Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения

РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Широкое применение в России иностранного программного обеспечения и компьютерных технологий снижает уровень информационной безопасности вплоть до создания угроз остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Повсеместное использование зарубежных информационных технологий, программ и телекоммуникационного оборудования создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения информационной безопасности вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти", — сказал Патрушев в среду в Рязани на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Центральном федеральном округе.

По его словам, "масштабные компьютерные атаки в мае-июне 2017 года с целью нарушения функционирования информационных ресурсов Российской Федерации и многих стран мира наглядно продемонстрировали дестабилизирующий потенциал такого вредоносного программного обеспечения".