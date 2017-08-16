Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения

РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Широкое применение в России иностранного программного обеспечения и компьютерных технологий снижает уровень информационной безопасности вплоть до создания угроз остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, "масштабные компьютерные атаки в мае-июне 2017 года с целью нарушения функционирования информационных ресурсов Российской Федерации и многих стран мира наглядно продемонстрировали дестабилизирующий потенциал такого вредоносного программного обеспечения".