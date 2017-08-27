КУБИНКА (Московская область), 27 авг — РИА Новости. Центральный архив Минобороны рассекретил почти все дела периода Великой Отечественной войны, сообщила главный документовед архива по связям со СМИ Виктория Каяева.

"Центральный архив ведет плановую работу по рассекречиванию документов. На сегодняшний день дел с грифом "секретно" осталось не так уж много. Чуть более двух тысяч", — сказала Каяева.

Она пояснила, что всего в архиве хранится около десяти миллионов дел военного периода, изначально все они носили гриф "секретно".

"Сделано это было для сохранности документов, независимо от того, какая информация содержалась в делах", —добавила Каяева.

По ее словам, решение о снятии грифа с материалов принимает специальная комиссия. Поэтому в архиве зачастую сами предлагают комиссии рассекретить наиболее интересные для публики материалы.