МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев в середине августа раскрыл главную "самолетную" интригу последних лет — имя первого российского истребителя пятого поколения. Он сообщил, что перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) пойдет в серийное производство как Су-57. Неофициальное же прозвище самолет заработать пока не успел, в отличие от его "идейного" предшественника — прототипа Су-47, который создатели еще на этапе проектирования окрестили "Беркутом". Ломают голову над "кличкой" для нового истребителя-"невидимки" и в НАТО: с начала холодной войны советским самолетам на Западе всегда присваивались специальные обозначения, так называемые NATO reporting names. Какие имена своей технике дают российские оружейники и как ее "обзывает" наш вероятный противник — в материале РИА Новости.
К вам едет "Травматизм"
По ряду направлений в таких обозначениях прослеживается система. Самый яркий пример — "цветочная" серия советских и российских самоходных пушек, гаубиц и минометов: "Василек", "Гвоздика", "Акация", "Пион", "Тюльпан". Реактивную артиллерию традиционно называют в честь разрушительных природных явлений: "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо". Мощным реактивным системам залпового огня, способным уничтожить за минуты целый населенный пункт, такие имена, согласитесь, очень идут.
Крайне популярны у оружейников названия рек — ими особенно часто называли средства ПВО: комплексы "Шилка" и "Тунгуска", ЗРК "Двина", "Нева", "Печора" и "Ангара". Из этого правила, впрочем, есть немало исключений — самоходные и буксируемые артиллерийские установки "Мста", "Хоста", РСЗО "Кама" (модификация "Смерча") и другие.
Впрочем, подавляющее большинство советских и российских образцов вооружений их создатели называли без какой-либо логики, руководствуясь, скорее, принципом героев х/ф "Операция "Ы" — "чтобы никто не догадался". Из соображений секретности, юмора или просто наобум. Как еще объяснить тот факт, что опытный автоматический гранатомет ТКБ-0134 прозвали "Козликом"? Или тяжелую огнеметную систему ТОС-1 — "Буратино"? Чем руководствовались люди, назвавшие сторожевой корабль "Гепардом", а опытный плавающий автомобиль УАЗ-3907 "Ягуаром"? Кошачьи, как известно, не самые большие любители воды. Бронированные медицинские машины для Воздушно-десантных войск и вовсе "крестил" большой любитель черного юмора. Товарищ раненый, к вам едет "Айболит". Или потерпи, боец, "Травматизм" уже близко.
"Хулиган" и "Рукавица"
Естественно, любой западный военный с ума сойдет, если попытается разобраться во всех хитросплетениях нашего оружейно-лингвистического разнообразия. Впрочем, и россиянину непросто понять, почему, например, стратегический ракетоносец Ту-160 ("Белый лебедь") в американской прессе называют "Блэкджеком", легкий истребитель МиГ-29 — "Точкой опоры" (Fulcrum), а противолодочный вертолет Ка-25 — "Гормоном" (Hormone). Казалось бы, на Западе дела с фантазией обстоят еще покруче, чем у нас. Однако кодовая классификация НАТО советских и российских летательных аппаратов основана на очень простой системе.
Самолетам и вертолетам ВКС России на Западе присваивают имена, первые буквы которых соответствуют их типу. Например, истребителям (fighter) дают "прозвища" на букву F. Су-27 и все его "потомки" вплоть до Су-35 получили "кличку" Flanker — "Бьющий во фланг", скоростные перехватчики МиГ-31 — Foxhound ("Лисья гончая"), а истребители-бомбардировщики Су-34 стали "Футбольными защитниками" (Fullback). Точно по такому же принципу американцы дают имена нашим бомбардировщикам (bomber): Ту-95 и его модификации — Bear ("Медведь"), Ту-22М Backfire ("Бьющий в тыл"), Ту-22 ранних версий — Blinder ("Ослепляющий") и т.д.
Стоит отдать вероятному противнику должное: многие прозвища подобраны довольно метко. Но хоть убей непонятно, почему наш бронированный как танк и вооруженный до зубов истребитель-штурмовик Су-25 натовцы прозвали "Лягушачьей лапкой" (Frogfoot)?