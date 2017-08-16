Борьба в информационном пространстве резко обострилась, заявил Патрушев

РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Противоборство в киберпространстве перешло от демонстрации технологического превосходства к направленному воздействию, преследующему разрушительные цели, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Анализ развития ситуации в информационном пространстве свидетельствует о резком обострении противоборства в данной сфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями", — сказал Патрушев в среду в Рязани на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Центральном федеральном округе.

Информационная безопасность — одна из ключевых составляющих национальной безопасности страны. Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи, системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон государству

В последнее время возросло число попыток кибератак на критически важные инфраструктурные объекты РФ. Патрушев ранее сообщал, что только за 2016 год количество кибератак в России увеличилось в три раза — было зафиксировано почти 53 миллиона таких случаев. Кроме того, российские спецслужбы отмечали возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы органов государственной власти РФ.

При этом информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в Совете безопасности РФ отмечалась низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету.

В мае нынешнего года масштабная кибератака с использованием так называемого вируса-вымогателя WannaCry затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Комментируя ту атаку, Патрушев подчеркивал, что те структуры, которые пользовались государственной системой защиты, практически не пострадали, а вот те, кто пренебрег ею, понесли ущерб.