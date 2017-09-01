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Безопасность

Корабли Каспийской флотилии проведут сбор-поход в Казахстане и Азербайджане

08:2301.09.2017
(обновлено: 08:28 01.09.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКатера проекта Шмель Каспийской флотилии. Архивное фотоКатера проекта Шмель Каспийской флотилии. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Отряд кораблей Каспийской флотилии посетит порты Казахстана и Азербайджана в ходе сбор-похода, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Малый ракетный корабль Великий Устюг во время учений в Каспийском море. Архивное фото
© Фото : Министерство обороны РФ
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Корабли Каспийской флотилии отразили ракетный удар "противника"
"Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля "Великий Устюг" и приданных судов обеспечения покинул пункт базирования и вышел в открытое море для выполнения задач сбор-похода… Для развития и укрепления международного сотрудничества между прикаспийскими странами в ходе выполнения задач морского похода российские моряки посетят порты двух иностранных государств — Казахстана и Азербайджана", — сказал он.

Астафьев отметил, что за 25 суток плавания отряду кораблей предстоит обеспечить военно-морское присутствие российских кораблей в Каспийском море. Также экипажи кораблей проведут двухдневное учение по защите объектов нефте- и газодобывающей промышленности от возможных угроз со стороны незаконных вооруженных формирований.

Начальник пресс-службы ЮВО добавил, что во время морского похода будут отработаны задачи по совместному маневрированию, элементы поисково-спасательного обеспечения, будут проведены боевые упражнения с артиллерийской стрельбой по морским, воздушным и береговым целям. Экипажи кораблей пройдут более 2000 миль по Каспийскому морю в морском походе и проверят слаженность и боевую готовность к выполнению задач.

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