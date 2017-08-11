К перехвату готовы: Россия привела системы ПВО в боеготовность из-за КНДР

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР. По словам экс-главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, напряженность вокруг Северной Кореи не может не вызывать беспокойство в России.
Экс-глава комитета отметил, что повышать меры безопасности на Дальнем Востоке побуждают действия не только Северной Кореи, но и возможный ответ США.
"Реакция Трампа на заявления Пхеньяна понятна и оправдана, одному государству в мире непозволительно угрожать другому нанесением ударов", — сказал Озеров, отметив, что реакция других стран в подобной ситуации была бы такой же.
"Эти меры, к сожалению, не дают Пхеньяну повода ощущать, что их страна находится в безопасности", — считает Озеров парламентарий.
Вместе с тем, отметил Озеров, "психоз, который стал доминирующим в позиции Пхеньяна", способствует лишь ухудшению ситуации, поскольку "путь шантажа никогда не может дать приемлемых результатов".
Новые санкции
Так, документ предусматривает запрет на импорт из Северной Кореи, в частности, свинца, железа, железной руды, угля и морепродуктов.
Кроме того, будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским кораблям, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.
В ответ Пхеньян назвал документ Совбеза ООН "гангстерским действием" и пригрозил предпринять "стратегические шаги".
"Огонь и ярость" от Трампа
Несколько дней назад Дональд Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что "Северной Корее лучше больше не угрожать США".
"Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — отметил американский лидер.
Не менее воинственно в адрес Пхеньяна высказался шеф Пентагона Джеймс Мэттис.
В пятницу министр обороны США заявил, что военные готовы применить силу против Пхеньяна.
Реакция КНДР
В ответ на слова Трампа об "огне и ярости" Пхеньян пригрозил ударить по американской военной базе на острове Гуам. В четверг об этом заявил командующий стратегическими силами Корейской народной армии Ким Рак Гём.
До этого ЦТАК обнародовало заявление спикера стратегических сил, в котором впервые было сказано о существовании плана ракетных ударов в районе Гуама. По словам военных, этот план в ближайшие дни будет представлен Ким Чен Ыну.
У Пентагона есть планNBC сообщил, что американские военные подготовили план превентивного удара военным объектам КНДР. Сообщается, что в список вошли площадки, с которых совершаются ракетные пуски.
По данным телеканала, Пентагон разработал план на случай, если президент Дональд Трамп даст приказ на удар по КНДР.
Источники телеканала в вооруженных силах пояснили, что ключевым моментом в разработке Пентагона значится атака стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с базы "Андерсен" на острове Гуам. В качестве целей намечены около двух десятков площадок для ракетных пусков и испытаний, а также объектов технического обеспечения.