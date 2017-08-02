На АрМИ артиллеристы из Зимбабве без промаха стреляли по чужим мишеням

ПОЛИГОН ГВАРДЕЙСКИЙ (Казахстан), 2 авг – РИА Новости. Военные из Зимбабве на конкурсе "Мастера артиллерийского огня" Армейских международных игр поразили все мишени, но не свои, сообщил главный судья состязаний артиллеристов генерал-майор Лут Альчекенов.

По итогам индивидуальной гонки и ночного спринта лидером в этом конкурсе стала команда из Казахстана. На втором месте — представители Белоруссии, замыкают тройку киргизские военнослужащие. Как отметил генерал, зимбабвийцы стали единственным расчетом, которому удалось показать стопроцентный результат при стрельбе из минометов, но попали они исключительно по чужим мишеням.

По словам судьи, стрельба из минометов оказалась для команд наиболее трудным элементом из-за коварности розы ветров в предгорье Заилийского Алатау.

"Мина после выстрела поднимается на высоту свыше 1,2 тысячи метров, в процессе свободного падения ее полет корректируется из-за ветра, который меняет направление и скорость на разных высотах", — уточнил генерал.

Конкурс "Мастера артиллерийского огня" проводится на полигоне 40-й военной базы ВС Казахстана в предгорьях Заилийского Алатау. Он продлится до 9 августа. В состязании принимают участие восемь стран — Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.