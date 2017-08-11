"Защита от дураков". Собьет ли российская ПВО "заблудившиеся" ракеты КНДР?

Ранее СМИ сообщали, что КНДР удалось создать достаточно миниатюрную ядерную боеголовку, которую она может установить на свои баллистические ракеты. Однако до технологического совершенства им еще далеко. И если ситуация на Корейском полуострове обострится, некоторые ракеты по нелепой случайности могут достаться не только тем, кому предназначались. Впрочем, многие эксперты уверены, что российская войсковая группировка на Дальнем Востоке готова к любому развитию событий.
Комплексный подход
Охраной российского неба от внешних угроз в регионе занимается 11-я Краснознаменная армия ВВС и ПВО со штабом в Хабаровске. Это мощное оперативное объединение — одно из сильнейших в стране — прикрывает все угрожаемые направления на дальневосточных рубежах. Ближайший к границе с КНДР крупный город, Владивосток, является базой 93-й дивизии ПВО, в состав которой входят четыре дивизиона зенитно-ракетных систем С-300ПС и два дивизиона новейших С-400 — суммарно около 50 пусковых установок. Вероятнее всего, именно это соединение отреагирует первым, если северокорейская ракета полетит "не туда".
Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре дислоцируется 25-я дивизия ПВО, включающая в себя восемь дивизионов С-300ПС и два дивизиона войсковых С-300В, суммарно до 80 пусковых установок. Несмотря на то что противоракетный "забор" 11-й Армии рассчитан главным образом на отражение атаки с востока и прикрытие Тихоокеанского флота от угрозы с воздуха, он способен держать под наблюдением и северокорейское направление.
"На Дальнем Востоке у нас нет потенциала стратегической ПРО, способной перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Но в то же время комплексы С-300 и С-400, развернутые в регионе, вполне могут осуществить перехват северокорейских оперативно-тактических ракет средней дальности. Технические возможности выполнить подобную боевую задачу у нас есть, но это комплексный вопрос. КНДР о пусках нас не предупреждает, а постоянно "щупать" радарами их полигоны и стартовые столы техника ПВО не может".
По словам эксперта, для быстрого обнаружения пуска баллистической ракеты нужно задействовать средства Космических войск, в частности спутники системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Они могут своевременно засечь факел стартующего "Хвасона" или "Пуккыксона" и передать информацию боевым расчетам ЗРС. Времени на принятие решения о перехвате будет не так-то много.
Война нервов
Впрочем, как считает Михаил Ходаренок, о приведении группировки ПВО на Дальнем Востоке в состояние повышенной боевой готовности говорить пока рано. Подобные меры обычно принимаются в случае, когда есть реальная угроза начала вооруженного конфликта или полномасштабной войны. По его словам, на сегодняшний день уместно говорить об усилении сил и средств ПВО, несущих боевое дежурство. Эксперт подчеркнул, что агрессивная риторика и взаимные угрозы КНДР и США — обычная "война нервов".
"Хочу подчеркнуть, что в истории еще не было таких случаев, когда о предполагаемом ударе сообщают заранее, — рассказал Ходаренок. — Как правило, сначала бьют, а потом об этом объявляют. Последний пример — удар американскими "Томагавками" по авиабазе Шайрат в Сирии. А когда один политик говорит "Ух, как мы вам сейчас по Гуаму врежем!", а второй ему отвечает "Ух, как мы вас за это накажем!" — это, мягко говоря, неумная пикировка, которая характеризует обоих деятелей не с самой лучшей стороны".
Тем не менее прямые угрозы Ким Чен Ына атаковать американские военные объекты баллистическими ракетами лишь приближают возможность военного решения затянувшегося противостояния. И уж точно не способствуют миру в регионе. По мнению эксперта, в Пентагоне уже давным-давно провели все необходимые расчеты и моделирование удара по КНДР. А война не началась лишь потому, что американцы не хотят рисковать своими южнокорейскими союзниками и собственными военными базами, расположенными вблизи Сеула.
Напомним, у КНДР вблизи 38-й параллели сосредоточена мощная артиллерийская группировка, насчитывающая порядка восьми тысяч артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Сеул находится в зоне поражения не менее половины северокорейских "стволов". Этот фактор играет даже большую сдерживающую роль, чем возможное наличие у КНДР готовых к пуску баллистических ракет с ядерными боеголовками. Но если северокорейское руководство решится на первый удар, ситуация может очень быстро выйти из-под контроля. И тогда заполыхает весь регион.