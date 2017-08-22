Пятнистая "Армата" и бронетачанка. Чем запомнился первый день "Армии-2017"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня в Подмосковье стартовал III Международный военно-технический форум "Армия-2017", собравший в парке "Патриот" делегации из более чем ста стран, ведущих российских производителей оружия и боевой техники, политиков, бизнесменов и экспертов. Всего в выставочных павильонах представлено более 18 тысяч разработок от оборонных предприятий целого ряда государств. Многие из них уже известны интересующемуся обывателю, но есть и новинки — в этом году "Армия" демонстрирует несколько ноу-хау, ранее нигде не выставлявшихся. О том, чем запомнился первый день форума, — в материале РИА Новости.

Сирийский контекст

Статическая экспозиция боевой техники на "Армии-2017" занимает площадь трех-четырех футбольных полей. Здесь представлено, пожалуй, все, что стояло на вооружении отечественных Сухопутных войск и ВДВ, начиная со средних танков Т-62 и заканчивая последними разработками российского ВПК. Почетное центральное место около конгресс-центра ожидаемо занимает высокотехнологичная "троица": БТР "Бумеранг", БМП "Курганец-25" и основной боевой танк Т-14 на платформе "Армата". Последний впервые щеголяет не темно-зеленой расцветкой, а традиционным для российской бронетехники пятнистым камуфляжем. В этом году, напомним, Т-14 пошел в серийное производство.

Свои боевые возможности российская бронетехника продемонстрировала на динамическом показе, который прошел на полигоне "Алабино". Танковые, пехотные и артиллерийские подразделения разыграли показательное наступление на позиции условного противника. В этом году, кстати, на "Армии" впервые будут и ночные динамические показы с широким применением трассирующих боеприпасов, осветительных ракет и прочей зрелищной "иллюминации".

На статической экспозиции в этот раз особенно широко представлены новые и перспективные бронеавтомобили. В частности, АО "Ремдизель" показало семейство бронированных машин повышенной проходимости "Тайфун" — "Тайфун-ВДВ", "Тайфун 4х4" и опытный образец медицинского автомобиля. На "Армии" дебютировал броневик BURAN, способный, как утверждают разработчики, выдержать обстрел из любого стрелкового оружия калибром до 12,7 миллиметра. Интересную технику показали и белорусы из компании "Монитор-сервис". Они представили многоцелевой плавающий бронеавтомобиль и универсальное гусеничное шасси "Москит", внешне похожее на американский БТР М113, однако значительно превосходящее его по тактико-техническим характеристикам.

Но особый интерес у посетителей вызвал полноразмерный макет первого отечественного гантрака. Бронеавтомобиль "Самум" от Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) сильно напоминает известные многим по телерепортажам "тачанки" боевиков ИГ*. Тот же пикапообразный кузов, та же зенитная установка ЗУ-23-2, установленная сзади. Но бронезащита и проходимость у "Самума" не в пример лучше, чем у "самопальных" гантраков террористов.

"Это скорее не "тачанка", а тяжелый "багги", предназначенный для движения по пересеченной местности с большой скоростью, — рассказал РИА Новости один из авторов проекта Константин Воробьев. — В настоящий момент демонстрируем только макет, но в следующем году надеемся построить первый готовый образец. В нем будет реализована стабилизация орудия для стрельбы на ходу, устроено его дистанционное управление из кабины, независимая подвеска и многое другое. Колеса на "Самуме" — от БТР, проедет где угодно. Это высокотехнологичный вариант того, чем воюют на Ближнем Востоке. У такого оружия есть свои плюсы: оно может быстро появиться в нужной точке, нанести удар и так же быстро скрыться".

Мобильная "качалка"

К слову, тема сирийской войны на "Армии-2017" будет одной из центральных. Как сообщил на церемонии открытия министр обороны России Сергей Шойгу, обмен опытом по борьбе с терроризмом между представителями разных стран будет проходить на многих дискуссионных площадках форума. А в военно-историческом комплексе "Партизанская деревня" парка "Патриот" посетителям покажут трофейное вооружение, захваченное нашими военными у боевиков ИГ*.

Большое внимание на форуме уделено индивидуальной экипировке военнослужащего и стрелковому вооружению. Компания Lobaev Arms представила на стенде всю линейку своих дальнобойных снайперских винтовок. ОАО "Радиоэлектроника" продемонстрировало новейшие войсковые комплексы связи, разведки и целеуказания. Концерн "БТК Групп" показал последние новинки военной моды — форму и спецодежду для различных видов и родов Вооруженных сил. А хотьковский "Армоком" — самые современные средства защиты военнослужащего.

"Основываясь во многом на опыте участия наших пилотов в сирийской войне, мы разработали защитный комплект для членов экипажей боевых вертолетов "Вулкан ВКС", — рассказал РИА Новости главный специалист компании по маркетингу Роман Самофалов. — Он состоит из комбинезона, выдерживающего температуру до тысячи градусов, бронежилета с органо-керамическими пластинами и специального жилета для эвакуации пилота из водоема. Есть вариант и для танкистов — модернизация известного комплекта "Ковбой". Он обеспечивает хорошую противоосколочную защиту, что позволяет снизить ущерб от так называемого заброневого действия противотанковых средств противника".

Помимо хорошего оружия и экипировки, любому солдату необходимо иметь достойную физическую форму. Ее на вещевом складе не получишь, а хорошие "качалки" есть не в каждой воинской части. Компания Foreman представила на "Армии-2017" модульную спортивную площадку, схожую с той, что установлена на авиабазе Хмеймим. Чего на ней только нет: турники, лавки для жима гантелей, "кроссовер", тренажер Смита, рамка для приседаний со штангой. Одновременно в такой "качалке" могут заниматься 10 человек, то есть отделение. Все оборудование умещается в специальный металлический контейнер, чуть меньше стандартного морского. Полная сборка комплекса занимает всего 4-6 часов.

"Заказчиком выступало Управление физической подготовки Министерства обороны, — сообщила РИА Новости генеральный директор компании Елена Барташевич. — Комплекс прошел государственные испытания и готов к серийному производству. В настоящий момент работаем над полосой препятствий и скалодромом для тренировки горных подразделений. Этот комплекс тоже будет умещаться в стандартный контейнер. Такой подход позволяет развернуть полноценный спортзал практически в любом месте, где есть ровная поверхность: в части, на полигоне, в палаточном городке".

Дорогу молодым

Большую площадку в этом году получили научные роты, первые из которых были созданы в 2013 году. В них, напомним, набирают студентов главным образом технических специальностей, изъявивших желание служить в Вооруженных силах. Это, если можно так выразиться, креативная элита армии, в чью задачу входит внедрение в войска новых технологий. В частности, 7-я научная рота Военной академии связи представила на форуме "Программный комплекс визуализации оперативной обстановки на трехмерном макете местности". Проще говоря, рельефную карту, условные обозначения на которую наносятся не карандашом, по старинке, а 3D-проектором.

"Старая гипсовая технология макетирования, когда, грубо говоря, лепили руками, заменена на фрезерование из доступного материала, что позволяет достаточно точно и быстро создать рельефный макет любого участка местности, — рассказал РИА Новости начальник отдела Научно-исследовательского центра Военной академии связи подполковник Александр Ершов. — Оперативная обстановка проецируется на макет с проектора, но мы можем специальным маркером корректировать на ней какие-то вещи вручную. Очень удобная технология для различных штабов, где офицеры планируют ту или иную операцию. Она, кстати, будет испытываться на учениях "Запад-2017". Этот проект с нуля создали наши ребята из 7-й научной роты".

К молодежи на форуме — особое отношение. В этом году на "Армии" открылся специальный пункт для желающих записаться на контрактную службу, а по территории выставочного центра курсируют "вербовочные патрули", приглашающие молодых мужчин принять участие в психологическом тестировании на профпригодность. Предложили попробовать свои силы и корреспонденту РИА Новости. Одно из заданий — расставить в компьютерной программе восемь цветов в порядке от "очень нравится" до "совсем не нравится". Выглядит элементарно, справляюсь за полторы минуты. Машина несколько секунд думает — и выводит на экран абсолютно точный психологический портрет корреспондента со всеми его "тараканами" и страхами. Опасливо кошусь на капитана Андрея Моторова, руководящего тестированием. "Наверное, годен", — задумывается тот.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.