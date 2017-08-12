Шойгу вручил кубок АрМИ-2017 абсолютному чемпиону - команде России

23:1212.08.2017
(обновлено: 23:15 12.08.2017)
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ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Россия заняла первое, а Китай второе место в неофициальном медальном зачете Армейских международных игр, министр обороны Сергей Шойгу вручил абсолютному чемпиону соревнований — команде России — Кубок игр.
"По результатам Армейских международных игр — 2017 рейтинг стран в неофициальном медальном зачете выглядит следующим образом: первое место — Российская Федерация, второе место — Китайская народная республика, третье место — республика Казахстан", — сообщили журналистам в Минобороны России.
В десятку лидеров также вошли Белоруссия, Азербайджан, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла и Иран.
Российские военные заняли первые места в 19 конкурсах, китайские — в семи, казахстанские — в трех. В нескольких конкурсах первые места разделили между собой две сборные. Всего для награждения участников игр в 28 конкурсах подготовили более 2,5 тысяч медалей. Церемония закрытия игр завершилась в субботу вечером в Алабино праздничным концертом и салютом.
Международный конкурс "Танковый биатлон" проходит с 29 июля по 12 августа на военном полигоне в подмосковном Алабино.
В конкурсе принимают участие команды из 19 стран: России, Азербайджана, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.
Каждая команда, участвующая в турнире, состоит из начальника, четырех танковых экипажей, тренерской группы из двух человек и отделения технического обеспечения.
"Танковый биатлон" проходит в два этапа: первый включает в себя индивидуальную гонку экипажей, а во втором - "Эстафете" - определится лучшая команда турнира.
Посетители на подмосковном полигоне Алабино, где проходят индивидуальные гонки соревнований по танковому биатлону.
Во время индивидуальной гонки определяется рейтинг каждого экипажа всех команд.
Индивидуальная гонка экипажей включает в себя три круга соревнований с выполнением трех стрельб. На первом кругу из пушки надо уничтожить "танк", на втором - при помощи зенитного пулемета сбить "вертолет", а на третьем круге выполняется стрельба из спаренного танкового пулемета Калашникова по "РПГ".
Результат заезда танкового экипажа складывается из общего времени, потраченного на прохождение дистанции, и количества начисленных штрафных баллов.
Двенадцать команд турнира, набравшие наибольшее количество баллов по итогам индивидуальной гонки, выходят в полуфинал и участвуют в этапе "Эстафета".
Во время "Эстафеты" на старт выходят одновременно четыре танка от разных команд. Участие в этом этапе соревнований принимают три танковых экипажа от одной команды, которые, сменяя друг друга, выступают на одном танке.
Этап "Эстафеты" включает в себя скоростную гонку, фланговую стрельбу из пушки, а также стрельбу их зенитного или спаренного пулеметов по трем мишеням.
Среди препятствий, которые экипажи танков должны преодолеть на трассе, - брод, колейный мост, курган, противотанковый ров, минно-взрывное загорождение, косогор и огненная полоса.
За обход большинства препятствий или наезд на "мину" экипажу назначается штрафной круг.
За первые два выходных дня зрителями конкурса "Танковый биатлон" стали около 40 тысяч человек. Еще несколько десятков тысяч человек присутствовали на церемонии открытия соревнований и приезжали посмотреть на гонки в течение недели.
Судьи турнира отмечают, что в этом году процент поражения целей у всех команд увеличился фактически в три раза, на этих соревнованиях экипажи выходят на "олимпийский" уровень, когда борьба идет за секунды.
Первый этап соревнований завершился 6 августа, а с 8 августа начинаются заезды 12 команд в полуфинале.
Пока два первых места в турнирной таблице занимают российские экипажи, третье место — экипаж КНР, четвертое — у Казахстана, а пятое — у экипажа из Белоруссии.
В первом полуфинале танкового биатлона также победила российская сборная. Команда заняла первое место с результатом — 1 час 36 минут.
В первом полуфинале турнира, помимо сборной России, участвовали команды Азербайджана, Сербии и Киргизии.
Российский министр обороны вручил абсолютному чемпиону игр кубок.
"Две недели миллионы глаз и сердец болели и переживали за вас — тех, которые стали лучшими в своей стране, за вас, кого страна отправила на армейские игры, чтобы вы показали свое мастерство, свою выучку, свои навыки и, самое главное, представили свою страну на этих больших международных состязаниях", — сказал Шойгу на церемонии закрытия игр.
Он поблагодарил участников за то, что проявили массу старания и огромное желание, чтобы приехать на игры. "Хотел бы сказать слова благодарности механикам, техникам, инженерам, конструкторам — всем тем, кто готовил вас к этим играм. Врачам и поварам и всем тем, кто готовил наши полигоны в пяти станах для того, чтобы каждый из вас мог показать максимально высокий результат, представить свою страну, показать все, на что способны вооруженные силы ваших стран", — сказал министр.
По словам Шойгу, победителями соревнований стали все участники игр.
"Мы победили, потому что мы смотрим друг на друга не через прицелы, а глаза в глаза. Мы победили, потому что мы вместе на соревнованиях садимся за один стол и разбираем ошибки, говорим друг другу хорошие слова. Победили, потому что делимся друг с другом всем тем, чего достигла за этот год каждая из наших команд", — резюмировал глава Минобороны.
Он вручил кубок игр команде России, и объявил третьи Армейские международные игры закрытыми.
Армейские игры в 2017 году прошли на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.
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Восьмой день АрМИ-2017: Россия лидирует в 13 конкурсах из 28