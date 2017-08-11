США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

К перехвату готовы: Россия привела системы ПВО в боеготовность из-за КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (778)
15:0111.08.2017
(обновлено: 15:05 11.08.2017)
01530
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссийская система ПВО С-300ВМ Антей-2500. Архивное фотоРоссийская система ПВО С-300ВМ Антей-2500. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР. По словам экс-главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, напряженность вокруг Северной Кореи не может не вызывать беспокойство в России.

Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Игра мускулами: КНДР угрожает ударом по Гуаму, США обещают "огонь и ярость"
По словам Озерова, российские военные отслеживают происходящее вокруг КНДР, а зоны возможных пусков ракет находятся под повышенным вниманием.

Экс-глава комитета отметил, что повышать меры безопасности на Дальнем Востоке побуждают действия не только Северной Кореи, но и возможный ответ США.

"Реакция Трампа на заявления Пхеньяна понятна и оправдана, одному государству в мире непозволительно угрожать другому нанесением ударов", — сказал Озеров, отметив, что реакция других стран в подобной ситуации была бы такой же.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Унь на экране телевизора. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
Эксперт считает ужесточение риторики между США и КНДР признаком переговоров
Сенатор подчеркнул, что предложенный мировым сообществом комплекс мер по урегулированию северокорейской проблемы не достаточно эффективен.

"Эти меры, к сожалению, не дают Пхеньяну повода ощущать, что их страна находится в безопасности", — считает Озеров парламентарий.

Вместе с тем, отметил Озеров, "психоз, который стал доминирующим в позиции Пхеньяна", способствует лишь ухудшению ситуации, поскольку "путь шантажа никогда не может дать приемлемых результатов".

Новые санкции

Истребитель F-16 ВВС США во время учений Foal Eagle в Южной Корее
© Flickr / US Air Force
Военный эксперт: США и КНДР начали подготовку к военным действиям
Причиной очередного обострения обстановки на Корейском полуострове стали санкции, которые Совет Безопасности ООН ввел в отношении КНДР. По подсчетам США, ограничения позволят сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов, на один миллиард.

Так, документ предусматривает запрет на импорт из Северной Кореи, в частности, свинца, железа, железной руды, угля и морепродуктов.

Кроме того, будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским кораблям, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer на базе ВВС США на Гуаме. 26 июля 2017
© AP Photo / U.S. Air Force by Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger
Трамп заявил, что угрозы Гуаму "не сойдут с рук" Ким Чен Ыну
При этом Вашингтон отказался зафиксировать в резолюции отказ от попыток смены режима в Северной Корее.

В ответ Пхеньян назвал документ Совбеза ООН "гангстерским действием" и пригрозил предпринять "стратегические шаги".

"Огонь и ярость" от Трампа

Несколько дней назад Дональд Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что "Северной Корее лучше больше не угрожать США".

"Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — отметил американский лидер.

Не менее воинственно в адрес Пхеньяна высказался шеф Пентагона Джеймс Мэттис.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
Трамп заявил, что "мог быть жестче" в отношении КНДР
"КНДР следует сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления иметь ядерное оружие. КНДР должна прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа", — говорится в заявлении главы оборонного ведомства.

В пятницу министр обороны США заявил, что военные готовы применить силу против Пхеньяна.

Реакция КНДР

В ответ на слова Трампа об "огне и ярости" Пхеньян пригрозил ударить по американской военной базе на острове Гуам. В четверг об этом заявил командующий стратегическими силами Корейской народной армии Ким Рак Гём.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ракеты КНДР могут достичь американского острова Гуам менее чем за 15 минут
"Стратегические силы Корейской народной армии всерьез рассматривают план нанесения одновременного удара четырьмя ракетами средней дальности "Хвасон-12" для сдерживания вражеских сил на основных базах на Гуаме. Ракеты "Хвасон-12" пересекут небо над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти. Они пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд и попадут в воды в 30-40 километрах от Гуама", — цитирует его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

До этого ЦТАК обнародовало заявление спикера стратегических сил, в котором впервые было сказано о существовании плана ракетных ударов в районе Гуама. По словам военных, этот план в ближайшие дни будет представлен Ким Чен Ыну.

У Пентагона есть план

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
СМИ нашли сходство слов Трампа с речью Трумэна после атаки на Хиросиму
В четверг телеканал NBC сообщил, что американские военные подготовили план превентивного удара военным объектам КНДР. Сообщается, что в список вошли площадки, с которых совершаются ракетные пуски.

По данным телеканала, Пентагон разработал план на случай, если президент Дональд Трамп даст приказ на удар по КНДР.

Источники телеканала в вооруженных силах пояснили, что ключевым моментом в разработке Пентагона значится атака стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с базы "Андерсен" на острове Гуам. В качестве целей намечены около двух десятков площадок для ракетных пусков и испытаний, а также объектов технического обеспечения.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена