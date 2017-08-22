На "Армии-2017" развернуты семь национальных экспозиций, заявил Шойгу

14:0022.08.2017
(обновлено: 14:09 22.08.2017)
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КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2017" представит продукцию более 1,2 тысячи предприятий, развернуты семь национальных экспозиций, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на открытии форума.
"С каждым годом наш форум становится всё более масштабным. Сегодня на суд специалистов и экспертов свою продукцию представляют уже более тысячи двухсот крупных отечественных и зарубежных организаций. Свои национальные экспозиции на нашем Форуме покажут Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словения и ЮАР", — сказал Шойгу.
По его словам, "Армия-2017" – это уникальная открытая площадка, где демонстрируются практически все современные разработки российских оружейников.
"Здесь можно будет не только ознакомиться с образцами вооружения, с их характеристиками, но и увидеть всё это в действии, в том числе в ночных условиях. Вместе с разработками известных конструкторских бюро и крупнейших отечественных производителей на Форуме широко представлены достижения наших молодых учёных, аспирантов, студентов и военнослужащих научных рот", — добавил Шойгу.
При этом важное место в работе форума отводится обсуждению вопросов сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, выработке эффективных мер по противодействию экстремизму и радикальному исламизму.
"Не сомневаюсь, что большой интерес вызовет выставка трофейного оружия, захваченного у боевиков международных террористических формирований в Сирии", — отметил министр.
Также в ходе научно-деловой программы талантливая молодёжь получит возможность встретиться с авторитетными экспертами, установить деловые контакты, найти инвесторов для своих разработок и потенциальных заказчиков.
"Убеждён, что сплав опыта и свежих идей будет способствовать росту потенциала российского оборонно-промышленного комплекса, созданию перспективного вооружения и военной техники", — заключил Шойгу.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот". На фото: бронеавтомобиль "Рысь".
В форуме примут участие более тысячи предприятий и организаций, которые представят свыше 18 тысяч образцов продукции. На фото: вертолет Ми-35.
Форум посетят свыше 100 иностранных делегаций, а также военные специалисты, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, представители бизнеса, военных учебных заведений и научно-исследовательских организаций.
Участникам и гостям "Армии-2017" продемонстрируют возможности более ста современных и перспективных образцов вооружения и военной техники на территории трех кластеров: сухопутного, водного и авиационного. На фото: бронеавтомобиль "Тайфун-К".
В статических и динамических показах будут задействованы почти 300 единиц современного вооружения и техники. На фото: самолеты Су-24.
Демонстрационная программа пройдет на полигоне в Алабино. Здесь впервые можно будет увидеть, как техника действует в ночных условиях. На фото: 122-мм гаубица Д-30А.
На форуме будет представлена и продукция крупнейших российских предприятий, занимающихся производством экипировки и обмундирования военнослужащих и смежной текстильной продукции.
На время форума более 30 самолетов и вертолетов ВКС перебазируются в Кубинку. На фото: вертолет Ми-8АМТШ.
Форум посетят выше 300 представителей иностранных оборонных ведомств. На фото: радиолокационная станция 1Л119.
В этом году впервые гостями форума станут компании из ЮАР, Чехии и Израиля. Всего же свои научно-технические разработки на "Армии" покажут предприятия из 14 стран. На фото: танк Т-72Б3.
Общая площадь экспозиции форума составит сотни тысяч квадратных метров. На фото: зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".
На форуме вместе с ведущими российскими пилотажными группами свое мастерство продемонстрируют летчики из Турции. На фото: вертолет Ми-8АМТШ.