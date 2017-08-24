В Минобороны сообщили о закупке БМПТ "Терминатор"

КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Российская армия впервые закупит боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и модернизированные БМП-3 с боевым модулем "Эпоха", сообщил в четверг замминистра обороны Юрий Борисов в ходе подписания договоров.

"Минобороны впервые получит боевые машины поддержки танков "Терминатор" и модернизированные БМП-3 с боевым модулем "Эпоха", — заявил Борисов, открывая церемонию подписания государственных контрактов на форуме "Армия-2017".

Ранее БМПТ "Терминатор" поставлялась исключительно на экспорт.