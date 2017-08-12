Шойгу вручил кубок АрМИ-2017 абсолютному чемпиону - команде России

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Россия заняла первое, а Китай второе место в неофициальном медальном зачете Армейских международных игр, министр обороны Сергей Шойгу вручил абсолютному чемпиону соревнований — команде России — Кубок игр.

"По результатам Армейских международных игр — 2017 рейтинг стран в неофициальном медальном зачете выглядит следующим образом: первое место — Российская Федерация, второе место — Китайская народная республика, третье место — республика Казахстан", — сообщили журналистам в Минобороны России.

В десятку лидеров также вошли Белоруссия, Азербайджан, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла и Иран.

Российские военные заняли первые места в 19 конкурсах, китайские — в семи, казахстанские — в трех. В нескольких конкурсах первые места разделили между собой две сборные. Всего для награждения участников игр в 28 конкурсах подготовили более 2,5 тысяч медалей. Церемония закрытия игр завершилась в субботу вечером в Алабино праздничным концертом и салютом.

Российский министр обороны вручил абсолютному чемпиону игр кубок.

"Две недели миллионы глаз и сердец болели и переживали за вас — тех, которые стали лучшими в своей стране, за вас, кого страна отправила на армейские игры, чтобы вы показали свое мастерство, свою выучку, свои навыки и, самое главное, представили свою страну на этих больших международных состязаниях", — сказал Шойгу на церемонии закрытия игр.

Он поблагодарил участников за то, что проявили массу старания и огромное желание, чтобы приехать на игры. "Хотел бы сказать слова благодарности механикам, техникам, инженерам, конструкторам — всем тем, кто готовил вас к этим играм. Врачам и поварам и всем тем, кто готовил наши полигоны в пяти станах для того, чтобы каждый из вас мог показать максимально высокий результат, представить свою страну, показать все, на что способны вооруженные силы ваших стран", — сказал министр.

По словам Шойгу, победителями соревнований стали все участники игр.

"Мы победили, потому что мы смотрим друг на друга не через прицелы, а глаза в глаза. Мы победили, потому что мы вместе на соревнованиях садимся за один стол и разбираем ошибки, говорим друг другу хорошие слова. Победили, потому что делимся друг с другом всем тем, чего достигла за этот год каждая из наших команд", — резюмировал глава Минобороны.

Он вручил кубок игр команде России, и объявил третьи Армейские международные игры закрытыми.

Армейские игры в 2017 году прошли на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.