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Безопасность

Добить раненого зверя. Сирийская армия готовится к прорыву на Дейр-эз-Зор

17:1407.08.2017
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские солдаты сжигают флаг террористической группировки Исламское государство (запрещенная в РФ), снятый с крепости ПальмирыСирийские солдаты сжигают флаг террористической группировки Исламское государство (запрещенная в РФ), снятый с крепости Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Передовые подразделения Сирийской арабской армии (САА) в минувшее воскресенье вошли в город Ас-Сухна — главный оплот боевиков ИГ* в крупнейшей провинции страны Хомс. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник на месте событий. Штурмовые отряды приступили к зачистке города от боевиков, продвигаясь к центру и захватывая район за районом. В настоящий момент уличные бои продолжаются. Днем ранее сообщалось, что город взят в окружение правительственными войсками.

Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Битва за Идлиб: с кем придется воевать Дамаску после победы над ИГ*
Значение Ас-Сухны  трудно переоценить — контроль над населенным пунктом позволит САА развить наступление на Дейр-эз-Зор с запада. Этот город, напомним, главари ИГ* рассматривают как свою потенциальную новую "столицу". С 2014 года дислоцирующийся там гарнизон сирийских войск находится в кольце банд террористов и ведет бои без снабжения по земле. Успешное наступление правительственной армии помогло бы деблокировать окруженцев и нанести "Исламскому государству"* удар, от которого оно может и не оправиться.

Восточный плацдарм

Ас-Сухна — город с населением около 15 тысяч человек, расположенный в Сирийской пустыне в 70 километрах северо-восточнее Пальмиры. Он является единственным крупным населенным пунктом на востоке провинции Хомс и занимает стратегически важное положение на возвышенности у трассы М-20. Эта транспортная артерия связывает Пальмиру и Дейр-эз-Зор и является, по сути, единственной полноценной автострадой в этой части страны. Контроль над ней позволит быстро перебрасывать войска, технику, боеприпасы и продовольствие на восток Сирии.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОбстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Обстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора

Боевики ИГ* прекрасно осознавали значение Ас-Сухны еще два года назад. Им удалось взять город после нескольких неудачных попыток 13 мая 2015 года. Захват Ас-Сухны был частью полномасштабной операции террористов по наступлению на Пальмиру. Подразделения Сирийской армии удерживали город до последнего, но вынуждены были отступить, потеряв 70 бойцов убитыми. Боевики ИГ*, заняв Ас-Сухну, первым делом отыгрались на мирных жителях и жестоко казнили 26 человек.

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
Пора валить: зачем террористы ИГ* бегут из Ракки в Пальмиру
Пальмиру террористам удалось захватить уже через неделю — 20 мая 2015 года. Ас-Сухна успешно использовалась ИГ* в качестве плацдарма для действий на западе и юго-западе страны. Сегодня ситуация повторяется зеркально: во второй раз отбив у боевиков Пальмиру в феврале 2017 года, войска САА при поддержке российской авиации за несколько месяцев подготовили и провели наступление вдоль трассы М-20, к концу июля закрепились на высотах в двух километрах от Ас-Сухны и теперь зачищают город от остатков сил противника.

Немаловажен и экономический аспект операции: рядом с городом находится крупное месторождение природного газа. Взятие его под контроль САА лишит ИГ* существенного источника прибыли.

Последний оплот

Сирийские военные на месторождении в провинции Ракка в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Дамаск вернул контроль над четырьмя нефтяными полями в Ракке и Дейр-эз-Зоре
Последующие действия Сирийской арабской армии предугадать несложно. Закрепившись в Ас-Сухне и подтянув резервы, правительственные войска пойдут в дальнейшее наступление на восток. От освобожденного города до Дейр-эз-Зора по трассе — около 130 километров. Вряд ли продвижение САА в направлении одного из последних оплотов террористов станет легкой прогулкой. Однако боевикам будет гораздо сложнее скрытно перебрасывать свои силы по пустыне на большие расстояния — без укрытий в населенных пунктах они станут еще более уязвимыми для атак с воздуха. Очевидно, ВКС России и сирийская авиация не преминут воспользоваться этим преимуществом. Кроме того, части САА уже продвигаются к Дейр-эз-Зору с севера, вдоль берега Евфрата. Таким образом, в скором времени правительственные войска могут взять город в клещи, атаковав его с двух направлений.

"Террористы проводят отчаянные контратаки, они пытаются полностью захватить и удержать Дейр-эз-Зор, часть которого удерживает Сирийская армия уже больше трех лет, — рассказал в эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Именно со стороны Пальмиры и готовится главный прорыв Сирийской армии в сторону Дейр-эз-Зора, чтобы полностью деблокировать город и выбить оттуда игиловцев. А те, в свою очередь, понимают, что, скорее всего, потеряют Ракку, и намерены своей новой столицей сделать как раз Дейр-эз-Зор".

На сегодняшний день боевики в Ракке все еще продолжают сопротивляться. Как сообщил 4 августа на брифинге представитель президента США в международной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк, в городе остаются порядка двух тысяч террористов. По информации американской стороны, они контролируют примерно половину территории Ракки. Тем не менее бойцы курдского ополчения из "Сирийских демократических сил" (СДС) постепенно теснят противника. С падением Ракки Дейр-эз-Зор останется единственным крупным городом, над которым ИГ* удалось сохранить частичный контроль.

© REUTERS / Goran TomasevicКурдские бойцы пробегают через улицу в Ракке 3 июля 2017
© REUTERS / Goran Tomasevic
Курдские бойцы пробегают через улицу в Ракке 3 июля 2017

Его освобождение станет для Башара Асада не просто крупнейшим военным успехом, но и большой имиджевой победой. Небольшой гарнизон САА, полиции и местных ополченцев уже три года стойко удерживает западную часть города и военный аэродром в двух километрах от него, сражаясь в полном окружении. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, защитники Дейр-эз-Зора продолжают обороняться и время от времени предпринимают контратаки.

Удары по позициям ИГ (организация запрещена в РФ) у Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийская армия отразила атаки ИГ* на Дейр-эз-Зор
Последний крупный штурм защитники города отбили 5 августа, когда террористы пытались атаковать Дейр-эз-Зор со стороны района Макабир. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на собственные источники, сирийским военным удалось ликвидировать всех боевиков, участвовавших в налете на позиции армии. Обороняющихся поддержала авиация, уничтожившая опорные пункты и технику ИГ* в районах Таллет-Барук, Маабар аль-Канамат и Телля-Аллуш.

Очевидно, что атаковать боевики не перестанут. Чем ближе к Дейр-эз-Зору будут подходить части САА, тем отчаяннее террористы будут пытаться ликвидировать очаги сопротивления окруженцев, чтобы закрепиться на их позициях. Время сейчас играет против них. По сути дела, игиловцы оказались в положении 6-й армии вермахта в Сталинграде. И могут лишь бессильно наблюдать, как командование Сирийской арабской армии готовится провести свою операцию "Уран".

еррористическая организация, запрещенная в России.

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