На "Армии-2017" развернуты семь национальных экспозиций, заявил Шойгу

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2017" представит продукцию более 1,2 тысячи предприятий, развернуты семь национальных экспозиций, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на открытии форума.

"С каждым годом наш форум становится всё более масштабным. Сегодня на суд специалистов и экспертов свою продукцию представляют уже более тысячи двухсот крупных отечественных и зарубежных организаций. Свои национальные экспозиции на нашем Форуме покажут Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словения и ЮАР", — сказал Шойгу.

По его словам, "Армия-2017" – это уникальная открытая площадка, где демонстрируются практически все современные разработки российских оружейников.

"Здесь можно будет не только ознакомиться с образцами вооружения, с их характеристиками, но и увидеть всё это в действии, в том числе в ночных условиях. Вместе с разработками известных конструкторских бюро и крупнейших отечественных производителей на Форуме широко представлены достижения наших молодых учёных, аспирантов, студентов и военнослужащих научных рот", — добавил Шойгу.

При этом важное место в работе форума отводится обсуждению вопросов сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, выработке эффективных мер по противодействию экстремизму и радикальному исламизму.

"Не сомневаюсь, что большой интерес вызовет выставка трофейного оружия, захваченного у боевиков международных террористических формирований в Сирии", — отметил министр.

Также в ходе научно-деловой программы талантливая молодёжь получит возможность встретиться с авторитетными экспертами, установить деловые контакты, найти инвесторов для своих разработок и потенциальных заказчиков.

"Убеждён, что сплав опыта и свежих идей будет способствовать росту потенциала российского оборонно-промышленного комплекса, созданию перспективного вооружения и военной техники", — заключил Шойгу.