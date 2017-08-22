Шойгу осмотрел экспозицию "Калашникова" на форуме "Армия-2017"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел экспозицию концерна "Калашников", в том числе новый боевой модуль с применением нейросетевых технологий и электромотоциклы.

Министру продемонстрировали новую линейку электромотоциклов, которая предложена на тестирование Минобороны. Глава Минобороны осмотрел полностью автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии, позволяющие ему распознавать цели и принимать решения. Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта.

Министр обороны опробовал боевой модуль, а также "примерился" к пулемету РПК-16.

Также глава Минобороны посетил павильон Ростеха и осмотрел стенды Российского университета спецназа, экспозиции Пакистана и Белоруссии, а также российских предприятий ОПК, демонстрирующих новинки российской техники.

В форуме, который проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, принимают участие 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран: Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, Франция, Эстония, Чехия, ЮАР, Корея. Национальные экспозиции представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.