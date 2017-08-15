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Безопасность

Прикрытие с юга: Россия установит в Крыму новейший высокоточный радар

08:0015.08.2017
(обновлено: 08:22 15.08.2017)
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© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкРадиолокационная станция ВоронежРадиолокационная станция Воронеж
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Андрей Станавов. Россия планирует разместить в Крыму новейшую радиолокационную станцию "Воронеж-СМ" национальной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил РИА Новости генеральный конструктор системы Сергей Боев. Такое решение может быть принято из-за нецелесообразности восстановления станции "Днепр" в Севастополе, заброшенной Украиной и доставшейся России в плачевном состоянии.

"Станции "Днепр" остались в Балхаше, Мурманске и Севастополе. Севастопольская в очень плохом состоянии, поэтому вместо нее в Крыму планируется установить "Воронеж-СМ". Там для него очень хорошее место", — сказал Сергей Боев.

В отличие от устаревшего "Днепра", который начали разрабатывать еще в середине 50-х годов,  "Воронеж-СМ" — это перспективная станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей. По словам Сергея Боева, комплексы типа "Воронеж" — одни из самых мощных. Индексы означают длину волн, на которых они работают: М — метровый диапазон, ДМ — дециметровый, СМ — сантиметровый. Радар сантиметрового диапазона способен собрать максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия.

Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса Воронеж-ДМ. Архивное фото
© AP Photo / File
Шойгу проверил работу боевых расчетов новейшей сибирской РЛС "Воронеж-ДМ"
"Задачи у них различаются, — подчеркнул генконструктор. — По замыслу разработчиков,  станции должны друг друга перекрывать радиолокационными полями. "Метровые" станции более дальнобойные, но менее точные. Самые точные — "сантиметровые", но у них, соответственно, меньше дальность. Именно такая в 2019 году будет запущена в Воркуте. Станции нового поколения возводятся очень быстро. Если "Дарьялы" строились по 10 лет, то "Воронеж" ставится и вводится в работу за два-три года".

Увидеть невидимое

Установка в Крыму новейшего радиолокатора заметно укрепит наземный сегмент системы ПРН на южном и западном ракетоопасных направлениях, уверен военный эксперт, главный редактор журнала "Воздушно-космический рубеж" Михаил Ходарёнок.

"У радиолокатора сантиметрового диапазона существенно выше точность определения угловых координат и дальности, — подчеркнул Михаил Ходарёнок. — За счет высокой разрешающей способности более точно выстраивается траектория полета цели, вычисляется время и определяется район падения боевых блоков. "Воронеж-СМ" — разработка многообещающая, если ее установить в Крыму, она существенно усилит возможности нашей РЛС в Армавире".

Плавучий радиолокационный комплекс в США. Архивное фото
© Flickr / Rafael Matsunaga
В Генштабе рассказали об опасности РЛС США на Аляске, в Румынии и Польше
Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik ранее заявил, что Вашингтон очень "болезненно реагирует" на сообщения о разработке радаров сантиметрового диапазона, которых к 2020 году у России может быть уже несколько.

"У них программы по развитию стелс-технологий начинает очень сильно лихорадить. То есть их "невидимые" средства воздушного нападения становятся очень видимыми. Поэтому они очень болезненно переживают, там идут целые дебаты, ведь эти программы стоят десятки миллиардов долларов", — заключил Алексей Леонков.

Звенья одной цепи

Сегодня в составе российской СПРН на боевом дежурстве — радиолокационные узлы в Мурманске, Печоре, Иркутске, Балхаше (Казахстан), Барановичах (Беларусь), Лехтуси и Армавире, а также космические комплексы обнаружения стартов с ракетных баз США и различных акваторий. Каждый узел включает в себя одну или несколько РЛС, данные с которых передаются на центральный командный пункт.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкКомандный пункт радиолокационной станции "Воронеж" в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Командный пункт радиолокационной станции "Воронеж" в Калининградской области

Устаревающие радары постепенно заменяют новыми или модернизируют. К примеру, из радиолокаторов типа "Дарьял", составлявших основу советской СПРН, в строю остался только один — в Печоре. Успешно модернизирована станция "Волга" в Белоруссии, за северо-западом Европы присматривает уникальная загоризонтная станция "Контейнер" с дальностью обнаружения около 3000 километров.

Как убежден генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев, который ранее отвечал за объединенную систему ПВО государств — участников СНГ, в современном мире вероятность внезапного ракетно-ядерного удара сведена к минимуму.

"Как только факел ракеты начинает работать, это сразу засекается и отслеживается. Кроме СПРН, работает множество различных служб — разведка, агентурные сети, оценивается состояние военно-политической обстановки. Только дураки могут думать, что ядерную войну сегодня можно начать внезапно", — заявил генерал РИА Новости.

Зонтик для столицы

Все радиолокаторы СПРН работают во взаимодействии с системами контроля космического пространства  и противоракетной обороны Москвы А-135, центральное звено которой — не имеющая аналогов в мире МРЛС "Дон-2Н". Построенный в виде усеченной пирамиды радар предназначен для наведения противоракет.

Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 год
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Закрыть "горбачевскую брешь": на что способен новый радар "Воронеж-ДМ"
"РЛС "Дон-2Н" — это уникальная станция, ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района. Недавно она прошла модернизацию, стала более экономичной. "Обычно "Дон" находится в спящем режиме, "смотрит" вверх и ждет данных от других РЛС. Активация происходит автоматически и очень быстро. Иными словами, станции СПРН — "спусковые крючки" для "Дона", — отмечает Сергей Боев, который был заместителем главного конструктора станции во время ее испытаний и постановки на боевое дежурство.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРадиолокационная станция системы ПРО "Дон-2Н" в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Радиолокационная станция системы ПРО "Дон-2Н" в Московской области
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