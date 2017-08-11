На вооружение в 2018-м: новейший российский истребитель назвали Су-57

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новейший российский истребитель пятого поколения получил название Су-57, он начнет поступать в войска в 2018 году. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил главнокомандующий Воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 — теперь мы будем его величать именно так", — сказал главком.

Ранее проект, который еще находится на испытаниях, был известен как перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) и Т-50.

Высокий уровень автоматизации

В июле текущего года на авиасалоне МАКС в Жуковском Бондарев сообщил о подписании предварительного заключения по государственным совместным испытаниям первого этапа. Главком подчеркнул, что получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов.

При этом Бондарев отметил, что самолет вызывает у военных исключительно восторженные эпитеты. "Пока я бы сказал, что физиологической границы для пилота ПАК ФА не существует. И по освоению, и по эксплуатации этого летательного аппарата, — заявил он. — Конструкторы работают над тем, чтобы машина делала максимум за пилота".

Главком пояснил, что во многом такого высокого уровня автоматизации удалось достичь благодаря самой современной электронной начинке самолета от разных производителей.

Первая партия

Президент ОАК Юрий Слюсарь в ходе авиасалона МАКС сообщил, что Минобороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация обсуждают поставку в первой партии 12 истребителей ПАК ФА. Он отметил, что предсерийное производство Т-50 запланировано с 2019 года.

Ранее замглавы Минобороны Юрий Борисов заявил, что работы по новому истребителю находятся на финальной стадии. "По этому году мы получаем 10-й и 11-й образцы, которые подключат к испытаниям, и в будущей госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы у нас запланирована первая серийная закупка самолетов Т-50", — рассказал замминистра во время посещения авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

В декабре 2016 года Бондарев заверил, что сроки первых поставок ПАК ФА будут полностью выдержаны. "Все сроки сохраняются, испытания ПАК ФА идут семимильными шагами, уже поставлен восьмой экземпляр. Самолет показывает прекрасные летно-технические характеристики. Это наше будущее, наша надежда. Не только летный, но и инженерно-технический состав освоят его с большим успехом", — сказал он на праздновании столетия инженерно-авиационной службы ВКС.

Новое поколение

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Макет ПАК ФА был представлен президенту России Владимиру Путину в 2004 году. Впервые самолет поднялся в воздух в 2010-м.

В конструкции Су-57 используются композиционные материалы на основе углепластика, значительно снижающие его радиолокационную заметность. Кроме того, углепластиковые панели обладают бесценными для авиации качествами — легкостью и прочностью. А многофункциональная радиоэлектронная система, установленная в истребителе, не только обнаруживает наземные и воздушные цели, но и решает задачи навигации, опознавания, радиоэлектронной разведки и противодействия.

Истребитель оснащен сдвоенной 30-мм пушкой, а основное вооружение — две ракеты ближнего боя и восемь среднего радиуса действия, расположенные в двух внутренних отсеках.

Воевать в пяти измерениях

В новом самолете установлен принципиально новый комплекс авионики и перспективная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой. Су-57 обладает повышенной мощностью двигателя, бомбовой нагрузкой и дальностью полета.

Основными конкурентами новейшего истребителя являются американские F-22 и F-35. При этом Су-57 обладает сверхманевренностью, которая является заслугой его двигателей с управляемым вектором тяги (УВТ).

Как сообщали СМИ со ссылкой на замгендиректора по НИОКР бортового оборудования концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Гиви Джанджгаву, истребитель пятого поколения может "воевать в пяти измерениях". Он способен контролировать не только свое положение в пространстве и время полета, но также сможет следить за электромагнитным спектром, это сделает самолет защищенным.

Многофункциональные комплексы

Главная задача, стоявшая перед конструкторами, создать машину, которая будет делать максимум за пилота. По словам генерального директора компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктора Прядки, подобные истребители фактически становятся многофункциональными комплексами.

Сейчас каждый самолет, как рассказал Прядка, становится вычислительным центром, который принимает решение о комплектовании определенного вооружения для конкретной боевой операции.

"На управление самолетом может влиять физическое самочувствие летчика и даже его настроение. А когда специалисты находятся в бункере и управляют летательным аппаратом, то они гораздо оперативнее могут заложить те функции, которые есть на борту и использовать их для благополучного выполнения операции", — заявил он.