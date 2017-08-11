Новое оружие России
Самолет Т-50. Архивное фото

На вооружение в 2018-м: новейший российский истребитель назвали Су-57

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
20:4011.08.2017
(обновлено: 20:49 11.08.2017)
023470

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новейший российский истребитель пятого поколения получил название Су-57, он начнет поступать в войска в 2018 году. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил главнокомандующий Воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 — теперь мы будем его величать именно так", — сказал главком.

Ранее проект, который еще находится на испытаниях, был известен как перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) и Т-50.

Высокий уровень автоматизации

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СМИ: истребители пятого поколения будут воевать в пяти измерениях
В июле текущего года на авиасалоне МАКС в Жуковском Бондарев сообщил о подписании предварительного заключения по государственным совместным испытаниям первого этапа. Главком подчеркнул, что получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов.

При этом Бондарев отметил, что самолет вызывает у военных исключительно восторженные эпитеты. "Пока я бы сказал, что физиологической границы для пилота ПАК ФА не существует. И по освоению, и по эксплуатации этого летательного аппарата, — заявил он. — Конструкторы работают над тем, чтобы машина делала максимум за пилота".

Главком пояснил, что во многом такого высокого уровня автоматизации удалось достичь благодаря самой современной электронной начинке самолета от разных производителей.

Первая партия

Истребители Т-50. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Авиаэксперт: новый Су-57 может действовать фактически автономно
Президент ОАК Юрий Слюсарь в ходе авиасалона МАКС сообщил, что Минобороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация обсуждают поставку в первой партии 12 истребителей ПАК ФА. Он отметил, что предсерийное производство Т-50 запланировано с 2019 года.

Ранее замглавы Минобороны Юрий Борисов заявил, что работы по новому истребителю находятся на финальной стадии. "По этому году мы получаем 10-й и 11-й образцы, которые подключат к испытаниям, и в будущей госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы у нас запланирована первая серийная закупка самолетов Т-50", — рассказал замминистра во время посещения авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

В декабре 2016 года Бондарев заверил, что сроки первых поставок ПАК ФА будут полностью выдержаны. "Все сроки сохраняются, испытания ПАК ФА идут семимильными шагами, уже поставлен восьмой экземпляр. Самолет показывает прекрасные летно-технические характеристики. Это наше будущее, наша надежда. Не только летный, но и инженерно-технический состав освоят его с большим успехом", — сказал он на праздновании столетия инженерно-авиационной службы ВКС.

Новое поколение

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Эволюция ПАК ФА. Как менялся российский истребитель пятого поколения
Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Макет ПАК ФА был представлен президенту России Владимиру Путину в 2004 году. Впервые самолет поднялся в воздух в 2010-м.

В конструкции Су-57 используются композиционные материалы на основе углепластика, значительно снижающие его радиолокационную заметность. Кроме того, углепластиковые панели обладают бесценными для авиации качествами — легкостью и прочностью. А многофункциональная радиоэлектронная система, установленная в истребителе, не только обнаруживает наземные и воздушные цели, но и решает задачи навигации, опознавания, радиоэлектронной разведки и противодействия.

Истребитель оснащен сдвоенной 30-мм пушкой, а основное вооружение — две ракеты ближнего боя и восемь среднего радиуса действия, расположенные в двух внутренних отсеках.

Воевать в пяти измерениях

Истребители Т-50 выполняют демонстрационные полеты на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Минобороны может получить в первой партии 12 истребителей ПАК ФА
В новом самолете установлен принципиально новый комплекс авионики и перспективная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой. Су-57 обладает повышенной мощностью двигателя, бомбовой нагрузкой и дальностью полета.

Основными конкурентами новейшего истребителя являются американские F-22 и F-35. При этом Су-57 обладает сверхманевренностью, которая является заслугой его двигателей с управляемым вектором тяги (УВТ).

Как сообщали СМИ со ссылкой на замгендиректора по НИОКР бортового оборудования концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Гиви Джанджгаву, истребитель пятого поколения может "воевать в пяти измерениях". Он способен контролировать не только свое положение в пространстве и время полета, но также сможет следить за электромагнитным спектром, это сделает самолет защищенным.

Многофункциональные комплексы

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В Минобороны рассказали о планах по производству ПАК ФА в 2017 году
Главная задача, стоявшая перед конструкторами, создать машину, которая будет делать максимум за пилота. По словам генерального директора компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктора Прядки, подобные истребители фактически становятся многофункциональными комплексами.

Сейчас каждый самолет, как рассказал Прядка, становится вычислительным центром, который принимает решение о комплектовании определенного вооружения для конкретной боевой операции.

"На управление самолетом может влиять физическое самочувствие летчика и даже его настроение. А когда специалисты находятся в бункере и управляют летательным аппаратом, то они гораздо оперативнее могут заложить те функции, которые есть на борту и использовать их для благополучного выполнения операции", — заявил он.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2017
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена