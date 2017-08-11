"Защита от дураков". Собьет ли российская ПВО "заблудившиеся" ракеты КНДР?

© РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк Россия привела ПВО в повышенную боеготовность из-за ситуации с КНДР Российские войска противовоздушной обороны на Дальнем Востоке приведены в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией на Корейском полуострове. Об этом в пятницу сообщил РИА Новости сенатор Виктор Озеров, ранее возглавлявший комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. По его словам, сегодня перед силами ПВО в регионе стоит задача обеспечить безопасность территории страны на случай, если северокорейские военные все-таки решатся на ракетный удар по своим противникам, но ошибутся в расчетах координат.

Ранее СМИ сообщали, что КНДР удалось создать достаточно миниатюрную ядерную боеголовку, которую она может установить на свои баллистические ракеты. Однако до технологического совершенства им еще далеко. И если ситуация на Корейском полуострове обострится, некоторые ракеты по нелепой случайности могут достаться не только тем, кому предназначались. Впрочем, многие эксперты уверены, что российская войсковая группировка на Дальнем Востоке готова к любому развитию событий.

Комплексный подход

Охраной российского неба от внешних угроз в регионе занимается 11-я Краснознаменная армия ВВС и ПВО со штабом в Хабаровске. Это мощное оперативное объединение — одно из сильнейших в стране — прикрывает все угрожаемые направления на дальневосточных рубежах. Ближайший к границе с КНДР крупный город, Владивосток, является базой 93-й дивизии ПВО, в состав которой входят четыре дивизиона зенитно-ракетных систем С-300ПС и два дивизиона новейших С-400 — суммарно около 50 пусковых установок. Вероятнее всего, именно это соединение отреагирует первым, если северокорейская ракета полетит "не туда".

Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре дислоцируется 25-я дивизия ПВО, включающая в себя восемь дивизионов С-300ПС и два дивизиона войсковых С-300В, суммарно до 80 пусковых установок. Несмотря на то что противоракетный "забор" 11-й Армии рассчитан главным образом на отражение атаки с востока и прикрытие Тихоокеанского флота от угрозы с воздуха, он способен держать под наблюдением и северокорейское направление.

Сам флот, кстати, тоже способен участвовать в комплексной системе противовоздушной и противоракетной обороны. Один только флагман — гвардейский ракетный крейсер "Варяг" — вооружен дальнобойной ЗРС "Форт" (морская версия сухопутной С-300), способной уничтожать цели на удалении до 200 километров и на высотах до 27 тысяч метров. Кроме того, в состав флота входит 1532-й зенитно-ракетный полк, базирующийся в Петропавловске-Камчатском и вооруженный тремя дивизионами С-400. Впрочем, вряд ли северокорейские баллистические ракеты смогут залететь так далеко.

"На Дальнем Востоке у нас нет потенциала стратегической ПРО, способной перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Но в то же время комплексы С-300 и С-400, развернутые в регионе, вполне могут осуществить перехват северокорейских оперативно-тактических ракет средней дальности. Технические возможности выполнить подобную боевую задачу у нас есть, но это комплексный вопрос. КНДР о пусках нас не предупреждает, а постоянно "щупать" радарами их полигоны и стартовые столы техника ПВО не может".

© REUTERS / KCNA Второй запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в Пхеньяне. 29 июля 2017 © REUTERS / KCNA Второй запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в Пхеньяне. 29 июля 2017

По словам эксперта, для быстрого обнаружения пуска баллистической ракеты нужно задействовать средства Космических войск, в частности спутники системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Они могут своевременно засечь факел стартующего "Хвасона" или "Пуккыксона" и передать информацию боевым расчетам ЗРС. Времени на принятие решения о перехвате будет не так-то много.

Война нервов

Впрочем, как считает Михаил Ходаренок, о приведении группировки ПВО на Дальнем Востоке в состояние повышенной боевой готовности говорить пока рано. Подобные меры обычно принимаются в случае, когда есть реальная угроза начала вооруженного конфликта или полномасштабной войны. По его словам, на сегодняшний день уместно говорить об усилении сил и средств ПВО, несущих боевое дежурство. Эксперт подчеркнул, что агрессивная риторика и взаимные угрозы КНДР и США — обычная "война нервов".

"Хочу подчеркнуть, что в истории еще не было таких случаев, когда о предполагаемом ударе сообщают заранее, — рассказал Ходаренок. — Как правило, сначала бьют, а потом об этом объявляют. Последний пример — удар американскими "Томагавками" по авиабазе Шайрат в Сирии. А когда один политик говорит "Ух, как мы вам сейчас по Гуаму врежем!", а второй ему отвечает "Ух, как мы вас за это накажем!" — это, мягко говоря, неумная пикировка, которая характеризует обоих деятелей не с самой лучшей стороны".

Тем не менее прямые угрозы Ким Чен Ына атаковать американские военные объекты баллистическими ракетами лишь приближают возможность военного решения затянувшегося противостояния. И уж точно не способствуют миру в регионе. По мнению эксперта, в Пентагоне уже давным-давно провели все необходимые расчеты и моделирование удара по КНДР. А война не началась лишь потому, что американцы не хотят рисковать своими южнокорейскими союзниками и собственными военными базами, расположенными вблизи Сеула.

"От границы до Сеула рукой подать, около 24 километров, — рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. — В сеульской агломерации проживают 20 миллионов человек. И не нужно никакой ядерной бомбы, чтобы устроить катастрофу. Достаточно десятка залпов фугасными снарядами. Так что если северокорейцы решатся устроить серьезную заварушку, они ее устроят. Ключевое здесь "если решатся". А технические возможности у них есть".

Напомним, у КНДР вблизи 38-й параллели сосредоточена мощная артиллерийская группировка, насчитывающая порядка восьми тысяч артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Сеул находится в зоне поражения не менее половины северокорейских "стволов". Этот фактор играет даже большую сдерживающую роль, чем возможное наличие у КНДР готовых к пуску баллистических ракет с ядерными боеголовками. Но если северокорейское руководство решится на первый удар, ситуация может очень быстро выйти из-под контроля. И тогда заполыхает весь регион.