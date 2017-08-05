В Ленинградскую область на сбор прибыла артиллерийская бригада

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Артиллерийская бригада большой мощности прибыла для участия в масштабном лагерном сборе артиллерии на полигон Лужский в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ЗВО.

"Артиллеристы соединения большой мощности Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Тамбовской области, примут участие в лагерном сборе, который пройдет на полигоне Лужский (Ленинградская область)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие совершили марш, преодолев более 1,1 тысячи километров. В ходе марша отработано противодействие диверсантам и разведчикам условного противника и преодоление "зараженных" участков местности с использованием средств индивидуальной защиты, а также погрузки и выгрузки боевой техники.

Добавляется, что к лагерному сбору артиллерии привлечено около 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град" и "Ураган", самоходные артиллерийские орудия "Хоста", самоходные гаубицы "Мста-С" и "Акация", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема".