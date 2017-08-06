Сирийская армия начала зачистку крупнейшего оплота ИГ* в провинции Хомс

БЕЙРУТ, 6 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Передовые отряды сирийской армии и союзных сил приступили к зачистке города Ас-Сухна от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.

Ранее правительственные войска взяли Ас-Сухну в плотное кольцо.

"Город полностью еще не освобожден. Идет зачистка", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, бои еще продолжаются в самом городе, сирийские военные наносят удары по отрядам ИГ*, которые пытаются бежать.

Ас-Сухна — крупнейший оплот ИГ* в провинции Хомс и последний значимый форпост террористов на пути сирийской армии к осажденному городу Дейр-эз-Зор.

Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой.

Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зора продолжает обороняться и время от времени предпринимает контратаки. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

*Террористическая организация, запрещенная в России.