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Безопасность

"Наташа" массового поражения: какие "клички" в РФ и НАТО дают нашему оружию

08:0020.08.2017
(обновлено: 08:23 20.08.2017)
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© Фото : Vitaly V. KuzminСтрельба из систем залпового огня ТОС-1АСтрельба из систем залпового огня ТОС-1А
© Фото : Vitaly V. Kuzmin

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев в середине августа раскрыл главную "самолетную" интригу последних лет — имя первого российского истребителя пятого поколения. Он сообщил, что перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) пойдет в серийное производство как Су-57. Неофициальное же прозвище самолет заработать пока не успел, в отличие от его "идейного" предшественника — прототипа Су-47, который создатели еще на этапе проектирования окрестили "Беркутом". Ломают голову над "кличкой" для  нового истребителя-"невидимки" и в НАТО: с начала холодной войны советским самолетам на Западе всегда присваивались специальные обозначения, так называемые NATO reporting names. Какие имена своей технике дают российские оружейники и как ее "обзывает" наш вероятный противник — в материале РИА Новости.

К вам едет "Травматизм"

Военные уничтожили противника, впервые применив Буратино во время боя
© Пресс-служба Восточного военного округа
Военные уничтожили "противника", впервые применив "Буратино" во время боя
Традиционно любому оружию в России, будь то танк, пистолет, или самолет, присваивается официальное буквенное или цифробуквенное обозначение. В нем могут быть "зашифрованы" тип вооружения, название конструкторского бюро или фамилия генерального конструктора, год создания, номер проекта и многое другое. Кроме того, большинству типов "стрелковки" и боевой техники присваивают сложные индексы от заказывающих управлений Минобороны. Но в повседневном обиходе чаще всего используются официальные и неофициальные "прозвища", которые оружию дают либо создатели, либо военные.

По ряду направлений в таких обозначениях прослеживается система. Самый яркий пример — "цветочная" серия советских и российских самоходных пушек, гаубиц и минометов: "Василек", "Гвоздика", "Акация", "Пион", "Тюльпан". Реактивную артиллерию традиционно называют в честь разрушительных природных явлений: "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо". Мощным реактивным системам залпового огня, способным уничтожить за минуты целый населенный пункт, такие имена, согласитесь, очень идут.

© Фото : Александр Пушин / ВГТРКДальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч" во время штурма позиций боевиков ИГ в Пальмире. Сирия, 02. 2016
© Фото : Александр Пушин / ВГТРК
Дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч" во время штурма позиций боевиков ИГ в Пальмире. Сирия, 02. 2016

Крайне популярны у оружейников названия рек — ими особенно часто называли средства ПВО: комплексы  "Шилка" и "Тунгуска", ЗРК "Двина", "Нева", "Печора" и "Ангара".  Из этого правила, впрочем, есть немало исключений — самоходные и буксируемые артиллерийские установки "Мста", "Хоста", РСЗО "Кама" (модификация "Смерча") и другие.

Корабли Военно-морских сил России во время парада честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте. 30 июля 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Оружие ВМФ России: "Шквал", обгоняющий время
Многие виды вооружений, техники и экипировки получают имена, так или иначе связанные с их "индивидуальными особенностями". Самая тяжелая российская межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М2 заслуженно носит гордое имя "Воевода". Этот "генерал всех МБР" способен забросить на территорию противника аж десять боевых блоков мощностью до мегатонны каждый. Ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник", как нетрудно догадаться, "заточен" под боевую работу в темное время суток. Скоростная ракета-торпеда "Шквал" — абсолютный рекордсмен в своем классе по скорости. Танковая динамическая защита "Контакт" срабатывает при контакте с боеприпасом противника. Зимний маскхалат за характерную расцветку прозвали "Кляксой", а популярные в спецназе снайперские маскировочные костюмы — "Лешим" и "Кикиморой". Действительно, боец в таком наряде похож на кого угодно, только не на человека.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВоеннослужащий на учениях морских пехотинцев береговых войск Балтийского флота в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Военнослужащий на учениях морских пехотинцев береговых войск Балтийского флота в Калининградской области

Впрочем, подавляющее большинство советских и российских образцов вооружений их создатели называли без какой-либо логики, руководствуясь, скорее, принципом героев х/ф  "Операция "Ы" — "чтобы никто не догадался". Из соображений секретности, юмора или просто наобум. Как еще объяснить тот факт, что опытный автоматический гранатомет ТКБ-0134 прозвали "Козликом"? Или тяжелую огнеметную систему ТОС-1 — "Буратино"?  Чем руководствовались люди, назвавшие сторожевой корабль "Гепардом", а опытный плавающий автомобиль УАЗ-3907 "Ягуаром"? Кошачьи, как известно, не самые большие любители воды. Бронированные медицинские машины для Воздушно-десантных войск и вовсе "крестил" большой любитель черного юмора. Товарищ раненый, к вам едет "Айболит". Или потерпи, боец, "Травматизм" уже близко.

Реактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской области
© РИА Новости / Игорь Руссак
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"Смерч", "Пион", "Катюша" и другие легенды ракетных войск и артиллерии
Отдельного упоминания заслуживают названия различных боеприпасов, которые придумали явно очень поэтические люди. Термобарическая головная часть "Волнение" для снарядов РСЗО "Смерч", 122-мм реактивный снаряд 9М22К "Украшение" для "Градов", 240-миллиметровый реактивный снаряд МС-24 с химической боевой частью "Ласка" и 220-мм агитационный снаряд "Абзац". Видимо, полный. На этом фоне как-то даже теряются авиационная станция целеуказания "Фантасмагория", 30-мм авиационная пушка "Балеринка", переносная РЛС артиллерийской разведки "Аистенок" и советская тактическая атомная бомба "Наташа".

"Хулиган" и "Рукавица"

Естественно, любой западный военный с ума сойдет, если попытается разобраться во всех хитросплетениях нашего оружейно-лингвистического разнообразия. Впрочем, и россиянину непросто понять, почему, например, стратегический ракетоносец Ту-160 ("Белый лебедь") в американской прессе называют "Блэкджеком", легкий истребитель МиГ-29 — "Точкой опоры" (Fulcrum), а противолодочный вертолет Ка-25 — "Гормоном" (Hormone). Казалось бы, на Западе дела с фантазией обстоят еще покруче, чем у нас. Однако кодовая классификация НАТО советских и российских летательных аппаратов основана на очень простой системе.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийский многоцелевой истребитель Су-35
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский многоцелевой истребитель Су-35

Самолетам и вертолетам ВКС России на Западе присваивают имена, первые буквы которых соответствуют их типу. Например, истребителям (fighter) дают "прозвища" на букву F. Су-27 и все его "потомки" вплоть до Су-35 получили "кличку" Flanker — "Бьющий во фланг", скоростные перехватчики МиГ-31 — Foxhound ("Лисья гончая"), а истребители-бомбардировщики Су-34 стали "Футбольными защитниками" (Fullback). Точно по такому же принципу американцы дают имена нашим бомбардировщикам (bomber): Ту-95 и его модификации — Bear ("Медведь"),  Ту-22М Backfire ("Бьющий в тыл"), Ту-22 ранних версий — Blinder ("Ослепляющий") и т.д.

Военные десантировали боевые машины с борта Ил-76 на учениях в Крыму
© Ruptly
Военные десантировали боевые машины с борта Ил-76 на учениях в Крыму
Литерой М (miscellaneous — разное) в классификации НАТО обозначаются все другие типы самолетов: разведчики, учебно-боевые, дальнего радиолокационного обнаружения и прочие. К ним относятся истребитель-"тренажер" Як-130 Mitten ("Рукавица"), самолет ДРЛО А-50 Mainstay ("Основа"), топливозаправщик Ил-78 Midas ("Царь Мидас"). Обозначения транспортников начинаются с C (сargo — груз): Ил-76 Candid ("Искренний"), Ан-124 Condor ("Кондор"), Ан-12 Cub ("Щенок").  Имена вертолетов, как не трудно догадаться, начинаются с H (helicopter): Ми-24 Hind ("Лань"), Ми-28 Havoc ("Опустошитель"), Ми-26 Hoodlom ("Хулиган").

Стоит отдать вероятному противнику должное: многие прозвища подобраны довольно метко. Но хоть убей непонятно, почему наш бронированный как танк и вооруженный до зубов истребитель-штурмовик Су-25 натовцы прозвали "Лягушачьей лапкой" (Frogfoot)?

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