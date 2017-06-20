Военный эксперт: от РЛС "Воронеж" американцев "лихорадит"

Минобороны РФ создает группировку уникальных РЛС "Воронеж-ВП", которые смогут обнаруживать крылатые ракеты на большой дальности. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил, что на смену им придут еще более совершенные "Воронеж-СМ".

Министерство обороны разворачивает группировку уникальных радиолокационных станций (РЛС) "Воронеж-ВП", способных обнаружить крылатые ракеты на дальности в несколько тысяч километров, пишет газета "Известия".

Такие ракеты выполняют полеты на высоте десятков метров, обычными радарами их можно увидеть всего за несколько десятков километров, отмечается в статье.

Группировку уникальных радаров "Воронеж-ВП" создают на базе уже функционирующих станций предупреждения о ракетном нападении "Воронеж". Для модернизации действующих станций необходимо лишь добавить дополнительную антенну и смонтировать несколько модулей нового оборудования. Радиолокационные станции типа "Воронеж" действуют по всему периметру России.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что радиолокационные станции "Воронеж" построены на универсальном модульном принципе.

"Принцип построения этих станций был выбран модульный. В зависимости от модулей, которые стоят у антенной решетки, можно получить станцию "Воронеж-ВП". Это уникальная отечественная разработка, станции делает концерн "РТИ Системы". То есть, благодаря такому принципу, мы можем моделировать станции и делать их способными к работе сразу в нескольких диапазонах: либо в метровом-дециметровом, либо дециметровом-сантиметровом", – сказал Алексей Леонков.

Эксперт добавил, что в ближайшей перспективе на вооружении российской армии появятся более совершенные РЛС.

"В ближайшее время появится следующая станция под названием "Воронеж-СМ", которая будет работать уже в сантиметровом диапазоне. Это проект еще в стадии разработки, но предполагаю, что к 2020 году в России появятся сразу несколько таких станций… Американцы всегда реагируют очень болезненно, особенно, когда поступают сведения о таких вот станциях, работающих в метровых и сантиметровых диапазонах. У них программы по развитию стелс-технологий начинают очень сильно "лихорадить". То есть, их "невидимые" средства воздушного нападения становятся очень видимыми. Поэтому они очень болезненно переживают, там идут целые дебаты, ведь эти программы стоят десятки миллиардов долларов", – заключил Алексей Леонков.

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