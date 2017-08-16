Борьба в информационном пространстве резко обострилась, заявил Патрушев

РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Противоборство в киберпространстве перешло от демонстрации технологического превосходства к направленному воздействию, преследующему разрушительные цели, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Информационная безопасность — одна из ключевых составляющих национальной безопасности страны. Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи, системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон государству
При этом информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в Совете безопасности РФ отмечалась низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету.
В мае нынешнего года масштабная кибератака с использованием так называемого вируса-вымогателя WannaCry затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Комментируя ту атаку, Патрушев подчеркивал, что те структуры, которые пользовались государственной системой защиты, практически не пострадали, а вот те, кто пренебрег ею, понесли ущерб.