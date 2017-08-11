ВКС за неделю четыре раза перехватывали самолеты у границ России

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю выполнили четыре перехвата иностранных самолетов-разведчиков у границ России, следует из данных, опубликованных на сайте министерства обороны РФ в пятницу.

По данным инфографики об интенсивности разведывательных полетов у границ РФ, российские истребители за неделю осуществили четыре вылета на перехват. Воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 12 летательных аппаратов.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ не допущено.