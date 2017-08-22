США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

Пятнистая "Армата" и бронетачанка. Чем запомнился первый день "Армии-2017"

19:5322.08.2017
(обновлено: 19:54 22.08.2017)
05040
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПосетители на открытии международного военно-технического форума Армия-2017Посетители на открытии международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня в Подмосковье стартовал III Международный военно-технический форум "Армия-2017", собравший в парке "Патриот" делегации из более чем ста стран, ведущих российских производителей оружия и боевой техники, политиков, бизнесменов и экспертов. Всего в выставочных павильонах представлено более 18 тысяч разработок от оборонных предприятий целого ряда государств. Многие из них уже известны интересующемуся обывателю, но есть и новинки — в этом году "Армия" демонстрирует несколько ноу-хау, ранее нигде не выставлявшихся. О том, чем запомнился первый день форума, — в материале РИА Новости.

Боевой робот Нерехта. Архивное фото
© РИА Новости
На форуме "Армия-2017" иностранцам показали бой с участием робота "Нерехта"

Сирийский контекст

Статическая экспозиция боевой техники на "Армии-2017" занимает площадь трех-четырех футбольных полей. Здесь представлено, пожалуй, все, что стояло на вооружении отечественных Сухопутных войск и ВДВ, начиная со средних танков Т-62 и заканчивая последними разработками российского ВПК. Почетное центральное место около конгресс-центра ожидаемо занимает высокотехнологичная "троица": БТР "Бумеранг", БМП "Курганец-25" и основной боевой танк Т-14 на платформе "Армата". Последний впервые щеголяет не темно-зеленой расцветкой, а традиционным для российской бронетехники пятнистым камуфляжем. В этом году, напомним, Т-14 пошел в серийное производство.

Свои боевые возможности российская бронетехника продемонстрировала на динамическом показе, который прошел на полигоне "Алабино". Танковые, пехотные и артиллерийские подразделения разыграли показательное наступление на позиции условного противника. В этом году, кстати, на "Армии" впервые будут и ночные динамические показы с широким применением трассирующих боеприпасов, осветительных ракет и прочей зрелищной "иллюминации".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на международном военно-техническом форуме Армия-2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Шойгу осмотрел экспозицию "Калашникова" на форуме "Армия-2017"
На статической экспозиции в этот раз особенно широко представлены новые и перспективные бронеавтомобили. В частности, АО "Ремдизель" показало семейство бронированных машин повышенной проходимости "Тайфун" — "Тайфун-ВДВ", "Тайфун 4х4" и опытный образец медицинского автомобиля. На "Армии" дебютировал броневик BURAN, способный, как утверждают разработчики, выдержать обстрел из любого стрелкового оружия калибром до 12,7 миллиметра. Интересную технику показали и белорусы из компании "Монитор-сервис". Они представили многоцелевой плавающий бронеавтомобиль и универсальное гусеничное шасси "Москит", внешне похожее на американский БТР М113, однако значительно превосходящее его по тактико-техническим характеристикам.

Но особый интерес у посетителей вызвал полноразмерный макет первого отечественного гантрака. Бронеавтомобиль "Самум" от Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) сильно напоминает известные многим по телерепортажам "тачанки" боевиков ИГ*. Тот же пикапообразный кузов, та же зенитная установка ЗУ-23-2, установленная сзади. Но бронезащита и проходимость у "Самума" не в пример лучше, чем у "самопальных" гантраков террористов.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезентация новых разработок концерна "Калашников" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Презентация новых разработок концерна "Калашников" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017"

"Это скорее не "тачанка", а тяжелый "багги", предназначенный для движения по пересеченной местности с большой скоростью, — рассказал РИА Новости один из авторов проекта Константин Воробьев. — В настоящий момент демонстрируем только макет, но в следующем году надеемся построить первый готовый образец. В нем будет реализована стабилизация орудия для стрельбы на ходу, устроено его дистанционное управление из кабины, независимая подвеска и многое другое. Колеса на "Самуме" — от БТР, проедет где угодно. Это высокотехнологичный вариант того, чем воюют на Ближнем Востоке. У такого оружия есть свои плюсы: оно может быстро появиться в нужной точке, нанести удар и так же быстро скрыться".

Третий международный военно-технический форум Армия-2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В подмосковной Кубинке открывается форум "Армия-2017"
К слову, тема сирийской войны на "Армии-2017" будет одной из центральных. Как сообщил на церемонии открытия министр обороны России Сергей Шойгу, обмен опытом по борьбе с терроризмом между представителями разных стран будет проходить на многих дискуссионных площадках форума. А в военно-историческом комплексе "Партизанская деревня" парка "Патриот" посетителям покажут трофейное вооружение, захваченное нашими военными у боевиков ИГ*.

Мобильная "качалка"

Большое внимание на форуме уделено индивидуальной экипировке военнослужащего и  стрелковому вооружению. Компания Lobaev Arms представила на стенде всю линейку своих дальнобойных снайперских винтовок. ОАО "Радиоэлектроника" продемонстрировало новейшие войсковые комплексы связи, разведки и целеуказания. Концерн "БТК Групп" показал последние новинки военной моды — форму и спецодежду для различных видов и родов Вооруженных сил. А хотьковский "Армоком" — самые современные средства защиты военнослужащего.

Корвет Совершенный на международном военно-техническом форуме Армия-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в фотобанк
На Северном флоте форум "Армия-2017" открылся масштабным учением
"Основываясь во многом на опыте участия наших пилотов в сирийской войне, мы разработали защитный комплект для членов экипажей боевых вертолетов "Вулкан ВКС", — рассказал РИА Новости главный специалист компании по маркетингу Роман Самофалов. — Он состоит из комбинезона, выдерживающего температуру до тысячи градусов, бронежилета с органо-керамическими пластинами и специального жилета для эвакуации пилота из водоема. Есть вариант и для танкистов — модернизация известного комплекта "Ковбой". Он обеспечивает хорошую противоосколочную защиту, что позволяет снизить ущерб от так называемого заброневого действия противотанковых средств противника".

Помимо хорошего оружия и экипировки, любому солдату необходимо иметь достойную физическую форму. Ее на вещевом складе не получишь, а хорошие "качалки" есть не в каждой воинской части. Компания Foreman представила на "Армии-2017" модульную спортивную площадку, схожую с той, что установлена на авиабазе Хмеймим. Чего на ней только нет: турники, лавки для жима гантелей, "кроссовер", тренажер Смита, рамка для приседаний со штангой. Одновременно в такой "качалке" могут заниматься 10 человек, то есть отделение. Все оборудование умещается в специальный металлический контейнер, чуть меньше стандартного морского. Полная сборка комплекса занимает всего 4-6 часов.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТанки Т-72Б3 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Танки Т-72Б3 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Московской области

"Заказчиком выступало Управление физической подготовки Министерства обороны, — сообщила РИА Новости генеральный директор компании Елена Барташевич. — Комплекс прошел государственные испытания и готов к серийному производству. В настоящий момент работаем над полосой препятствий и скалодромом для тренировки горных подразделений. Этот комплекс тоже будет умещаться в стандартный контейнер. Такой подход позволяет развернуть полноценный спортзал практически в любом месте, где есть ровная поверхность: в части, на полигоне, в палаточном городке".

Дорогу молодым

Большую площадку в этом году получили научные роты, первые из которых были созданы в 2013 году. В них, напомним, набирают студентов главным образом технических специальностей, изъявивших желание служить в Вооруженных силах. Это, если можно так выразиться, креативная элита армии, в чью задачу входит внедрение в войска новых технологий. В частности, 7-я научная рота Военной академии связи представила на форуме "Программный комплекс визуализации оперативной обстановки на трехмерном макете местности". Проще говоря, рельефную карту, условные обозначения на которую наносятся не карандашом, по старинке, а 3D-проектором.

Корабли Балтийского флота. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Корабли Балтфлота проведут учебный бой на форуме "Армия-2017" в Кронштадте
"Старая гипсовая технология макетирования, когда, грубо говоря, лепили руками, заменена на фрезерование из доступного материала, что позволяет достаточно точно и быстро создать рельефный макет любого участка местности, — рассказал РИА Новости начальник отдела Научно-исследовательского центра Военной академии связи подполковник Александр Ершов. — Оперативная обстановка проецируется на макет с проектора, но мы можем специальным маркером корректировать на ней какие-то вещи вручную. Очень удобная технология для различных штабов, где офицеры планируют ту или иную операцию. Она, кстати, будет испытываться на учениях "Запад-2017". Этот проект с нуля создали наши ребята из 7-й научной роты".

К молодежи на форуме — особое отношение. В этом году на "Армии" открылся специальный пункт для желающих записаться на контрактную службу, а по территории выставочного центра курсируют "вербовочные патрули", приглашающие молодых мужчин принять участие в психологическом тестировании на профпригодность. Предложили попробовать свои силы и корреспонденту РИА Новости. Одно из заданий — расставить в компьютерной программе восемь цветов в порядке от "очень нравится" до "совсем не нравится". Выглядит элементарно, справляюсь за полторы минуты. Машина несколько секунд думает — и выводит на экран абсолютно точный психологический портрет корреспондента со всеми его "тараканами" и страхами. Опасливо кошусь на капитана Андрея Моторова, руководящего тестированием. "Наверное, годен", — задумывается тот.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБагги "Чаборз М-6" на стенде Чеченской Республики на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Багги "Чаборз М-6" на стенде Чеченской Республики на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Московской области
Комментировать
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена