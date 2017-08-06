Сирийская армия начала зачистку крупнейшего оплота ИГ* в провинции Хомс

БЕЙРУТ, 6 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Передовые отряды сирийской армии и союзных сил приступили к зачистке города Ас-Сухна от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.
Ранее правительственные войска взяли Ас-Сухну в плотное кольцо.
"Город полностью еще не освобожден. Идет зачистка", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, бои еще продолжаются в самом городе, сирийские военные наносят удары по отрядам ИГ*, которые пытаются бежать.
Ас-Сухна — крупнейший оплот ИГ* в провинции Хомс и последний значимый форпост террористов на пути сирийской армии к осажденному городу Дейр-эз-Зор.
Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зора продолжает обороняться и время от времени предпринимает контратаки. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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