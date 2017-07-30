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Главный парад ВМФ в Петербурге: гордость над вольной Невой

Сюжет:
День ВМФ в 2017 году (37)
18:2230.07.2017
(обновлено: 18:42 30.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВерховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, на рейде Невы в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, на рейде Невы в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости, Александр Кудрявцев. Военно-морской парад прошел в воскресенье в Петербурге в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В нем участвовали порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Подводная лодка ВМФ РФ
© Фото : Главный штаб ВМФ России
День Военно-морского флота РФ

Все любят корабли

Тысячи желающих увидеть главный военный парад ВМФ пожертвовали воскресным сном, чтобы с самого утра занять места у городских набережных Невы. За часы до начала праздника самая немноголюдная ветка метро трещала по швам от людского потока: станция метро "Адмиралтейская", ближайшая к набережной, работала лишь на выход. Но заторов все равно избежать не удалось: вагоны поездов были забиты до отказа, как толпа собиралась и на площадках у эскалаторов. У выхода из "Адмиралтейской" тоже было не протолкнуться.

На улице бойко шла торговля андреевскими флажками и бескозырками. Людская река текла к Дворцовому мосту и растекалась по набережной, где перекрыли движение автомобилей. Потеряв надежду протолкнуться к Неве, жители культурной столицы обращались к историческому наследию, густо облепив подоконники ́государственного музея Эрмитаж. Самые ловкие карабкались на фонарные столбы и деревья у набережных и ухали в восторге от открывшихся видов.

Пять жизней Морского собора
© РИА Новости
Пять жизней Морского собора

Над толпами реяли флаги ВМФ, моряки запаса по традиции приветствовали друг друга на улицах. В прояснившееся назло всем дождливым прогнозам небо смотрели половинки разведенного Дворцового моста, украшенного разноцветными флажками. После холостых залпов на Ростральных колоннах вспыхивало яркое пламя.

Хищники воды и неба

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурге перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российская история неразрывно связана с победами ВМФ, заявил Путин
Корабли выстроились в парадную линию в Большой Неве по направлению от Троицкого моста к устью реки. Три корабля — десантный корабль "Минск", малый противолодочный корабль "Уренгой" и ракетный катер "Димитровград" — стали возле острова Заячий и Петропавловской крепости, у правого берега Невы.

Ранее возле левого берега реки, от Летнего сада до конца Английской набережной, построились малые корабли и дизельные подлодки. С них и началось торжественное и грозное действо.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Хищные силуэты с гулом скользили по водной глади. Застывших по стойке "смирно" на палубах кораблей моряков зрители встречали радостными возгласами и криками "ура". Люди приветствовали экипажи корвета "Стойкий", фрегата "Адмирал Макаров", дизельной подлодки "Дмитров".

"Понимаешь, офицеры морского флота — это элита. Мы самые творческие командиры, — важно объяснял девушке бывалый курсант лет двадцати. — Море гораздо непредсказуемее суши. Мы всегда должны быть готовы импровизировать".

Тяжелый атомный крейсер "Петр Великий", атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большие десантные корабли, большие противолодочные корабли принимали участие в кронштадтской части главного военно-морского парада.

Эту часть транслировали на экране на Дворцовой площади. Принимающий парад в Кронштадте президент Владимир Путин поздравил российских моряков. Он отметил, что статус страны как мощной военно-морской державы был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей и смелым поиском первооткрывателей.

Вертолет Ка-52К Катран. Архивное фото
© Фото : Виталий Кузьмин
В параде ВМФ приняли участие два вертолета Ка-52К на этапе летных испытаний
"Спасибо всем, кто ждет вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу", — объявил президент.

На смену морским хищникам пришли воздушные — в небо поднялась морская авиация. Сначала над замершими от восторга зрителями пролетели выстроившиеся в двойки вертолеты: Ми-8, Ка-27, Ка-29, Ка-52К, Ми-24ВП. Потом наступило время самолетов: над акваторией Невы шумно пронеслись легендарные "Сушки", "Илы" и "МиГи".

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Последняя группа самолетов выпустила разноцветные струи дыма, выкрашенные в цвета российского флага. Публика разразилась криками "ура", которые утонули в грохоте залпов салюта со стороны Петропавловской крепости.

Не бросать якоря

Люди расходились с набережной с трудом — тротуары забиты зрителями. Пестрый людской поток двигался на Дворцовую площадь, где уже была собрана огромная сцена для концертной программы и высились силуэты военной техники. Сегодня здесь работает выставка якорей, а в полдень стартовала праздничная программа на двух малых сценических площадках.

Все желающие могут послушать духовые оркестры, сольный концерт Людмилы Сенчиной, посмотреть выступление морских пехотинцев. Закончится праздник выступлением Вячеслава Бутусова, "Хора Турецкого" и феерическим праздничным салютом.

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге

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