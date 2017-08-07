Добить раненого зверя. Сирийская армия готовится к прорыву на Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Передовые подразделения Сирийской арабской армии (САА) в минувшее воскресенье вошли в город Ас-Сухна — главный оплот боевиков ИГ* в крупнейшей провинции страны Хомс. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник на месте событий. Штурмовые отряды приступили к зачистке города от боевиков, продвигаясь к центру и захватывая район за районом. В настоящий момент уличные бои продолжаются. Днем ранее сообщалось, что город взят в окружение правительственными войсками.
Восточный плацдарм
Ас-Сухна — город с населением около 15 тысяч человек, расположенный в Сирийской пустыне в 70 километрах северо-восточнее Пальмиры. Он является единственным крупным населенным пунктом на востоке провинции Хомс и занимает стратегически важное положение на возвышенности у трассы М-20. Эта транспортная артерия связывает Пальмиру и Дейр-эз-Зор и является, по сути, единственной полноценной автострадой в этой части страны. Контроль над ней позволит быстро перебрасывать войска, технику, боеприпасы и продовольствие на восток Сирии.
Боевики ИГ* прекрасно осознавали значение Ас-Сухны еще два года назад. Им удалось взять город после нескольких неудачных попыток 13 мая 2015 года. Захват Ас-Сухны был частью полномасштабной операции террористов по наступлению на Пальмиру. Подразделения Сирийской армии удерживали город до последнего, но вынуждены были отступить, потеряв 70 бойцов убитыми. Боевики ИГ*, заняв Ас-Сухну, первым делом отыгрались на мирных жителях и жестоко казнили 26 человек.
Немаловажен и экономический аспект операции: рядом с городом находится крупное месторождение природного газа. Взятие его под контроль САА лишит ИГ* существенного источника прибыли.
Последний оплот
"Террористы проводят отчаянные контратаки, они пытаются полностью захватить и удержать Дейр-эз-Зор, часть которого удерживает Сирийская армия уже больше трех лет, — рассказал в эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Именно со стороны Пальмиры и готовится главный прорыв Сирийской армии в сторону Дейр-эз-Зора, чтобы полностью деблокировать город и выбить оттуда игиловцев. А те, в свою очередь, понимают, что, скорее всего, потеряют Ракку, и намерены своей новой столицей сделать как раз Дейр-эз-Зор".
На сегодняшний день боевики в Ракке все еще продолжают сопротивляться. Как сообщил 4 августа на брифинге представитель президента США в международной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк, в городе остаются порядка двух тысяч террористов. По информации американской стороны, они контролируют примерно половину территории Ракки. Тем не менее бойцы курдского ополчения из "Сирийских демократических сил" (СДС) постепенно теснят противника. С падением Ракки Дейр-эз-Зор останется единственным крупным городом, над которым ИГ* удалось сохранить частичный контроль.
Его освобождение станет для Башара Асада не просто крупнейшим военным успехом, но и большой имиджевой победой. Небольшой гарнизон САА, полиции и местных ополченцев уже три года стойко удерживает западную часть города и военный аэродром в двух километрах от него, сражаясь в полном окружении. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, защитники Дейр-эз-Зора продолжают обороняться и время от времени предпринимают контратаки.
Очевидно, что атаковать боевики не перестанут. Чем ближе к Дейр-эз-Зору будут подходить части САА, тем отчаяннее террористы будут пытаться ликвидировать очаги сопротивления окруженцев, чтобы закрепиться на их позициях. Время сейчас играет против них. По сути дела, игиловцы оказались в положении 6-й армии вермахта в Сталинграде. И могут лишь бессильно наблюдать, как командование Сирийской арабской армии готовится провести свою операцию "Уран".
*Террористическая организация, запрещенная в России.