, части САА уже продвигаются к Дейр-эз-Зору с севера, вдоль берега Евфрата. Покончив с боевиками в Акербате, Дамаск сможет высвободить достаточно сил для наступления на город непосредственно с запада. Таким образом, в скором времени правительственные войска возьмут Дейр-эз-Зор в клещи, атаковав его с трех направлений.

Сирийские солдаты сжигают флаг террористической группировки Исламское государство (запрещенная в РФ), снятый с крепости Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Добить раненого зверя. Сирийская армия готовится к прорыву на Дейр-эз-Зор
Его освобождение станет для Башара Асада не просто крупнейшим военным успехом, но и большой имиджевой победой. Небольшой гарнизон САА, полиции и местных ополченцев уже три года стойко удерживает западную часть города и военный аэродром в двух километрах от него, сражаясь в полном окружении. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, защитники Дейр-эз-Зора продолжают обороняться и время от времени предпринимают контратаки.

Последний крупный штурм защитники города отбили в начале августа, когда террористы пытались атаковать Дейр-эз-Зор со стороны района Макабир. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на собственные источники, сирийским военным удалось ликвидировать всех боевиков, участвовавших в налете на позиции армии. Обороняющихся поддержала авиация, уничтожившая опорные пункты и технику ИГ* в районах Таллет-Барук, Маабар аль-Канамат и Телля-Аллуш.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена