Машина судного дня: зачем Минобороны России заказывает "Терминаторы"

МОСКВА. 24 авг — РИА Новости. Андрей Станавов. Минобороны России наконец решилось закупить партию боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которые до этого поставлялись исключительно на экспорт. "Терминаторы" — машины новые и довольно интересные с точки зрения боевого применения, во многом не имеющие аналогов в мире. Несмотря на то что их основное назначение — прикрывать танки от пехоты и гранатометчиков противника, по факту БМПТ — весьма универсальная и страшная для неприятеля техника. Не исключено, что именно "Терминаторы" будут взяты за основу при разработке наземных боевых роботов будущего. Высокий уровень автоматизации и мощное вооружение в бою превращают машину в беспощадную мясорубку. О том, какое место могут занять БМПТ в российской армии и почему Минобороны "созрело" для их покупки только после обкатки в Сирии — в материале РИА Новости.

Телохранители танков

Проблема защиты неповоротливых и подслеповатых танков от юркой пехоты противника появилась одновременно с созданием этой грозной техники и остается до сих пор. Если вражескую машину экипаж еще может засечь на удалении и расстрелять из пушки, то сидящего в канаве пехотинца с гранатометом заметить сложно, поэтому граната в башню часто прилетает раньше. Немцы быстро усвоили эту науку еще в 41-м и научились натягивать над своими "панзерами" сетку рабица, чтобы летевшие из советских окопов бутылки с бензином не разбивались о броню.

Однако бутылки — еще не самое страшное, гораздо хуже пришлось советским танкистам в 1945 году в Берлине: мальчишки из гитлерюгенда десятками жгли "тридцатьчетверки" и "исы" фаустпатронами. Прошедшие всю войну и уничтожившие немало "Тигров" опытные экипажи нелепо гибли от рук немецких школьников. Советское командование тогда быстро уяснило: в город танки лучше не пускать. К сожалению, все плохое быстро забывается, и на старые грабли потом не раз наступали в Афганистане и Чечне.

Защитить боевые машины от пехоты частично помогает проверенный прием — пускать позади автоматчиков для наблюдения и зачистки. Тактика неплохо зарекомендовала себя и используется до сих пор, однако у нее есть недостатки: во-первых, медленная пехота тормозит атакующие танки, во-вторых, сама оказывается под ударом противника. Для решения этих проблемы и был разработан "Терминатор" — эдакий универсальный железный боец для расчистки пути ударному танковому ядру.

С "Терминаторами" танкисты могут не беспокоиться о своей ближней зоне и сосредоточиться на ликвидации крупных целей, бронетехники и укреплений противника. БМПТ качественно сделают черную работу и, как профессиональные телохранители, будут всегда рядом. "Терминаторы" могут бороться не только с пехотой: спектр целей широк.

Один в поле воин



Включение новых машин в танковые подразделения позволяет создать эдакий бронированный штурмовой спецназ, где каждый отвечает за свое: танки расстреливают здания и бронетехнику, а БМПТ смешивают с глиной живую силу, ликвидируют противотанковые комплексы и легкобронированные цели. При этом "Терминаторы" могут действовать и самостоятельно — усиливать свою пехоту, охранять объекты и сопровождать колонны, точечно зачищать террористов на верхних этажах зданий.

Оснащенность боевых машин впечатляет: предусмотрены всеракурсная баллистическая защита от средств поражения, высокоэффективные средства обнаружения целей, автоматизированная система управления огнем, высокоточное управляемое оружие со сверхзвуковыми ракетами, мощное автоматическое вооружение с большим боекомплектом.

Две скорострельные 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42 (используются на вертолетах Ми-24) с осколочно-фугасными и бронебойными снарядами способны все изрешетить на дистанции до четырех километров. Боекомплект — 850 снарядов в двух магазинах. Кроме того, имеются четыре сверхзвуковые управляемые ракеты комплекса "Атака-Т" с кумулятивной и термобарической боевыми частями, а также два 30-миллиметровых автоматических гранатомета АГ-17Д в бронеотсеках с боекомплектом по 300 гранат на каждый. Видимо, всего это арсенала конструкторам показалось мало, поэтому дополнительно установили спаренный с пушками 7,62-миллиметровый пулемет.

Сирийский экзамен

За счет мощной оптики и тепловизора машины идеально подходят для устранения операторов ПТУР, снайперов, гранатометных и пулеметных расчетов днем и ночью. В бою спасения от "Терминатора" нет — огонь на подавление может вестись в секторе 360 градусов. Разработчикам удалось этого добиться за счет внедрения особых "электронных мозгов" машины — многоканальной системы управления огнем. При этом, что важно, комплекс вооружения управляется дистанционно и вынесен за пределы обитаемого отделения в виде минибашни. Экипаж модернизированной БМПТ-72 "Терминатор-2" — три человека. Прицельная аппаратура позволяет командиру боевой машины распознавать танки противника на дальности до пяти километров.

Несмотря на уникальность БМПТ, Минобороны долго не решалось их закупить — приглядывалось, приценивалось. Причины колебаний были разными: то экипаж слишком многочисленный, то машина слишком хороша, чтобы быть правдой. Изначально планировалось полностью оснастить ранними версиями БМПТ одну роту Сухопутных войск к 2010 году, однако тогда машину не приняли на вооружение. В период с 2011-го по 2013 год партия из десяти "Терминаторов" была поставлена в Казахстан. Тем не менее окончательно отказываться от БМПТ Министерство обороны не спешило и в 2013 году провело специальное занятие, посвященное ее боевому применению, для преподавателей Рязанского высшего воздушно-десантного училища.

© REUTERS / SANA Президент Сирии Башар Асад посетил авиабазу ВКС России в Хмеймиме © REUTERS / SANA Президент Сирии Башар Асад посетил авиабазу ВКС России в Хмеймиме

По мнению экспертов, военные с присущим им консерватизмом просто не до конца понимали, как применять новое оружие и куда его пристроить. В итоге один образец "Терминатора-2" отправили на боевую обкатку в Сирию. Этим летом его продемонстрировал Башару Асаду начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время визита сирийского президента на авиабазу Хмеймим. Как показало время, сирийский тест на профпригодность "Терминатор" успешно сдал и готов вступить в ряды российских Вооруженных сил.