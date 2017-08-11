К перехвату готовы: Россия привела системы ПВО в боеготовность из-за КНДР

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР. По словам экс-главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, напряженность вокруг Северной Кореи не может не вызывать беспокойство в России.

По словам Озерова, российские военные отслеживают происходящее вокруг КНДР, а зоны возможных пусков ракет находятся под повышенным вниманием.

Экс-глава комитета отметил, что повышать меры безопасности на Дальнем Востоке побуждают действия не только Северной Кореи, но и возможный ответ США.

"Реакция Трампа на заявления Пхеньяна понятна и оправдана, одному государству в мире непозволительно угрожать другому нанесением ударов", — сказал Озеров, отметив, что реакция других стран в подобной ситуации была бы такой же.

Сенатор подчеркнул, что предложенный мировым сообществом комплекс мер по урегулированию северокорейской проблемы не достаточно эффективен.

"Эти меры, к сожалению, не дают Пхеньяну повода ощущать, что их страна находится в безопасности", — считает Озеров парламентарий.

Вместе с тем, отметил Озеров, "психоз, который стал доминирующим в позиции Пхеньяна", способствует лишь ухудшению ситуации, поскольку "путь шантажа никогда не может дать приемлемых результатов".

Новые санкции

Причиной очередного обострения обстановки на Корейском полуострове стали санкции, которые Совет Безопасности ООН ввел в отношении КНДР. По подсчетам США, ограничения позволят сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов, на один миллиард.

Так, документ предусматривает запрет на импорт из Северной Кореи, в частности, свинца, железа, железной руды, угля и морепродуктов.

Кроме того, будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским кораблям, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

При этом Вашингтон отказался зафиксировать в резолюции отказ от попыток смены режима в Северной Корее.

В ответ Пхеньян назвал документ Совбеза ООН "гангстерским действием" и пригрозил предпринять "стратегические шаги".

"Огонь и ярость" от Трампа

Несколько дней назад Дональд Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что "Северной Корее лучше больше не угрожать США".

"Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — отметил американский лидер.

Не менее воинственно в адрес Пхеньяна высказался шеф Пентагона Джеймс Мэттис.

"КНДР следует сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления иметь ядерное оружие. КНДР должна прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа", — говорится в заявлении главы оборонного ведомства.

В пятницу министр обороны США заявил, что военные готовы применить силу против Пхеньяна.

Реакция КНДР

В ответ на слова Трампа об "огне и ярости" Пхеньян пригрозил ударить по американской военной базе на острове Гуам. В четверг об этом заявил командующий стратегическими силами Корейской народной армии Ким Рак Гём.

"Стратегические силы Корейской народной армии всерьез рассматривают план нанесения одновременного удара четырьмя ракетами средней дальности "Хвасон-12" для сдерживания вражеских сил на основных базах на Гуаме. Ракеты "Хвасон-12" пересекут небо над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти. Они пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд и попадут в воды в 30-40 километрах от Гуама", — цитирует его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

До этого ЦТАК обнародовало заявление спикера стратегических сил, в котором впервые было сказано о существовании плана ракетных ударов в районе Гуама. По словам военных, этот план в ближайшие дни будет представлен Ким Чен Ыну.

У Пентагона есть план

В четверг телеканал NBC сообщил, что американские военные подготовили план превентивного удара военным объектам КНДР. Сообщается, что в список вошли площадки, с которых совершаются ракетные пуски.

По данным телеканала, Пентагон разработал план на случай, если президент Дональд Трамп даст приказ на удар по КНДР.

Источники телеканала в вооруженных силах пояснили, что ключевым моментом в разработке Пентагона значится атака стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с базы "Андерсен" на острове Гуам. В качестве целей намечены около двух десятков площадок для ракетных пусков и испытаний, а также объектов технического обеспечения.