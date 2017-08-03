Призрак новой войны. Зачем США запрещают своим гражданам ехать в КНДР

Крупнокалиберный козырь
Линдси Грэм подчеркнул, что он лично предпочитает мирный сценарий. Тем не менее военное присутствие США в регионе продолжает расти. В конце июля Южная Корея возобновила диалог с США о дальнейших поставках систем противоракетной обороны THAAD, которые планируется разместить на одной из трех американских баз на территории страны. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik тогда заявил, что наращивание возможностей противоракетной обороны неподалеку от КНДР может вызвать у военного руководства США соблазн нанести удар по Пхеньяну. Кроме того, 1 августа стало известно, что Пентагон намерен перебросить под Сеул 12 истребителей F-16, способных наносить удары по наземным целям. Не стоит забывать и о регулярных совместных учениях военных флотов Японии, Южной Кореи и США в Японском море. Все это вкупе с запретом на посещение КНДР американскими гражданами и "ястребиными" высказываниями с Капитолийского холма создает, мягко говоря, тревожный фон.
"Не думаю, что конкретно этот запрет напрямую говорит о подготовке США к войне, — рассказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — В КНДР сейчас от силы 10-20 американских граждан. Для них это направление для туризма "мертвое". Во многом эта мера политическая. И тем не менее возможность военного удара по КНДР люди в Пентагоне и в Объединенном комитете начальников штабов прорабатывали еще во времена Обамы. Очевидно, что и при Трампе они занимаются тем же самым. Но все их расчеты упираются в стену неопределенности. Они не знают, есть ли у КНДР ядерное оружие, способное угрожать территории США. Этого никто просчитать точно не может, поскольку достоверных разведданных у США и их союзников нет. Зато точно известно, что в зоне досягаемости северокорейской крупнокалиберной артиллерии находится Сеул, и он в случае атаки Пхеньяна американцами будет накрыт массированным огнем".
Последний довод
"Сейчас время играет на Ким Чен Ына, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Чем больше у него баллистических ракет разного класса, тем сложнее будет Вашингтону военным путем чего-то добиться. КНДР пытается как можно скорее себя обезопасить. С военно-стратегической точки зрения только так можно объяснить их поведение. Китаю вроде дали время, чтобы он убедил КНДР не "безобразничать", но это ни к чему не приведет. Если северокорейский режим увидит угрозу собственному выживанию, он не станет слушать даже своего самого главного покровителя. Во всей этой ситуации можно винить только США с их постоянными угрозами. Надо прямо сказать: никто не сделал столько для нарушения режима нераспространения ядерного оружия, сколько США".
До сих пор остается неясным, смогли ли северокорейские ученые создать ядерную боеголовку, достаточно миниатюрную для того, чтобы ее можно было установить на новые ракеты, которые в стране испытывают с начала года. И эта неизвестность также является сдерживающим фактором, защищающим КНДР от внешней агрессии.
Мотивация и диверсии
Стоит отметить, что, помимо артиллерии и ракетного арсенала, у Северной Кореи есть еще один козырь в рукаве — многочисленные подразделения сил специального назначения, натренированные для проведения разведывательно-диверсионных операций на территории противника. Численность спецвойск оценивается в 90-120 тысяч человек, сведенных в 22-23 бригады и более 18 отдельных батальонов.
Эксперт подчеркнул, что при всей авантюристичности внешней политики Дональда Трампа полномасштабная война на сегодняшний день маловероятна — слишком велик риск асимметричного ответного удара со стороны КНДР. Впрочем, США уже неоднократно действовали в одностороннем порядке, не считаясь с последствиями.